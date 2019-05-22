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Организатор «Евровидения» пересчитал итоги финального голосования

Европейский вещательный союз (ЕВС), организатор музыкального конкурса «Евровидение-2019», опубликовал скорректированные итоги финального голосования. ЕВС признал, что в ходе подсчета голосов были допущены неточности.

«Из-за человеческой ошибки был использован неправильный агрегированный результат. Однако это не повлияло на подсчет очков, полученных в результате телеголосования в 41 стране – участнице конкурса», – говорится в сообщении. В результате пересчета голосов победитель конкурса певец из Нидерландов Дункан Лоуренс сохранил свое лидерство. Российскому исполнителю Сергею Лазареву добавили один балл, который не повлиял на его итоговую позицию: он так и остался на третьем месте.

Финал «Евровидения-2019» прошел 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право на его проведение, поскольку в прошлом году конкурс выиграла израильская певица Нетта с песней Toy, набравшая в финале 529 голосов. Победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс выиграл конкурс, представив песню Arcade. В ходе голосования он набрал 498 баллов (после пересчета голосов его результат не изменился). Второе место занял итальянский певец Махмуд с песней Soldi. После пересчета голосов Махмуд получил на семь баллов больше – 472 вместо 465 баллов. Лазареву, который второй раз за свою карьеру занял третье место на «Евровидении», за песню Scream изначально присудили 369 баллов.

Согласно правилам «Евровидения» в следующем году конкурс пройдет в Нидерландах. Это пятая победа голландского исполнителя за всю историю музыкального конкурса. До этого Нидерланды побеждали 44 года назад.

Победа Лоуренса вызвала возмущение пользователей соцсетей, которые потребовали аннулировать ее после того, как стало известно, что песня Arcade была опубликована на YouTube в 2017 г. Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) в ответ на претензии к итогам конкурса заявил, что не будет аннулировать победу представителя Нидерландов, передавал ТАСС. Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман подчеркнул, что в истории «Евровидения» уже были прецеденты, когда к участию допускались песни, которые выходили в эфир до конкурса, не становились достоянием широкой публики. Ролик на YouTube не был официальным релизом Arcade и до конкурса его просмотрели лишь несколько сотен пользователей, что не дало Лоуренсу конкурентного преимущества, решили в ЕВС.

Лазарев, комментируя итоги «Евровидения», отметил предвзятость жюри по отношению к России, сообщало «РИА Новости».