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Компания Маска получила контракт на создание тоннелей под Лас-Вегасом

Ведомости
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Основанная миллиардером Илоном Маском The Boring Company получила первый контракт на коммерческую перевозку пассажиров в Лас-Вегасе по подземным тоннелям, сообщает Bloomberg. Сумма контракта на перевозку пассажиров вокруг выставочного центра составляет $48,7 млн. Этот выставочный комплекс считается одним из крупнейших в США.

Компания построит в Лас-Вегасе два тоннеля, чтобы соединить удаленные друг от друга залы выставочного комплекса, это должно решить проблему постоянных пробок в столице азартных игр. Для транспортировки пассажиров будут использоваться специально созданные для перевозки до 16 человек платформы на базе Tesla. Как следует из контракта, работы по возведению транспортных тоннелей начнутся в сентябре после проведения необходимых подготовительных работ.

Издание отмечает, что контракт не вполне отвечает амбициям основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, но станет важным шагом для подтверждения серьезности намерений The Boring Company по созданию скоростных тоннелей в Лос-Анджелесе.

Завершить работы по созданию инфраструктуры проекта планируется к декабрю 2020 г., чтобы на ежегодной январской Consumer Electronics Show продемонстрировать проект жителям и гостям Лас-Вегаса. Если компания не сможет выполнить обязательства по контракту в срок, то выплатит руководству выставочного комплекса солидную компенсацию.

Пока компания Маска построила только один тоннель под Лос-Анджелесом. В Чикаго будущее аналогичного проекта уже оспаривается из-за отставки его крупнейшего сторонника – бывшего мэра Рама Эмануэля. Проект тоннеля между Вашингтоном и Балтимором проходит экологическую экспертизу.

«Телепорт по городу». Как выглядит первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

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СПЧ соберет комиссию по СМИ в связи с увольнениями в «Коммерсанте»

Ведомости
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Комиссия Совета при президенте по правам человека (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов обсудит на следующей неделе ситуацию с увольнениями журналистов газеты «Коммерсантъ». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя СПЧ Михаила Федотова«Будем приглашать представителей издательского дома (ИД) "Коммерсантъ" и самих журналистов», — сказал он.

20 мая об уходе из «Коммерсанта» объявили два журналиста — специальный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов. Они объяснили в Facebook, что покидают издание из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Журналисты утверждали, что такое решение принял акционер Алишер Усманов. Следом за Сафроновым и Ивановым заявления об уходе написали все журналисты отдела политики газеты и их руководители, всего 11 человек.

Гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин назвал причиной ухода Сафронова и Иванова несоблюдение журналистами стандартов работы. В то же время, по словам журналистов, их увольнения требовал акционер газеты Алишер Усманов. Представитель Усманова заявил, что тот не знал об увольнении журналистов. Председатель Совета Федерации Матвиенко 22 мая сказала, что не имеет отношения к увольнению журналистов.

«Коммерсантъ» опубликовал материал о возможной отставке Матвиенко 17 апреля. В нем говорилось, что в мае она обсудит этот вопрос с президентом Владимиром Путиным. Наиболее вероятным кандидатом на ее пост назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В тот же день о возможном уходе Матвиенко с поста сообщил и телеканал «Дождь».

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Политика
Новости

СМИ узнали о планах зятя Рыболовлева баллотироваться в президенты Уругвая

Ведомости
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Совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори решил баллотироваться в президенты Уругвая, сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену. Эту информацию подтвердил источник «Ведомостей» в окружении Рыболовлева. Ранее об этом сообщили уругвайские СМИ.

Выдвигаться Сартори намерен от консервативной Национальной партии (также известна как Белая партия). Но сначала ему нужно одолеть пятерых соперников внутри нее, в том числе мэра города Мальдонадо Энрике Антиа. Внутренние праймериз состоятся 30 июня. Выборы президента Уругвая назначены на октябрь 2019 г. В Twitter Сартори указана ссылка на предвыборный сайт, где он обещает создать 100 000 новых рабочих мест в случае победы.

Для Сартори эти выборы станут первым опытом в политике. До этого он не занимал государственных должностей. Собеседник Forbes отметил, что Рыболовлев знает о планах Сартори и считает их его личным делом, однако предвыборную кампанию не спонсирует и никак в ней не участвует.

Сартори принадлежат активы в разных сферах бизнеса, в том числе группа Union Agriculture Group (UAG), которая занимается выращиванием черники, риса, сои и пшеницы, а также разведением овец и крупного рогатого скота. Он инвестирует в энергетические проекты в Латинской Америке. В Перу и Уругвае группа бизнесмена также является крупным застройщиком. В 2015 г. Сартори женился на дочери Рыболовлева Екатерине. В 2018 г. купил 20% клуба «Сандерленд» за 3 млн фунтов.

Политика
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Песков прокомментировал запуск анимированного шоу с Путиным в роли ведущего

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не видел пародию телеканала ВВС на себя и в целом не интересуется карикатурами. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Про Путина много написано книг, написано карикатур, создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», – сказал Песков.

Накануне телеканал BBC Two заявил о запуске комедийного ток-шоу Tonight With Vladimir Putin («Вечер с Владимиром Путиным»). Анимированный президент создан с помощью технологии захвата движений. Он будет ходить и сидеть перед живой аудиторией в студии, а также брать интервью у гостей передачи. Играть роль Путина будет комедийный автор Нэтт Тэпли.

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Финансы
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Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

Ведомости
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции. Ее речь транслировалась на сайте Госдумы.

«На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, "черных" кредиторов», – сказала Набиуллина. По ее словам, доля микрозаймов составляет только 2% из общего объема выданных населению кредитов. Она уточнила, что уже выстроена работа с правоохранительными органами, и попросила содействия депутатов по блокировке сайтов с рекламой нелегальных кредитов.

Как сообщалось ранее, в России в 2018 г. портфель «черных» кредиторов приблизился к 115 млрд руб., продемонстрировав рост на 15%. Это сравнимо с динамикой легального рынка микрофинансирования. При этом пояснялось, что ЦБ принял меры по пресечению деятельности более 2000 организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием – в два раза больше, чем годом ранее.

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Экономика
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РБК узнал о предложении Минтруда преобразовать Пенсионный фонд в публичную компанию

Ведомости
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Минтруд направил в правительство предложения о преобразовании Пенсионного фонда (ПФР), а также фондов обязательного медицинского страхования (ОМС) и социального страхования в публично-правовые компании. Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию трех источников.

Идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию обсуждалась в Белом доме еще в конце 2017 г., отмечали собеседники издания. Председатель фонда Антон Дроздов позже рассказывал, что кроме публично-правовой компании обсуждались также формы некоммерческой организации и казенного учреждения. Внести в правительство предложения о статусе внебюджетных фондов поручила куратор социальной сферы, вице-премьер Татьяна Голикова. Обсудить предложения Минтруда с экспертами предполагалось во II квартале этого года.

Преобразование внебюджетных фондов позволит в перспективе объединить их в единый государственный социальный фонд, рассказали два собеседника издания. За объединение фондов в единую структуру Голикова выступала, будучи еще председателем Счетной палаты. В числе возможных плюсов она называла повышение прозрачности новой структуры за счет публичного статуса, а также сокращение административных издержек.

Сейчас внебюджетными фондами фактически управляют профильные министерства, в результате фонды работают как госучреждения, пояснил первый директор Федерального фонда ОМС Владимир Гришин. У Пенсионного фонда сейчас даже нет единого учредительного документа, в котором были бы прописаны его полномочия и организационно-правовая форма. Преобразование фонда в публично-правовую компанию позволило бы ему свободнее распоряжаться средствами – наращивать резервы, инвестировать и размещать свободные деньги. По итогам 2017 г. переходящие остатки ПФР составляли 234,2 млрд руб.

Политика
Новости

Указ о досрочных выборах в Верховную раду вступил в силу на Украине

Ведомости
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Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» и официально вступил в силу, передает «Интерфакс». Если бы парламент не был распущен, очередные выборы должны были бы пройти осенью 2019 г.

Зеленский объявил о намерении распустить парламент страны сразу после своей инаугурации. Он также предложил изменить избирательный кодекс, снизив проходной барьер для партий до 3% и перейдя к пропорциональной системе выборов в Раду по закрытым партийным спискам. Однако действующий парламент Зеленского не поддержал: в среду, 22 мая, депутаты на внеочередном заседании Рады отказались включить в повестку предложения президента. Рассмотрение поддержали только 92 депутата из 450. Фракция Блока Петра Порошенко раскритиковала законопроект, назвав предложенную избирательную систему «большой коррупцией».

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что решение президента о роспуске парламента нарушает конституцию страны, поэтому он будет обжаловать его в суде. В свою очередь представитель президента страны в Раде Руслан Стефанчук предложил сократить число депутатов.

По действующему законодательству Верховная рада избирается по смешанному принципу: 50% депутатского корпуса – по партийным спискам с барьером в 5%, остальные – по одномандатным округам. Если депутаты не поддержат законопроект об изменении порядка проведения выборов, то голосование будет организовано по старым нормам.

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Бизнес
Новости

Владелец косаток и белух из «китовой тюрьмы» не собирается выпускать их на волю

Ведомости
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Гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи из «китовой тюрьмы», Алексей Решетов, заявил, что не планирует отпускать животных на волю. «Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности, о каком выпуске идет речь? Животные – моя собственность. Решения о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь», – цитирует его ТАСС.

Сегодня, 23 мая, Южно-Сахалинский городской суд начал рассмотрение по существу иска зоозащитных организаций к Росрыболовству, Минсельхозу и Росприроднадзору о выпуске животных из бухты Средняя. Защитники требуют признать незаконным бездействие Росприроднадзора и обязать его безвозмездно изъять животных у владельца, чтобы затем выпустить их в естественную среду. В ходе слушаний суд отклонил ходатайство компании-отловщика «Белый кит» о возвращении иска зоозащитников.

В иске также есть требование о признании незаконными приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении допустимого объема косаток и белух в 2018 г., распределении квот на их вылов, а также утверждении планов рыболовства в культурно-просветительских целях. На предварительном заседании 19 апреля Минсельхоз был исключен из числа ответчиков.

Около сотни косаток и белух были выловлены в 2018 г. в Охотском море и помещены в вольеры бухты Средняя. В феврале этого года президент Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу «определить дальнейшую судьбу китообразных» до 1 марта 2019 г. Как выяснили Генпрокуратура и Следственный комитет, отлов животных произошел с многочисленными нарушениями закона. ФСБ возбудила дела в отношении организаторов «китовой тюрьмы». Фигурантами дел по ч. 2 ст. 8.17 КоАП (нарушение правил требований, регламентирующих рыболовство) стали компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и Сочинский дельфинарий.

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Политика
Новости

Представитель Зеленского предложил сократить число депутатов Верховной рады

Ведомости
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Численность депутатского корпуса в парламенте Украины должна быть пересмотрена, заявил в интервью изданию LB.ua представитель президента страны Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук. «Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 – это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов?», – цитирует его информационный портал 112.ua.

Накануне Верховная рада Украины отказалась рассмотреть на своем внеочередном заседании законопроект Зеленского об изменении системы выборов. За включение вопроса в повестку проголосовали лишь 92 депутата из 450. Законопроект предусматривает переход к полностью пропорциональной системе выборов в Раду по закрытым партийным спискам и снижение проходного барьера с 5 до 3%.

Сейчас Верховная рада избирается по смешанному принципу: половина депутатского корпуса – по закрытым спискам с барьером в 5%, другая половина – по одномандатным округам. Ранее Стефанчук отмечал, что президент обладает лишь законодательной инициативной, и если Рада не поддержит законопроект, новые выборы пройдут по старому закону.

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Рады и досрочных выборах. Заместитель руководителя президентской администрации Руслан Рябошапка пояснил, что хотя указ подписан, но еще не опубликован. От времени опубликования зависит и дата парламентских выборов, которые должны состояться не позднее двух месяцев с момента обнародования указа. 

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Технологии
Новости

SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США

Ведомости
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Компания Space Exploration Technologies Илона Маска подала иск в Федеральный суд США против ВВС страны с требованием возобновить конкурс на $2,3 млрд по соглашениям о разработке американского аналога российского двигателя РД-180. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иск, который был подан 17 мая и отредактирован 22 мая.

Конкурс на разработку ракет для запуска правительственных спутников состоялся в 2018 г. Его победителями стали United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing), получивший $967 млн в рамках программы разработки тяжелой ракеты Vulcan, Northrop Grumman – $791,6 млн для разработки ракеты OmegA, а также компания Джеффа Безоса Blue Origin – $500 на ракету New Glenn. Компания SpaceX также принимала участие в конкурсе, но ее предложение не заинтересовало ВВС.

В иске SpaceX отмечается, что контракты были заключены на разработку ракет, которые не только не летали в космос, но даже не были построены. В этом компания видит ущерб целям правительственной программы. В апреле компания направила ВВС официальное возражение по поводу результатов конкурса, но оно было отклонено. Представитель SpaceX уточнил, что целью иска является «обеспечение равных условий для конкуренции». Компания считает, что ВВС нарушили контрактные правила по пяти различным пунктам, и просит суд приостановить финансирование программ победителей для их переоценки.

В 2014 г. SpaceX подала иск по контракту ВВС в $36 млрд на 36 запусков United Launch Alliance. От претензий компания отказалась после того, как ВВС сертифицировали ее для запусков в интересах нацбезопасности. Как указывало издание GeekWire, первым сообщившее об иске, SpaceX обратилась в суд в тот момент, когда ВВС США готовят новые контракты на космические запуски. Победители конкурсов должны определиться в следующем году.

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Политика
Новости

Мэй может объявить об отставке с поста премьера Великобритании 24 мая

Ведомости
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Премьер Великобритании Тереза Мэй может объявить об уходе в отставку в пятницу, 24 мая, сообщает со ссылкой на источники The Times. По информации The Telegraph, о своем уходе она, скорее всего, объявит в понедельник, 27 мая.

По словам одного из членов британского правительства, «лучше, если бы она ушла сейчас». Другой источник заявил The Telegraph, что «все кончено». Члены консервативной партии разработали план, подталкивающий премьера к отставке, пишет газета. Так, несколько членов правительства собираются в среду попросить Мэй изменить решение о вынесении на голосование нового варианта сделки по Brexit, что, по утверждению газеты, можно приравнять к призыву уйти. По информации The Telegraph, парламентарии готовы массово покинуть зал заседаний, если Мэй продолжит настаивать на голосовании. Депутаты также намерены обсудить изменение партийных правил для вынесения на голосование вопроса о недоверии премьеру. Соратники советуют Мэй уйти в отставку с достоинством сейчас, чтобы не быть позже «унизительно изгнанной», отмечает газета.

Во вторник, 21 мая, Мэй представила парламенту новый вариант законопроекта о Brexit. Она предложила депутатам проголосовать за повторный референдум по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС. Большинство парламентариев не поддержали предложение Мэй. Ранее премьер обещала, что уйдет в отставку после ратификации соглашения по Brexit.

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Бизнес
Новости

«Трансойл» Тимченко может купить железнодорожного оператора УГМК

Ведомости
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Один из крупнейших операторов нефтегрузов – «Трансойл» Геннадия Тимченко или его структуры – могут купить у УГМК железнодорожного оператора «Уголь-транс». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Сейчас «Трансойл» подконтролен Тимченко на 80%, структуре совладельцев УГМК Андрея Бокарева и Искандара Махмудова с 2012 г. принадлежит 13% оператора. Ранее Бокарев не исключал увеличения доли до блокпакета.

«Трансойл» по итогам 2018 г. занимал пятое место в рейтинге INFOLine Rail Russia Top с объемом погрузки 74,1 млн т, грузооборотом 180 млрд тонно-километров и общим парком в управлении 54 400 единиц. Среднемесячный объем перевозок и грузооборот «Уголь-транса» руководитель «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает в 1 млн т и 2,4 млрд тонно-километров, что соответствует примерно 11,5 млн т и 27 млрд тонно-километров в год. На начало года в собственности компании было 300 полувагонов, в лизинге – около 7000.

Если сделка состоится, у «Трансойла» резко увеличится парк полувагонов. В 2018 г. компания уже купила 1100 новых полувагонов, а также консолидировала активы в нефтеналивном сегменте, завершив выкуп 7000 цистерн у «СГ-транса». Сделка могла бы быть выгодна и УГМК, которая продаст парк на пике стоимости своему стратегическому партнеру, получит сервисный контракт и обеспечит себя вагонами, отмечает Бурмистров. С учетом сервисного контракта на перевозки с «Кузбассразрезуглем» он оценивает оператора в 7–10 млрд руб., без учета – в 2,5–3 млрд руб.

Тимченко и «Трансойл» с 2014 г. находятся под санкциями США. Однако это не осложнит экспортные перевозки, считают опрошенные изданием юристы. Контракт на перевозку, скорее всего, не будет отвечать критериям существенности, говорит партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Для покупателей экспортируемого угля транспортная услуга является факультативной, основное значение имеет купля-продажа.

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