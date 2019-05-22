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Mail.ru Group запускает сервис по сбору средств авторами контента с поклонников

Принадлежащий Mail.ru Group сервис для стримеров DonationAlerts начал тестировать платформу Boosty.to, позволяющую авторам создавать платную подписку на контент. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал директор департамента adVentures Mail.ru Group Роман Новиков. По его словам, собирать регулярные пожертвования смогут стримеры, музыканты, дизайнеры, иллюстраторы и журналисты. Через платформу автор будет ежемесячно получать платежи от потребителей контента. При этом сам автор сможет определять уровни подписки, их наполнение и стоимость доступа. За посреднические услуги Boosty.to будет получать комиссию в размере 7%. В нее уже включена комиссия платежных систем. Для автора сервис будет бесплатным. В какую сумму компании обошлась разработка Boosty.to, Новиков не сообщил.

Сейчас на международном рынке, включая Россию, аналогичным образом работает запущенный в 2013 г. американский сервис Patreon. Он получает доход за счет комиссии с пожертвований в размере 5–12%. По данным Patreon на середину 2018 г., в системе было зарегистрировано более 100 000 создателей контента, получающих каждый месяц минимум $1. Patreon планирует по итогам текущего года провести платежи на $500 млн. По оценке TechCrunch, выручка сервиса при этом может составить $50 млн.

По мнению Новикова, Patreon не популярен в России из-за того, что не поддерживается отечественными платежными системами. С помощью Boosty.to DonationAlerts планирует занять 80% российского рынка платной подписки для независимых авторов, добавил он.

Как отмечает «Коммерсантъ», инструменты для сбора средств и пожертвований в России существуют уже много лет. Такие услуги предоставляет, например, «Яндекс.Деньги», сообщили в пресс-службе компании. Это кнопки с платежными формами, которые используют для получения донатов от читателей авторы «Яндекс.Дзена», и платформа YaSobe.ru., уточняет газета. Оба инструмента позволяют принимать платежи с кошельков «Яндекс.Денег», карт любых российских банков и счетов мобильных телефонов.