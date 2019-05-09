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Сооснователь Facebook призвал принять антимонопольные меры против соцсети

Ведомости
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Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал власти США принять в отношении компании антимонопольные меры. Об этом он написал в своей колонке для The New York Times.

По мнению Хьюза, который покинул Facebook в 2007 г., гендиректор компании и ее основатель Марк Цукерберг – «хороший и добрый человек», но его влияние «ошеломляет», поскольку оно «намного больше, чем влияние кого-либо еще в частном или государственном секторе».

Хьюз отметил, что сейчас Цукерберг, по сути, контролирует три крупные платформы, используемые ежедневно миллиардами людей, – это сама социальная сеть Facebook, а также соцсеть Instagram и мессенджер WhatsApp (принадлежат Facebook). При этом Цукерберг владеет около 60% голосующих акций компании, подчеркивается в колонке сооснователя Facebook.

В результате, пишет Хьюз, Цукерберг может по своему усмотрению менять настройки алгоритмов на этих платформах, определяя, что люди будут видеть в своих новостных лентах и что считать оскорбительным. При этом Facebook также имеет возможность ликвидировать своих конкурентов, приобретая их компании, блокируя их или копируя. «Правительство должно привлечь Марка к ответственности», – заключил Хьюз.

Ранее сам Цукерберг написал комментарий для газеты The Washington Post, в котором высказался за более активную роль правительства и регулирующих органов в процессе выработки норм и стандартов в интернете.

Кроме того, 30 мая состоится годовое собрание Facebook, на котором будет рассмотрен вопрос о смещении Цукерберга с должности председателя совета директоров и изменении структуры компании. С таким предложением выступила группа акционеров. Сейчас Цукерберг занимает в Facebook и должность гендиректора, и пост председателя совета директоров.

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Акции HeadHunter подорожали на 16,6% после первого дня торгов на бирже

Ведомости
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Стоимость акций крупнейшего российского рекрутера HeadHunter выросла на 16,6% до $15,8. Капитализация компании составила $787,5 млн.

9 мая рекрутер провел IPO на Nasdaq по верхней границе диапазона — $13,5. За первый час торгов стоимость акций выросла на 12% до $15. Максимальная цена по которой торговались акции компании в этот день, составляла $16,37.

HeadHunter разместил на бирже Nasdaq 32% капитала в виде американских депозитарных акций (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной акции). Кроме того, андеррайтеры (Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, VTB Capital, BofA Merril Lynch, Sberbank CIB) получат 30-дневный опцион на покупку 5% акций по начальной цене размещения. Исходя из первоначальной цены размещения акций, размер IPO рекрутера составил $220,1 млн, а стоимость всей компании — $675 млн. Размер размещения с учетом опциона для банков-организаторов — $253,1 млн.

Вырученные в ходе IPO деньги получат владельцы ресурса: акции продают фонды Highworld Investments (всего у него 59,99% акций) и ELQ Investors VIII (инвестиционное подразделение Goldman Sachs Group, всего у него 40%).

Сейчас HeadHunter занимает больше половины российского рынка сервисов по подбору персонала по выручке и числу вакансий. В 2018 г. выручка выросла на 29% до 6,1 млрд руб., чистая прибыль — почти в 2 раза до 1 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA составил 2,8 млрд руб. По данным платформы веб-аналитики SimilarWeb, HeadHunter занимает 3-е место в мире по популярности в рейтинге сайтов в сфере трудоустройства после сайтов indeed.com и jooble.org.

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МВД подсчитало число участников «Бессмертного полка» в Москве

Ведомости
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В акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие 700 000 человек, сообщил столичный главк МВД. Это меньше, чем в прошлом году. В 2018-м к шествию присоединились более миллиона человек.

«Бессмертный полк» прошел по Ленинградскому проспекту, Тверской улице, через Охотный ряд и Манеж, дошел до Красной площади. Затем колонна разделилась: часть ее свернула на Москворецкую набережную, часть – на Большой Москворецкий мост.

Протяженность колонны составила чуть менее 4,5 км, сообщил «РИА Новости» столичный департамент безопасности и противодействия коррупции.

Проведению мероприятия мешал сильный ливень, который обрушился на Москву в четверг. Утром непогода помешала провести воздушную часть парада Победы.

Акция «Бессмертный полк» проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Бессмертный полк» в Москве прошел под ливнем

Политика
Новости

Восемь человек пострадали во время грозы в Москве

Ведомости
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Как минимум восемь человек пострадали во время грозы в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По его словам, пять человек получили травмы из-за падения деревьев в Восточном округе Москвы, еще трое – в Юго-Восточном. Погибших, по предварительным данным, нет.

На столицу 9 мая обрушилась сильная гроза, сопровождаемая порывами ветра до 17 м/с и местами градом. По данным центра погоды «Фобос», такая погода сохранится в течение суток, за это время в Москве выпадет треть месячной нормы осадков.

Из-за непогоды в московских аэропортах задержано более 20 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». На момент публикации из «Внуково» не могли вовремя вылететь 10 самолетов, в «Домодедово» задерживались семь рейсов, в «Шереметьево» – 11. Кроме того, семь рейсов из «Домодедово» были отменены.

Также из-за неблагоприятных погодных условий в Москве утром 9 мая была отменена воздушная часть парада Победы: ее проведению помешала сильная облачность. А участники акции «Бессмертный полк» в столице попали под сильный ливень.

Новости СМИ2
Технологии
Новости

В Казахстане ограничили доступ к Facebook, Instagram и YouTube

Ведомости
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Социальные сети Facebook и Instagram, а также видеохостинг YouTube оказались 9 мая недоступны в Казахстане. По данным технического мониторинга, проведенного неправительственной организацией NetBlocks, доступ к этим ресурсам блокируют интернет-провайдеры. Сеть микроблогов Twitter и мессенджер WhatsApp остаются общедоступными, а мессенджер Telegram обходит блокировку, отмечается в сообщении.

Кроме того, с утра четверга на территории Казахстана недоступны сайты ряда новостных СМИ, отмечает «Интерфакс». Информацию о проблемах с доступом к некоторым социальным сетям и сайтам подтверждает «РИА Новости» со ссылкой на своих корреспондентов, находящихся в Нур-Султане и Алма-Ате.

Информация о сбоях в работе Instagram и YouTube подтверждается также данными сайта Downdetector. На карте сбоев видно, что жалобы на проблемы с доступом к этим соцсетям поступают со всей территории Казахстана. Жалоб на работу Facebook и Telegram значительно меньше.

В последние месяцы в Казахстане периодически возникали проблемы в работе социальных сетей, связанные с тем, что власти пытались ограничить доступ к прямому эфиру изгнанного диссидента Мухтара Аблязова, призывавшего к публичным демонстрациям. Однако пользователи в Twitter отмечают, что раньше соцсети блокировались с девяти часов вечера по местному времени до полуночи, а не днем, как 9 мая.

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Политика
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Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк»

Ведомости
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Президент Владимир Путин в пятый раз принимает участие в акции «Бессмертный полк». Он присоединился к шествию в Москве, участники которого пройдут по Ленинградскому проспекту, Тверской улице, через Охотный ряд и Манеж и дойдут до Красной площади.

Как и в предыдущие годы, президент несет портрет отца-фронтовика. Рядом с Путиным в колонне «Бессмертного полка» идет народный артист СССР Василий Лановой.

В 2018 г. в шествии вместе с Путиным прошли премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич. Нетаньяху нес портрет участника Великой Отечественной войны, Вучич – изображение своего деда.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 г. в Томске, в 2013 г. она стала всероссийской. Сегодня шествия уже прошли в регионах Дальнего Востока, Сибири, некоторых городах Поволжья и юга России.

«Бессмертный полк» в городах России

Политика
Новости

Суд в Черногории признал двух россиян виновными в подготовке путча в стране

Ведомости
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Суд в Черногории заочно приговорил двух граждан России к тюремным срокам по обвинению в подготовке государственного переворота в стране, сообщает агентство Associated Press.

Оглашая приговор, судья заявила, что россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов признаны виновными в попытке совершения теракта и создании криминальной организации. Шишмаков получил 15 лет тюрьмы, Попов – 12 лет. Кроме того, суд вынес приговор еще 11 фигурантам дела.

По версии следствия, обвиняемые планировали захватить парламент Черногории в день выборов 16 октября 2016 г., убить премьера Мило Джукановича и установить власть, настроенную против НАТО.

В феврале 2017 г. специальный прокурор Черногории Миливой Катнич заявил в телеэфире, что Россия причастна к подготовке переворота в Черногории. Как сообщало издание Vijesti, следователи установили, что Попов и Шишмаков перед путчем якобы встретились в Москве с лидером националистической организации «Сербские волки» Александром Синджеличем, представили ему план переворота и дали инструкции устроить беспорядки в Черногории.

Associated Press называет заочно осужденных Шишмакова и Попова сотрудниками российских спецслужб. Ранее газета The Times писала, что Шишмаков является капитаном ВМФ России и «разоблаченным агентом ГРУ», а Попова «агентом ГРУ» называла газета The Telegraph.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения Черногории в причастности Москвы к попытке госпереворота. Кремль считает подобные обвинения абсурдными.

Экономика
Новости

Белоусов увидел риски для экономики России в решении США повысить пошлины для Китая

Ведомости
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Решение США повысить пошлины на ряд товаров из Китая негативно отразится на экономике России, считает помощник президента Андрей Белоусов. «Бесспорно, это негативно отразится на мировой экономике и вдвойне негативно – на российской экономике», – передает его слова ТАСС.

По мнению Белоусова, если США повысят пошлины на китайские товары, то это с высокой вероятностью приведет к снижению темпов развития всей мировой экономики, а также к оттоку капитала с развивающихся рынков. «Но самое главное, самое плохое во всей этой истории состоит в том, что с двух сторон рушатся правила, по которым была устроена мировая торговля», – добавил Белоусов.

Для России решение Вашингтона опасно тем, что оно может вызвать непредсказуемые колебания курса российской валюты, считает помощник президента. «Риски пока не очень большие, невелики. Думаю, что с этой бедой мы справимся. Но, тем не менее, риски существуют», – констатировал он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах повысить с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд с 10 мая. Президент США также пригрозил в «скором времени» обложить 25%-ными пошлинами китайские товары еще на $325 млрд – то есть в общей сложности фактически весь экспорт Китая в США.

В начале декабря прошлого года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились принять меры, направленные на заключение торгового соглашения. В связи с этим США отложили повышение пошлин до 25% до 1 марта. После этого Трамп заявлял, что не будет повышать пошлины, пока переговоры проходят в нужном Вашингтону направлении.

Политика
Новости

СМИ сообщили о возможном запуске ракет в Северной Корее

Ведомости
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КНДР 9 мая осуществила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на военных. По его данным, пуск снарядов неопределенной модификации был произведен в 16.30 по местному времени (10.30 мск). Южнокорейские военные анализируют данные, чтобы установить тип снарядов.

Как отмечает агентство, в районе, где произошел запуск, расположена военная база, на которой размещаются баллистические ракеты малой и средней дальности «Скад» и «Нодон».

Информацию о запуске подтверждает агентство Associated Press со ссылкой на южнокорейских военных. По его данным, речь идет как минимум об одном пуске, произведенном на западе КНДР.

В субботу, 4 мая, Южная Корея сообщила, что КНДР запустила несколько ракет малой дальности в сторону Японского моря. Северокорейское агентство ЦТАК позже подтвердило эту информацию, заявив, что запуски осуществлялись в ходе учений.

У каких стран есть ядерное оружие

Политика
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Воздушную часть парада в Москве отменили из-за непогоды

Ведомости
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Воздушную часть парада Победы на Красной площади в Москве отменили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в эфире «Первого канала». В столице наблюдается сильная облачность.

Воздушная часть обычно завершает парад. Предполагалось, что всего в честь 74-й годовщины Победы над Красной площадью пролетят 74 воздушных судна на высотах от 150 до 450 м и на скорости от 200 до 550 км/ч.

В 2017 г. воздушная часть парада 9 мая также была отменена из-за погодных условий. В прошлом году из-за погоды не состоялась генеральная репетиция воздушной части.

Репетиция парада Победы в Москве. Фотографии

Стиль жизни
Новости

В финале Лиги чемпионов сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль»

Ведомости
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Лондонский «Тоттенхэм» обыграл в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» со счетом 3:2. После первой половины игры лондонцы уступали в два мяча, однако не только отыгрались, но и забили решающий гол на пятой добавленной минуте. Три мяча в составе «Тоттенхэма» забил Лукас Моура.

Неделю назад в Лондоне победу со счетом 1:0 одержали амстердамцы, однако «Тоттенхэм» имеет преимущество благодаря большему количеству забитых мячей в гостях. Таким образом, лондонский клуб вышел в финал турнира, где сыграет с еще одной английской командой – «Ливерпулем». Мерсисайдцы в двухраундовом противостоянии одолели испанскую «Барселону».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Политика
Новости

США ввели санкции против производителей металлов Ирана

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении санкций против Ирана. Новые ограничения затрагивают сферу добычи и производства металлов, говорится на сайте Белого дома. Новые санкции вводятся в отношении иранских производителей железа, стали, алюминия и меди. США грозятся ввести ограничения также против компаний, торгующих иранскими металлами. Активы этих посредников на территории США могут быть заблокированы по решению минфина страны.

Новые санкции также запрещают поставки Ирану продукции и оборудования для добычи и производства вышеперечисленных металлов.

«Данным указом предпринимаются шаги, направленные на то, чтобы лишить Иран доходов, в том числе от экспорта железа, стали, алюминия и меди, которые можно было бы использовать для финансирования и поддержки распространения оружия массового уничтожения, террористических группировок и сетей, региональной агрессии и военной экспансии», – отмечается в документе.

В апреле 2019 г. США расширили санкции против Ирана, введя полное эмбарго на иранскую нефть. Американские власти и их союзники планируют продолжить давление на иранскую администрацию, говорилось в сообщении Белого дома. Введение нефтяных санкций против Ирана уже позволило снизить годовые доходы этой страны от продажи нефти с $50 млрд до $10 млрд, говорил госсекретарь США Майк Помпео.

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