В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торгового спора с США
Китайская телекоммуникационная компания Tencent, эксклюзивный поставщик контента телеканала HBO в Китае, не показала финальную серию сериала «Игра престолов» из-за торговой войны между Пекином и Вашингтоном, сообщает The Wall Street Journal.
Заключительная серия «Игры престолов» должна была появиться на платформе Tencent Video утром 20 мая, но зрители увидели лишь сообщение о проблемах с каналом передачи. На странице платформы в соцсети Weibo уточнялось, что зрителей уведомят о времени трансляции. Раздосадованные зрители потребовали вернуть им деньги, заплаченные за подписку на Tencent Video, некоторые угрожали удалить свои аккаунты и приложения, отмечает издание.
Представитель HBO рассказал газете, что Китай запретил Tencent транслировать «Игру престолов» из-за спора между США и Китаем. Представитель Tencent не предоставил газете дополнительных комментариев.
Последний раунд американо-китайских переговоров о торговле завершился безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США увеличили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около $200.
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