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Роскомнадзор запросил торговые площадки о возможной утечке персональных данных

Роскомнадзор направил запросы электронным торговым площадкам после появления информации о том, что они выложили в открытый доступ незашифрованные персональные данные участников аукционов, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

В чем суть запросов и планирует ли Роскомнадзор возбуждать дело из-за утечки данных, представитель ведомства не ответил.

В открытом доступе оказалось не менее 2,24 млн записей с паспортными данными, номерами СНИЛС и сведениями о трудоустройстве россиян, следует из исследования председателя Ассоциации участников рынков данных Ивана Бегтина, о котором написал РБК. Найти эту информацию можно было в решениях об одобрении открытых аукционов, хранящихся на таких торговых площадках, как ZakazRF, «РТС-тендер», «Росэлторг», «Национальная электронная площадка», ЭТП РАД и «Сбербанк АСТ».

Называть это утечкой можно только с натяжкой, подчеркнул Бегтин. По его мнению, появление персональных данных в открытом доступе связано с ошибками в законодательстве и безграмотностью разработчиков сайтов.