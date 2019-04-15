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Осеевский обвинил ГКРЧ в затягивании решения вопроса с частотами для 5G

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на заседании Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) обвинил ее в затягивании сроков выделения операторам частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для сетей 5G. Так он прокомментировал отказ комиссии продлить срок действия пилотных зон, в которых 5G в этом диапазоне тестировали «Ростелеком» и «Мегафон». Пункт о продлении срока их действия был изначально включен в проект решения ГКРЧ, однако впоследствии был удален из документа, сказал Осеевский. Это произошло по просьбе «Роскосмоса» и силовых ведомств, уточнил представитель Минкомсвязи.

Проработка вопроса на этом не завершена, отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. Детали он обещал сообщить членам комиссии на закрытой для журналистов части совещания. По словам Иванова, целесообразно изучить вопрос об использовании для 5G частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, занятых сейчас операторами фиксированной беспроводной связи.

В конце марта Минобороны подготовило отзыв на подготовленный Минкомсвязи проект концепции развития и создания сетей пятого поколения в России. По мнению ведомства, сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи 5G. «Ведомости» ознакомились с частью документа, его содержание подтвердили человек, близкий к профильному ведомству, федеральный чиновник и сотрудники двух операторов. Один из источников, знакомый с документом, сообщил, что одобренные комиссией частоты не подходят для массового использования. Под диапазон 4,8–4,99 ГГц нет коммерческого оборудования, а диапазон 27,1–27,5 ГГц годится только для локального покрытия, уточнил он. В свою очередь диапазон 3,4–3,8 ГГц, для которого имеется оборудование, занят связью Минобороны, рассказал федеральный чиновник. Без используемых военными частот невозможны беспилотный транспорт, телемедицина, интернет вещей, считает источник, близкий к профильному ведомству. В будущем из-за возрастающей нагрузки на нынешние сотовые сети качество связи будет снижаться, говорил он.