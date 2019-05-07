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Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон. По данным издания, «Аватар-2» появится в кинотеатрах на год позже запланированного – 17 декабря 2021 г. Также изменены даты премьер последующих частей фильма: «Аватар-3» будет выпущен в декабре 2023 г., на два года позже запланированного срока, «Аватар-4» – в 2025 г. вместо 2024 г. Пятая часть фильма выйдет в декабре 2027 г.

Перенос премьер журнал связал с глобальными переменами в холдинге 21st Century Fox, чьи активы приобрел Walt Disney, отмечает издание. Сделка закрылась в марте 2019 г. Ее бюджет составил $71,3 млрд.

Фильм «Аватар» вышел в 2009 г. Над его созданием Кэмерон (в числе его режиссерских работ «Титаник», «Терминатор») работал с 1994 г. Бюджет фильма составил $237 млн. Кассовые сборы фильма во всем мире превысили $2,78 млрд. По данным Бюллетеня кинопрокатчиков, фильм посмотрело более 14 000 зрителей в России, кассовые сборы в России и СНГ (без Украины) составили 3,6 млрд руб., что стало абсолютным рекордом для отечественного кинопроката.