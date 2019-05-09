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Сооснователь Facebook призвал принять антимонопольные меры против соцсети

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал власти США принять в отношении компании антимонопольные меры. Об этом он написал в своей колонке для The New York Times.

По мнению Хьюза, который покинул Facebook в 2007 г., гендиректор компании и ее основатель Марк Цукерберг – «хороший и добрый человек», но его влияние «ошеломляет», поскольку оно «намного больше, чем влияние кого-либо еще в частном или государственном секторе».

Хьюз отметил, что сейчас Цукерберг, по сути, контролирует три крупные платформы, используемые ежедневно миллиардами людей, – это сама социальная сеть Facebook, а также соцсеть Instagram и мессенджер WhatsApp (принадлежат Facebook). При этом Цукерберг владеет около 60% голосующих акций компании, подчеркивается в колонке сооснователя Facebook.

В результате, пишет Хьюз, Цукерберг может по своему усмотрению менять настройки алгоритмов на этих платформах, определяя, что люди будут видеть в своих новостных лентах и что считать оскорбительным. При этом Facebook также имеет возможность ликвидировать своих конкурентов, приобретая их компании, блокируя их или копируя. «Правительство должно привлечь Марка к ответственности», – заключил Хьюз.

Ранее сам Цукерберг написал комментарий для газеты The Washington Post, в котором высказался за более активную роль правительства и регулирующих органов в процессе выработки норм и стандартов в интернете.

Кроме того, 30 мая состоится годовое собрание Facebook, на котором будет рассмотрен вопрос о смещении Цукерберга с должности председателя совета директоров и изменении структуры компании. С таким предложением выступила группа акционеров. Сейчас Цукерберг занимает в Facebook и должность гендиректора, и пост председателя совета директоров.