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Минторг США временно разрешил вести бизнес с Huawei

Китайская корпорация Huawei получила временную лицензию на ведение бизнеса в США, следует из документа, опубликованного на сайте американского минторга. Разрешение выдано на 90 дней – до 19 августа, оно распространяется как на саму компанию, так и на ее подразделения.

Временное разрешение необходимо для поддержания работы операторов связи, уже проданного оборудования и мобильных устройств китайского производителя, приводит Reuters слова министра торговли США Уилбура Росса. Также компания сможет обновлять программное обеспечение своих устройств. Ранее сообщалось, что из-за прекращения сотрудничества Google с китайским производителем на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android. В 2018 г. Huawei потратила на покупку компонентов $70 млрд, из них около $11 млрд пришлось на такие американские компании, как Qualcomm Inc, Intel Corp и Micron Technology Inc, уточняет агентство.

16 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения для обеспечения безопасности информационной и коммуникационной инфраструктуры страны. В тот же день Huawei была внесена в черный список минторга США – так называемый Entity List.

Компаниям из этого списка запрещается покупать детали и компоненты у американских производителей без получения специального одобрения от правительства США. Временная лицензия дает такое разрешение для Huawei, но не отменяет введенного Трампом чрезвычайного положения.