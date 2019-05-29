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Samsung представил зарядное устройство в 10 раз мощнее аналогов

Компания Samsung представила новое сверхмощное зарядное устройство для гаджетов, которое в короткие сроки позволит восполнять заряд на смартфонах, планшетах и ноутбуках, говорится в сообщении компании. Стандартная мощность зарядного устройства составляет 10 Вт, мощность нового устройства Samsung будет в 10 раз больше – 100 Вт.

Перед производителями техники сейчас особо остро стоят проблемы совместимости зарядных устройств с различными мобильными устройствами, а также с другой электроникой и срок их автономной работы, отмечают в Samsung. Это приводит к тому, что устройство заряжается медленнее или, наоборот, быстрее, чем требуется, что может поставить под угрозу срок службы батареи. Для решения этих проблем в зарядные устройства Samsung будут встроены USB-контроллеры нового поколения (SE8A и MM101) и датчики определения влажности окружающей среды и перенапряжения, которые позволят устройствам обмениваться данными с заряжаемым гаджетом.

Также в новое зарядное устройство встроены элементы дополнительной защиты – чип с функцией хранения ключа безопасности, кодирования и декодирования конфиденциальных данных устройства, обещает Samsung.

Один из контроллеров для нового зарядного устройства (SE8A) запущен в серийное производство, а второй (MM101) проходит тестирование.

По данным сайта главного конкурента Samsung – компании Apple, мощность адаптера питания USB для iPhone серий 4, 4S, 5, 5S, 6 и 6 Plus составляет 5 Вт, для iPad серий 2, Air, Air 2, mini 2 и mini 3 – 10 Вт, для iPad с дисплеем Retina – 12 Вт. Мощность зарядного устройства Huawei Quick Charger составляет 5 Вт и 9 Вт, говорится на сайте второго конкурента Samsung – компании Huawei.