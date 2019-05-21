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Данные о 50 млн пользователей Instagram попали в открытый доступ

Данные о почти 50 млн учетных записей в Instagram, в том числе принадлежащие знаменитостям, попали в открытый доступ, сообщает TechCrunch со ссылкой на индийского эксперта в области интернет-безопасности Анурага Сена.

База данных, опубликованная на облачном сервисе компании Amazon, некоторое время была открытой для просмотра без запроса пароля. Издание отмечает, что какое-то время она продолжала расти.

Сен отметил, что база принадлежит одному из индийских маркетинговых агентств – компании Chtrbox. Оно занимается продвижением товаров при помощи популярных блогеров и знаменитостей. База содержит фотографии владельцев аккаунтов, их номера телефонов и данные электронной почты, используемые для настройки аккаунтов.

Представитель Facebook (владеет Instagram) заявил, что компания занимается этим вопросом. «Мы изучаем проблему, – говорится в заявлении Facebook. – Мы также пытаемся выяснить, откуда появились эти данные и как они стали общедоступными». В Chtrbox не стали комментировать эту информацию, однако вскоре после обращения журналистов доступ к базе был закрыт.