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Директор ФСБ призвал сделать открытыми для спецслужб зашифрованные сообщения

Директор ФСБ России Александр Бортников призвал разработать единые международные правила в интернете, а также сделать открытыми для спецслужб шифрованные сообщения в мобильных приложениях, передает ТАСС.

По его словам, сейчас размещение террористических ресурсов на иностранных серверах обеспечивает их неуязвимость. Если международное сообщество сможет договориться и скоординированно действовать на основе единых правовых стандартов, то террористам будет сложнее пропагандировать, вербовать, устраивать теракты и заниматься их финансированием. По его словам, актуальной проблемой сейчас является «применение криптографии в программах для коммуникации». Из-за зашифрованных сообщений в мобильных приложениях повсеместно снизилась эффективность оперативно-технических мероприятий по противодействию террористам. Для решения этой проблемы Россия разработала концепцию инициативы, направленную на создание прозрачной системы депонирования ключей шифрования, генерируемых мобильными приложениями.

Реализация этой инициативы международным сообществом создаст правовые и технологические возможности для получения законного доступа к оперативно значимой зашифрованной информации. На данный момент террористические группы создали более 10 000 сайтов. «Ими созданы сотни тысяч аккаунтов в соцсетях, в которых материалы публикуются на более чем 40 языках мира, прежде всего на арабском, английском и русском», – отметил Бортников. По его словам, террористы пытаются охватить все возможные целевые аудитории. В закрытых группах соцсетей боевики устаивают тренинги по тактике ведения боевых действий против правоохранительных органов. Как показывает следствие, большинство террористов при совершении нападений следуют инструкциям интернет-наставников, добавил Бортников. По его словам, злоумышленники используют IP-телефонию, электронные почтовые серверы для распространения ложной информации о терактах, в интернете все чаще происходит продажа оружия и взрывчатых веществ.

В начале апреля профильный комитет Госдумы подготовил поправки в законопроект о «суверенном рунете». Эти поправки обяжут IT-компании использовать российскую криптографию для всего трафика в отечественном сегменте, сообщал РБК. Правительство «устанавливает порядок выдачи и использования кодов и средств шифрования, необходимых для кодирования информации, а также определяет лиц, уполномоченных выдавать такие коды и средства шифрования», говорилось в проекте поправок.