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Путин расширил полномочия «Роскосмоса»

Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия «Роскосмоса» в области создания коммерческих и некоммерческих организаций. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

В состав «Роскосмоса» теперь могут быть включены общества с ограниченной ответственностью (ООО), ассоциации, фонды, автономные некоммерческие организации. С госкорпорации также снимаются ограничения на создание некоммерческих и коммерческих организаций различных организационно-правовых форм. «Роскосмосу» разрешено принимать участие в работе иностранных структур при условии, что это соответствует целям, для которых она была создана.

Согласно действующим нормам, «Роскосмос» может создавать только собственные учреждения и некоммерческие организации. Нормы об участии в иностранных структурах на сегодняшний день отсутствуют. Теперь же уточнен порядок определения цены находящегося в федеральной собственности имущества, в том числе земельных участков, при его передаче в качестве имущественного взноса «Роскосмоса», полномочия наблюдательного совета госкорпорации.