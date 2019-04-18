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Социальная сеть Pinterest планирует привлечь в ходе IPO $1,4 млрд

Социальная сеть Pinterest установила ценовой диапазон для первичного публичного размещения своих обыкновенных акций, говорится в сообщении компании. Торги начнутся 18 апреля на Нью-Йоркской фондовой бирже (разница с Москвой — 7 часов). Pinterest надеется реализовать 75 млн бумаг по $19 за акцию. Таким образом, в ходе IPO компания может привлечь более $1,4 млрд, а общая стоимость Pinterest может достигнуть $12,7 млрд.

Андеррайтерами IPO выступят Goldman Sachs & Co. Llc, J.P. Morgan и Allen & Co. Llc. Они могут приобрести еще 11,25 млн акций Pinterest.

Чистый убыток Pinterest по итогам 2018 г. сократился почти $63 млн по сравнению со $130 млн в 2017 г. Выручка компании в прошлом году выросла до $755,9 млн с $472,9 млн, говорится в ее отчетности.

Социальная сеть Pinterest работает с визуальным контентом: позволяет пользователям добавлять в закладки понравившиеся картинки, создавать из тематические коллекции и обмениваться ими с другими пользователями. Ежемесячная аудитория сети составляет 265 млн активных пользователей. Компания была создана в начале 2009 г. Ее основатель – бывший сотрудник Google Бен Зильберман. По данным Crunchbase, за годы существования Pinterest сумел привлечь $1,5 млрд средств инвесторов.