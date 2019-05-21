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«Коммерсантъ»: Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Ведомости
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Microsoft вслед за другими американскими корпорациями решил прекратить сотрудничество с китайской компанией Huawei, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на российском телекоммуникационном рынке. Ограничение коснется работы в сегментах потребительской электроники и решений для бизнеса. По словам одного из собеседников издания, американская корпорация 20 мая направила письма о прекращении сотрудничества в свои представительства по всему миру, в том числе в Россию. Другой собеседник отметил, что письма и неформальные предупреждения о подготовке прекращения работы с Huawei получали несколько партнеров Microsoft в России.

Huawei использует операционную систему Windows от Microsoft в своих ноутбуках и планшетах, также софт от Microsoft нужен Huawei в серверах и решениях для хранения данных и сервисе Huawei Cloud, говорит источник «Коммерсанта» на рынке связи. Издание The Verge обратило внимание, что Microsoft в выходные удалила из своего онлайн-магазина ноутбук от Huawei MateBook X Pro. Потенциальный разрыв сотрудничества с Microsoft может повлиять на серверные решения от Huawei, также подтверждает The Verge. У Huawei есть гибридное облачное решение для хранения данных для платформы Microsoft Azure Stack, которое работает на серверах Huawei.

Представитель Microsoft отказался комментировать прекращение работы с Huawei. Представитель китайской компании также отказался от комментариев.

Президент США Дональд Трамп 15 мая подписал указ, который позволяет министру торговли США блокировать закупку телекоммуникационных технологий, если их производят компании, которые находятся в юрисдикции или под контролем «иностранных противников» и тем самым угрожают безопасности США. В тот же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список. Первой среди американских компаний от сотрудничества с Huawei отказался Google, сообщал Reuters. Потом к нему присоединились Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, писал Bloomberg.

Накануне минторг США временно разрешил Huawei вести бизнес в США, выпустив лицензию на 90 дней. Она позволит китайской корпорации работать с американскими компаниями до 19 августа.

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Технологии
Новости

Apple представила обновленный MacBook Pro

Ведомости
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Apple представила обновленный MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений. Это самые быстрые ноутбуки Mac, заявили в компании.

15-дюймовые MacBook Pro получили шести- и восьмиядерные процессоры, а 13-дюймовые – четырехъядерные. Ноутбук также оснащен улучшенным экраном и клавиатурой, увеличился трекпад Force Touch.

Обновленные модели уже есть на сайте Apple. Стоимость 13-дюймовой модели начинается от 155 990 руб., 15-дюймовой – от 207 990 руб.

В октябре 2018 г. Apple представила новые MacBook Air и iPad Pro в ходе презентации в Бруклинской академии музыки в Нью-Йорке. Новый Air оказался на 17% меньше, чем его предыдущая версия, и получил дисплей Retina.

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Политика
Новости

Глава администрации Зеленского допустил проведение референдума о диалоге с Россией

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность вынесения на референдум вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией, заявил в эфире телеканала «112 Украина» глава его администрации Андрей Богдан.

Он напомнил, что Зеленский ранее декларировал в своих выступлениях, что рассматривает вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесение их на референдум. «Все-таки должны не политики только говорить, но народ», – отметил Богдан.

Глава администрации Зеленского также сказал, что необходимо искать компромиссы в вопросе переговоров по Донбассу. Но власть не будет торговать территориями и людьми, подчеркнул он.

Зеленский накануне вступил в должность президента Украины. Вечером 21 мая он назначил Богдана главой своей администрации.

Политика
Новости

Кремль: Путин обсудил с Меркель и Макроном «провальную политику» Порошенко

Ведомости
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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном внутриукраинский кризис, сообщила пресс-служба Кремля. В сообщении отмечается, что ситуация на Украине обсуждалась в контексте «провальной политики» администрации бывшего президента страны Петра Порошенко.

«Выражено общее мнение о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 г. как основы мирного урегулирования», – подчеркнули в Кремле. Путин обратил внимание собеседников на принятый на Украине закон об украинском языке, который, по мнению Москвы, противоречит конституции Украины, минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств.

Верховная рада Украины приняла закон о языке в третьем, окончательном чтении 25 апреля. 15 мая его подписал Порошенко. По этому закону гражданин Украины обязан свободно владеть государственным языком – украинским. Для его освоения для взрослых власти организуют специальные языковые курсы. Язык стал обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления. Он также затрагивает сферу культуры: предполагается, что все официальные мероприятия и концерты, съемки фильмов в стране будут проводиться на украинском языке. Закон предусматривает штраф за его нарушение и появление языковых инспекторов, которые будут следить за его соблюдением.

Украинский язык становится единственным языком преподавания в школах. На этом языке должны вещать телеканалы и радио. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Ведомости
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Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки. «Сейчас в тоннеле три поезда. Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет», – говорится в сообщении.

Движение поездов приостановлено от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская». Станция «Савеловская» Большой кольцевой линии закрыта на вход. Также для входа пассажиров закрыты станции «Петровский парк» и «Шелепиха». Основная причина сбоя – потеря напряжения в контактном рельсе, уточнила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Проводится эвакуация пассажиров. В трех поездах, застрявших в тоннеле метро на Большой кольцевой линии, находятся более 1000 человек, уточнил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

«Мосгортранс» в связи со сбоем в метро запустил бесплатные автобусы от станции метро «Полежаевская» до станций метро «ЦСКА» и «Динамо».

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Финансы
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KPMG грозит рекордный штраф за подготовку некорректных документов для банка

Ведомости
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Британский регулятор призвал оштрафовать аудиторскую компанию KPMG на рекордные 12,5 млн фунтов стерлингов ($15,9 млн) за нарушения при работе с американским банком Bank of New York Mellon, сообщает газета Financial Times. Британский Совет по финансовой отчетности назвал штраф обоснованным ввиду серьезности нарушений со стороны аудиторов и объема операций, выполняемых кредитной организацией.

Нарушения, о которых идет речь, были допущены при подготовке документов о том, как BNY Mellon исполняет требования по защите активов клиентов. Документы, составленные аудиторами KPMG, в 2011 г. были поданы в управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании. Регулятор пришел к выводу, что они не соответствуют британским стандартам.

Несмотря на то что KPMG и один из ее сотрудников признали, что их работа была выполнена «ненадлежащим образом», юристы компании назвали предложенный штраф «непомерным» и «гигантским». По их мнению, его размер не должен превышать 1,4 млн фунтов стерлингов ($1,8 млн) на основании аналогичных дел. Они подчеркивали, что нарушение было непреднамеренным, в нем не было преступного умысла и ни один из клиентов BNY Mellon в результате не потерял деньги или активы.

Поскольку у аудиторов и британского регулятора возникли разногласия относительно размера штрафа, окончательное решение примет суд после трехдневных слушаний. Самый крупный штраф, наложенный Советом по финансовой отчетности Великобритании, на сегодняшний день составляет 6,5 млн фунтов стерлингов ($8,7 млн). Его в 2018 г. заплатила аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) за нарушения при проверке розничной сети BHS.

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Политика
Новости

Зеленский назначил главу своей администрации

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. Кроме того, первым помощником Зеленского стал художественный руководитель и один из основателей «Студии Квартал-95» Сергей Шефир.

В 2007–2014 гг. Богдан отвечал в правительстве за антикоррупционную политику сначала в должности замминистра юстиции, а потом правительственного уполномоченного. В 2014 г. стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, а потом был его адвокатом. Во время избирательной кампании Богдан был юридическим советником штаба Зеленского.

Братья Сергей и Борис Шефиры вместе с Зеленским в 2003 г. основали в Киеве «Студию Квартал-95», которая выпускает одноименное юмористическое шоу и снимает полнометражные фильмы. В 2005 г. она заключила контракт с телеканалом «Интер», а в 2012 г. перешла на телеканал «1+1», который входит в медиахолдинг Коломойского.

Зеленский 20 мая вступил в должность президента Украины. В своей инаугурационной речи он призвал правительство уйти в отставку, а также распустил Верховную раду. После этого премьер Украины Владимир Гройсман заявил о намерении покинуть свой пост.

Бизнес
Новости

РБК назвал Михаила Гуцериева претендентом на покупку Антипинского НПЗ

Ведомости
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Сбербанк может продать Антипинский НПЗ, входящий в New Stream Дмитрия Мазурова, структурам бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к акционерам завода, и федерального чиновника.

Окончательно решение о сделке еще не принято. Знакомство с президентом Сбербанка Германом Грефом увеличивает шансы Гуцериева на покупку завода, но пока позиция другого претендента – азербайджанской госкомпании SOCAR – сильнее, считают собеседники РБК. SOCAR готова была купить действующий НПЗ, однако после того как завод подал заявление о банкротстве, неясно, захочет ли иностранный инвестор его покупать.

О том, что SOCAR может купить Антипинский НПЗ, в начале апреля сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Азербайджанская компания готова заплатить «символическую сумму» за завод, но взять на себя долг в $3 млрд.

Еще один претендент на Антипинский НПЗ – компания «Сибнефтегазпереработка», писали «Ведомости». Она на 50% принадлежит Алексею Щуровскому, члену совета директоров завода, и была зарегистрирована в начале 2018 г.

В конце апреля «Коммерсанту» стало известно, что структура группы «Сафмар» Гуцериева купила контрольный пакет Афипского НПЗ. Кроме того, доля New Stream в капитале завода в ближайшее время перейдет нефтетрейдеру Vitol. По словам источника газеты, впоследствии ее также получат структуры Гуцериева.

Политика
Новости

США расширили санкции против России

Ведомости
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Госдепартамент США ввел санкции в отношении двух российских предприятий и учебного центра, говорится в уведомлении бюро по международной безопасности и нераспространению. Соответствующий документ будет опубликован 22 мая.

Новые санкции затронули Тульское конструкторское бюро приборостроения, учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и московский завод «Авангард». «Авангард» входит в концерн «Алмаз-Антей» и производит ракеты для зенитных ракетных систем С-300 и С-400.

Санкции предусматривают запрет на закупки США продукции предприятий. Они, согласно документу, действуют с 14 мая. В качестве причины для введения санкций указано нарушение закона о нераспространении [оружия массового уничтожения] в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи.

В обновленном санкционном списке американского ведомства также компании из Китая и Сирии.

Технологии
Новости

Bloomberg узнал о разработке владельцем TikTok конкурента Spotify и Apple Music

Ведомости
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Китайская компания ByteDance, владелец сервиса для обмена короткими видео TikTok, разрабатывает музыкальный сервис, который станет конкурентом Spotify и Apple Music. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

ByteDance планирует запустить сервис этой осенью. Сначала он появится в более бедных странах, где платные музыкальные сервисы еще не собрали большую аудиторию. Компания уже получила права на два крупных лейбла в Индии — T-Series и Times Music.

Сервис будет предусматривать платный и бесплатный доступ, рассказали источники TechCrunch. По информации издания, ByteDance может запустить его до конца этого квартала.

ByteDance — один из самых дорогих стартапов в мире, который оценивается более чем в $75 млрд. Первым приложением компании стал агрегатор новостей Toutiao. В 2016 г. был запущен TikTok. По состоянию на конец прошлого года аудитория сервиса в России, по оценке Mediascope, составляла 1,5 млн человек.

Финансы
Новости

ЦБ призвал осторожнее привлекать население на фондовый рынок

Ведомости
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Центробанк призывает финансовые организации осторожнее привлекать население на фондовый рынок, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова.

По его словам, регулятор очень часто разочаровывается в том, как рынок конкурирует за потребителя, преследуя краткосрочные интересы. «Мы против формулы "не обманешь – не продашь". Вроде мы об этом много раз договариваемся, потом бах – опять», – заявил Швецов. По мнению ЦБ, финансовым организациям лучше иметь много клиентов и предлагать им простые стратегии, чем пытаться вовлечь клиентов в сложные операции.

По словам Швецова, финансовым организациям следует предлагать клиентам более сложные инструменты по мере появления у них такой потребности, а также необходимых знаний и аппетита к риску, который продиктован не «навязыванием и рекламой, а внутренним ощущением, что он готов попробовать что-то более сложное, хотя и более доходное».

«Центральный банк, продвигая идею разделения инвесторов по их степени погруженности в азы финансового рынка, не предлагает промотировать инвестиции с плечом, какие-то сложные инструменты», – подчеркнул Швецов. Он добавил, что те потребности, которые уже есть у населения, реализовываются с помощью простых финансовых инструментов.

Политика
Новости

Зеленский назначил досрочные выборы в Верховную раду Украины

Ведомости
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Внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля, следует из указа президента Владимира Зеленского. Этим указом глава государства также прекратил полномочия парламента восьмого созыва и поручил правительству обеспечить финансирование досрочных выборов в Верховную раду. Документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Также Зеленский попросил депутатов Рады провести 22 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов, текст обращения на имя председателя Рады Андрея Парубия он опубликовал в Twitter.

О роспуске парламента страны Зеленский заявил в своей речи после инаугурации 20 мая. Он также призвал депутатов за оставшиеся два месяца работы (именно такой срок по украинскому закону продолжает функционировать Рада после роспуска) принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также внести поправки в избирательный кодекс. Зеленский 21 мая встретился с депутатами и обсудил с ними порядок роспуска Рады.

Как сообщил ранее советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан, президент Украины также инициирует внесение изменений в закон о выборах в парламент для отмены мажоритарной системы выборов и перехода на пропорциональную партийную систему. Кроме того, Зеленский планирует понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%.

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