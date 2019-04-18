Технологии

Новости

Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова

Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».

«Во вторник [23 апреля] мы, я, сотрудник редакции, который фигурирует в деле, а также, наверное, наш технический сотрудник, должны будем с нашим адвокатом подъехать к дознавателю в управление дознания столичного управления МВД. Может быть, там мы получим какие-то объяснения происходящего: почему нам сказали, что сделают одно, а сделали совершенно другое», – заявил Ульянов.

По его словам, при обыске сотрудники правоохранительных органов изъяли его системный блок, а также системные блоки журналиста, чье рабочее место изначально пришли осматривать полицейские, и редактора, работавшего с ним. Помимо этого полицейские забрали документы, «которые насобирали здесь со столов», добавил Ульянов. По его словам, были осмотрены все компьютеры сотрудников редакции «на предмет нахождения слова «Шакро». На изъятых системных блоках были обнаружены материалы, в которых упоминалось дело Шакро Молодого (криминального авторитета Захария Калашова, осужденного за вымогательство в крупном размере). Ульянов считает, что именно из-за этих материалов были изъяты компьютеры.

Главный редактор «Росбалта» удивлен действиями полицейских. По его словам, в этих материалах не было ни слова об Усманове.

Ранее Ульянов рассказал, что обыски проходили по делу, возбужденному в декабре 2018 г. по ст. 128.1 УК (клевета).