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Акции HeadHunter подорожали на 16,6% после первого дня торгов на бирже

Стоимость акций крупнейшего российского рекрутера HeadHunter выросла на 16,6% до $15,8. Капитализация компании составила $787,5 млн.

9 мая рекрутер провел IPO на Nasdaq по верхней границе диапазона — $13,5. За первый час торгов стоимость акций выросла на 12% до $15. Максимальная цена по которой торговались акции компании в этот день, составляла $16,37.

HeadHunter разместил на бирже Nasdaq 32% капитала в виде американских депозитарных акций (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной акции). Кроме того, андеррайтеры (Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, VTB Capital, BofA Merril Lynch, Sberbank CIB) получат 30-дневный опцион на покупку 5% акций по начальной цене размещения. Исходя из первоначальной цены размещения акций, размер IPO рекрутера составил $220,1 млн, а стоимость всей компании — $675 млн. Размер размещения с учетом опциона для банков-организаторов — $253,1 млн.

Вырученные в ходе IPO деньги получат владельцы ресурса: акции продают фонды Highworld Investments (всего у него 59,99% акций) и ELQ Investors VIII (инвестиционное подразделение Goldman Sachs Group, всего у него 40%).

Сейчас HeadHunter занимает больше половины российского рынка сервисов по подбору персонала по выручке и числу вакансий. В 2018 г. выручка выросла на 29% до 6,1 млрд руб., чистая прибыль — почти в 2 раза до 1 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA составил 2,8 млрд руб. По данным платформы веб-аналитики SimilarWeb, HeadHunter занимает 3-е место в мире по популярности в рейтинге сайтов в сфере трудоустройства после сайтов indeed.com и jooble.org.