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«Коммерсантъ»: Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Microsoft вслед за другими американскими корпорациями решил прекратить сотрудничество с китайской компанией Huawei, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на российском телекоммуникационном рынке. Ограничение коснется работы в сегментах потребительской электроники и решений для бизнеса. По словам одного из собеседников издания, американская корпорация 20 мая направила письма о прекращении сотрудничества в свои представительства по всему миру, в том числе в Россию. Другой собеседник отметил, что письма и неформальные предупреждения о подготовке прекращения работы с Huawei получали несколько партнеров Microsoft в России.

Huawei использует операционную систему Windows от Microsoft в своих ноутбуках и планшетах, также софт от Microsoft нужен Huawei в серверах и решениях для хранения данных и сервисе Huawei Cloud, говорит источник «Коммерсанта» на рынке связи. Издание The Verge обратило внимание, что Microsoft в выходные удалила из своего онлайн-магазина ноутбук от Huawei MateBook X Pro. Потенциальный разрыв сотрудничества с Microsoft может повлиять на серверные решения от Huawei, также подтверждает The Verge. У Huawei есть гибридное облачное решение для хранения данных для платформы Microsoft Azure Stack, которое работает на серверах Huawei.

Представитель Microsoft отказался комментировать прекращение работы с Huawei. Представитель китайской компании также отказался от комментариев.

Президент США Дональд Трамп 15 мая подписал указ, который позволяет министру торговли США блокировать закупку телекоммуникационных технологий, если их производят компании, которые находятся в юрисдикции или под контролем «иностранных противников» и тем самым угрожают безопасности США. В тот же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список. Первой среди американских компаний от сотрудничества с Huawei отказался Google, сообщал Reuters. Потом к нему присоединились Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, писал Bloomberg.

Накануне минторг США временно разрешил Huawei вести бизнес в США, выпустив лицензию на 90 дней. Она позволит китайской корпорации работать с американскими компаниями до 19 августа.