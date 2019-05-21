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Amazon выиграла спор за домен у стран Латинской Америки

Корпорация Amazon победила в споре со странами Латинской Америки за право использования домена «.amazon». Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) после семи лет разбирательств заняла сторону онлайн-ритейлера, пишет Financial Times.

Amazon предпринимала попытки получить это доменное имя в 2012 г., но встретила сопротивление со стороны правительств Бразилии и Перу. Позднее против них выступили и другие страны Латинской Америки, участвующие в Амазонском пакте — международной организации, стремящейся сохранить природное наследие Амазонки. Представители организации указывали, что имеют приоритет в получении домена, поскольку его название отсылает к их географическому региону.

Стороны конфликта семь лет пытались мирное соглашение, но так и не пришли к компромиссу, это привело к тому, что ICANN одобрила предложенный в апреле Amazon сценарий. Компания пообещала не регистрировать имена, которые могут вызвать ассоциации с объектами культурного наследия амазонского региона. Онлайн-ритейлер даже составил список, в который внес около 1500 таких имен. Страны-участницы Амазонского пакта смогут внести в него изменения в течение двух лет после заключения соглашения. Однако они не получат права накладывать вето на конкретные имена, поскольку это могло бы дать им влияние на регистрацию доменных имен для еще не запущенных продуктов и услуг Amazon, пояснил онлайн-ритейлер.