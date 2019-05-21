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Минторг США временно разрешил вести бизнес с Huawei

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Китайская корпорация Huawei получила временную лицензию на ведение бизнеса в США, следует из документа, опубликованного на сайте американского минторга. Разрешение выдано на 90 дней – до 19 августа, оно распространяется как на саму компанию, так и на ее подразделения.

Временное разрешение необходимо для поддержания работы операторов связи, уже проданного оборудования и мобильных устройств китайского производителя, приводит Reuters слова министра торговли США Уилбура Росса. Также компания сможет обновлять программное обеспечение своих устройств. Ранее сообщалось, что из-за прекращения сотрудничества Google с китайским производителем на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android. В 2018 г. Huawei потратила на покупку компонентов $70 млрд, из них около $11 млрд пришлось на такие американские компании, как Qualcomm Inc, Intel Corp и Micron Technology Inc, уточняет агентство.

16 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения для обеспечения безопасности информационной и коммуникационной инфраструктуры страны. В тот же день Huawei была внесена в черный список минторга США – так называемый Entity List.

Компаниям из этого списка запрещается покупать детали и компоненты у американских производителей без получения специального одобрения от правительства США. Временная лицензия дает такое разрешение для Huawei, но не отменяет введенного Трампом чрезвычайного положения.

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Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень

Ведомости
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С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.

«Сколько отняли, столько и вернули», – подтвердил один из близких к Кремлю собеседников. То же самое происходит и в правительстве. «В конце прошлого года ходили слухи, что все вернут. Так и произошло», – рассказал источник. Также на докризисный уровень вернулись зарплаты сотрудников аппарата Счетной палаты и членов Совета Федерации, сообщили собеседники.

В марте 2015 г. на 10% были уменьшены зарплаты президента, премьера, вице-премьеров и федеральных министров, в том числе силового блока, генпрокурора и председателя Следственного комитета, председателя ЦИК и его заместителей и др. На столько же сократились зарплаты депутатов и сенаторов, федеральных госслужащих администрации президента, аппарата Счетной палаты и аппарата правительства. Тогда пресс-секретарь Путина пояснял, что это решение связано с «текущей экономической конъюнктурой».

Норма о 10%-ном сокращении продлевалась ежегодно до 2018 г. включительно. В этом году соответствующий президентский указ не вышел, но публично о возвращении заплат на докризисный уровень не объявлялось.

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Новости

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

Ведомости
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В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сам Волков написал в своем Twitter.

По его словам, за ним следили, когда он ехал на такси, затем остановили и доставили в ОВД «Даниловский». Позже он сообщил, что его задержали по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) из-за акции против повышения пенсионного возраста, которая прошла 9 сентября 2018 г. Ему грозит или до 300 000 руб. штрафа, или до 200 часов обязательных работ, или до 30 суток ареста.

Как рассказал Навальный в своем Twitter, его соратника задержали, когда тот ехал в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). «Задерживали со словами «мы вас заждались», – отметил оппозиционер.

Полиция пока задержание Волкова не комментировала.

9 сентября 2018 г., в единый день голосования, в российских городах прошла организованная Навальным акция против пенсионной реформы. Власти большинства городов, в том числе Москвы, где в этот день проходили выборы мэра, ее не согласовали. По данным «ОВД-Инфо», на акции по всей России задержали более 1000 человек. Больше всего задержанных, по данным издания, было в Санкт-Петербурге – 623 человека, в то время как в столице – 48 человек.

Волков возглавлял предвыборный штаб Навального на выборах мэра Москвы в 2013 г. и перед президентскими выборами в 2018 г.

Как в Москве проходит акция против повышения пенсионного возраста

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Бизнес
Новости

Россия резко увеличила поставки нефти в США

Ведомости
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Поставки российской нефти и нефтепродуктов в США в первой половине мая достигли 5 млн барр. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена. Это сравнимо с общим объемом поставок нефти из России с начала года. Как ранее сообщал Bloomberg, за первые пять месяцев 2019 г. США импортировали 5 млн барр. нефти Urals. За весь 2018 год на американский рынок было поставлено 7,51 млн барр., а в 2017-м – 1,58 млн барр.

Рост поставок сырья из России в США происходит на фоне двукратного снижения добычи нефти в Венесуэле. В мае 2018 г. объем производства венесуэльской нефти составлял 1,33 млн барр., в марте 2019 г. – 740 000 барр. в день.

Сокращение производства и экспорта венесуэльской нефти связано с введением в январе этого года санкций США против государственной нефтегазовой компании страны PDVSA и ее американской «дочки» Citgo Petroleum. Условием снятия санкций в Вашингтоне назвали уход действующего президента страны Николаса Мадуро и объявление новых выборов. После введения санкций экспорт PDVSA упал на 40%. До этого США были самым крупным покупателем венесуэльского сырья.

Поставки нефти из России в США резко увеличились в марте 2019 г. Тогда Caracas Capital Market отмечал, что они преодолели максимум с 2011 г. «По иронии русские извлекают выгоду из краха Венесуэлы: одна враждебная подсанкционная страна заменяет другую враждебную подсанкционную страну в поставках Соединенным Штатам», – подчеркивал тогда Дэллен.

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Бизнес
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У UC Rusal появился новый член совета директоров

Ведомости
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Совет директоров UC Rusal одобрил назначение Владимира Колмогорова директором компании, сообщила компания UC Rusal.

Кандидатура Колмогорова была предложена основным акционером UC Rusal – En+ Group. Ранее эта компания контролировалась Олегом Дерипаской. Но по условиям снятия с нее и ее «дочек» – UC Rusal и «Евросибэнерго» – санкций США в конце января доля бизнесмена снизилась с 70 до 45%, голосовать Дерипаска может лишь 35%. Большинством голосов в компании голосуют независимые управляющие. Сам Дерипаска остался под санкциями.

До сих пор Колмогоров курировал вопросы технической политики в группе, а еще ранее – в ее «дочке» «Евросибэнерго». Теперь в совет директоров UC Rusal входят: менеджеры компании – Евгений Никитин, Евгений Вавилов и Евгений Курьянов, представители акционеров – Марсо Мусетти, Вячеслав Соломин и Владимир Колмогоров, а также независимые директора – Элси Льюнг, Дмитрий Васильев, Бернард Зонневельд, Максим Полетаев, Рэндольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Джордан, отмечается в сообщении.

В совете директоров UC Rusal Колмогоров сменил Тимура Валиева, подавшего в отставку 13 мая в связи с «другими деловыми обязательствами». В компании подчеркивали, что это решение было добровольным, разногласий с советом директоров у Валиева не было.

В начале марта совет директоров UC Rusal возглавил независимый директор компании Бернард Зонневельд. Это произошло после ухода в отставку его предшественника Жан-Пьера Тома в рамках сделки по снятию санкций США с компании.

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Финансы
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Банкиры заподозрили Минкультуры в нарушении антимонопольного законодательства

Ведомости
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Министерство культуры рекомендовало своим организациям перевести зарплатные проекты в системно значимые банки – 11 крупнейших финансово-кредитных организаций, на которые приходятся более 60% активов сектора. Об этом представители банка «Санкт-Петербург» известили Минфин, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Ассоциацию российских банков (АРБ), ссылаясь на письмо Минкульта от 26 февраля 2019 года № 80–011–39-С0. Такие рекомендации в банке сочли нарушением антимонопольного законодательства и решили обратить на это внимание регуляторов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо представителей «Санкт-Петербурга».

Председатель АРБ Гарегина Тосуняна охарактеризовал рекомендацию Минкульта как «правовое бескультурье» и грубейшее нарушение антимонопольного законодательства. Представители ФАС заявили, что информированы о проблеме и изучают ее.

Рекомендация Минкультуры была подготовлена во исполнение поручения вице-премьера Ольги Голодец, пояснили в ведомстве. Там подчеркнули, что речь идет именно о рекомендации, а не о предписании, выбор зарплатных банков по-прежнему остается за организациями Минкульта. В министерстве уточнили, что до поручения Голодец в банках, не входящих в список системно значимых, обслуживалось только 25 из 187 организаций.

В протоколе совещания с участием Голодец, на которое ссылается Минкульт, также было принято решение о переводе в системно значимые банки зарплат сотрудников организаций Минспорта, отмечает издание со ссылкой на этот документ. От банковского сообщества на том совещании был лишь один представитель – зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, «сотрудники компаний должны самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты и менять финансовую организацию, прежде всего исходя из качества и удобства предлагаемых продуктов и сервисов». В Минспорта не уточнили, собираются ли рекомендовать своим организациям перевести зарплатные проекты в другие банки.

Политика
Новости

Венесуэла останавливает операции по картам Visa и Mastercard

Ведомости
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Центральный банк Венесуэлы и Управление банковского надзора страны приняли решение о развитии в Венесуэле собственной платежной системы. В связи с этим операции с дебетовыми картами Visa, Mastercard и Maestro будут остановлены в стране с 30 ноября текущего года, а с 30 января следующего года жители страны не смогут совершать платежи и по кредитным картам указанных платежных систем, пишет венесуэльское издание El Nacional.

По данным El Nacional, совместный документ двух ведомств был подписан 16 мая. Каждому банку отводится 10 рабочих дней, чтобы предоставить в Управление банковского надзора графики перехода на расчеты посредством суверенной платежной системы. При этом она должна будет использовать методы биометрической идентификации и отвечать всем современным требованиям, пишет газета.

Такой шаг стал ответом страны на планы США запретить хождение платежных систем Visa и Mastercard в стране, предполагает El Nacional.

В марте Reuters со ссылкой на источник сообщило, что власти США рассматривают возможность введения финансовых санкций, которые могут запретить Visa, Mastercard и другим финансовым платежным системам обрабатывать транзакции в Венесуэле. Целью этих санкций является усиление давления на президента Николаса Мадуро, власть которого Вашингтон считает незаконной. Аналогичные финансовые ограничения Вашингтон ранее ввел в отношении Ирана, Северной Кореи, Сирии.

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Политика
Новости

Суд США разрешил законодателям запросить налоговые документы Трампа

Ведомости
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Суд в Вашингтоне разрешил американским законодателям запросить у бухгалтерской фирмы Mazars, которая готовила налоговые декларации для Дональда Трампа, финансовые документы президента страны, сообщает «РИА Новости». Федеральный судья Амит Мейта постановил, что законодатели имеют на это право. Одновременно суд отклонил апелляцию Трампа об отсрочке предоставления налоговых деклараций. Президент подчиняется тому же правовому стандарту, что и любой другой истец, который не имеет преимущественной силы, цитирует «Интерфакс» решение суда. Трамп уже пообещал обжаловать это решение, сообщает «Интерфакс».

В апреле руководитель надзорного комитета палаты представителей демократ Элайджа Каммингс направил повестку налоговой фирме Mazars, которая составляла налоговые декларации для Трампа на протяжении примерно десяти лет. Законодатели захотели узнать, были ли у Трампа в этот период какие-либо конфликты интересов и могли ли иностранцы оказывать на него влияние.

Еще в ходе предвыборной кампании Трамп отказался предоставить общественности свои налоговые декларации, а его оппоненты до сих пор пытаются добиться их обнародования.

В мае управление по правительственной этике США опубликовало финансовую выписку президента Дональда Трампа. Его доход за 2018 г. составил примерно $434,8 млн, подсчитала The Wall Street Journal. Точно оценить доходы президента США невозможно, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны.

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Политика
Новости

Bloomberg: за время президентства Порошенко потерял 40% богатства

Ведомости
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Совокупный капитал Петра Порошенко за годы нахождения его на посту президента Украины снизился на 40% до $705 млн, подсчитало агентство Bloomberg. Самым ценным активом Порошенко Bloomberg называет кондитерский концерн Roshen. Проблемы, с которыми столкнулся Roshen, по мнению аналитиков агентства, оказали существенное влияние на снижение капитала Порошенко.

Порошенко основал Roshen в 1996 г., объединив производителей шоколада, печенья и тортов, взяв название из средних букв его фамилии. Он стал крупнейшим на Украине кондитером и крупным игроком в регионе, с фабриками в России, Литве и Венгрии. В 2012 г. объем производства Roshen превышал 400 000 т. В течение последующих двух лет он сократился на четверть вследствие общего экономического спада в стране и запрета продукции на территории России, отмечает Bloomberg. Во время предвыборной кампании Порошенко обещал продать Roshen, но вместо этого в 2016 г. отдал кондитерскую корпорацию и другие свои активы в слепой траст (бенефициар такого траста не может определять инвестиционную политику и получает лишь отчет о прибыли или убытках траста) под управлением инвестиционного банка Rothschild.

Украинский Forbes еще в 2015 г. написал, что Порошенко выбыл из глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно составляет американский Forbes. Тогда издание оценило состояние президента Украины в $750 млрд. В 2014 г. украинский Forbes подсчитывал, что Порошенко обладал $1,3 млрд. С 2017 г. украинская версия журнала не выходит.

В 2018 г. Порошенко заработал 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины. Это оказалось в 95 раз выше его доходов за 2017 г. Из них 336 000 гривен составила зарплата. Основную часть доходов Порошенко принесли дивиденды от инвестбанка Rothschild (1,105 млрд гривен), а также от инвестфонда «Прайм ессетс кепiтал» (400 млн гривен).

Bloomberg отмечает, что Порошенко не единственный из украинских бизнесменов, чьи доходы упали в годы экономического спада на Украине и вооруженного конфликта на востоке страны. Например, Ринат Ахметов, основной владелец группы «Метинвест», потерял 50% своего состояния, которое сократилось до $5,5 млрд.

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Бизнес
Новости

Nike и Adidas попросили Трампа не повышать тарифы на обувь из Китая

Ведомости
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Американские обувные ритейлеры, в том числе Nike и Adidas, направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросили его не повышать тарифы на импорт обуви из Китая.

«Предложенный дополнительный тариф в размере 25% станет катастрофой для наших потребителей, наших компаний и американской экономики в целом», – говорится в документе. Повышение стоимости импорта приведет к росту конечной стоимости товара, заявили ритейлеры. По оценке ассоциации «Дистрибутеры и продавцы обуви Америки», расходы потребителей после увеличения тарифов на обувь вырастут на $7 млрд в год.

Сегодня тарифы на все потребительские товары в США в среднем составляют 1,9%, а на обувь – в среднем 11,3% и достигают по некоторым товарам уровня 67,5%, добавляют ритейлеры: «Некоторым американским семьям придется платить почти 100%-ный налог на их обувь».

Ранее Трамп обвинил Китай в срыве торговых переговоров и объявил о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью $200 млрд. Президент США также пригрозил увеличить пошлины на оставшуюся часть китайского импорта стоимостью $300 млрд.

Политика
Новости

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.

«США – мощный и очень серьезный партнер для Украины, прежде всего – в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем, поэтому нам нужна ваша помощь», – заявил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на скорую встречу. Он подчеркнул важность дальнейшего развития украинско-американского партнерства, прежде всего – путем сотрудничества в энергетической сфере и углубления взаимодействия в сфере безопасности.

Зеленский 20 мая вступил в должность президента Украины. На его инаугурацию приехали министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон. Представителей России на церемонию не пригласили.

Политика
Новости

Канцлер Австрии предложил уволить министра внутренних дел

Ведомости
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Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту страны Александру Ван дер Беллену уволить министра внутренних дел Херберта Кикла, передает Reuters.

Кикл – член ультраправой Австрийской партии свободы. Ее возглавляет Хайнц-Кристиан Штрахе, который ранее ушел с поста вице-канцлера.

Штрахе ушел в отставку после того, как журнал Der Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись его разговора с женщиной, которая представилась Аленой Макаровой. Она предложила Штрахе материальную поддержку на выборах, а взамен попросила помощи в бизнесе.

Верховная прокуратура Австрии не нашла состава преступления в видеозаписи. Однако Курц заявил, что возглавляемая им Австрийская народная партия не будет работать в коалиции с Австрийской партией свободы. Он объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент Австрии назвал видеозапись позорной и поддержал предложение Курца.

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