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Владелец эксклюзивных прав на показ АПЛ в России объявил цены на подписку

Сервис «Okko спорт», входящий в Rambler Group, объявил стоимость подписки на матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), которую он в 2019–2022 гг. будет эксклюзивно показывать на территории России, говорится в сообщении сервиса в Instagram.

До 31 июля 2019 г. зрители смогут оформить предзаказ на сезонный абонемент по специальной цене – 2990 руб. С 1 августа по 30 сентября стоимость абонемента составит 3990 руб. После этого продажи сезонных абонементов прекратятся, но болельщики смогут приобрести права на месячную или суточную подписку – за 549 и 199 руб. соответственно. Подписчики сервиса получат доступ к прямым трансляциям 380 матчей сезона, а также доступ к аналитическим, информационным и развлекательным передачам, созданным АПЛ и видеоредакцией «Okko спорт», сказано в сообщении.

Тарифы «Okko спорт» заметно выше расценок на подписку на три тематических канала «Матч.Футбол», на которых в этом году можно было посмотреть большинство матчей АПЛ. Например, у «Триколора» ежемесячная подписка на футбольные каналы, которые в этом году показывали матчи не только английского, но и испанского, немецкого и итальянского чемпионатов, стоит 380 руб. в месяц.

Rambler Group сообщила в апреле 2019 г., что приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Английской премьер-лиги. Компания указывала, что информационную поддержку проекту с АПЛ будут оказывать и другие медиаактивы группы. Сумма трехлетнего контракта компанией не раскрывалась, но источник «Коммерсанта» утверждал, что за трансляцию английского футбола Rambler Group предложила АПЛ 7 млн евро в год. Шеф-редактором «Okko спорт» будет телекомментатор Владимир Стогниенко.

С 2015 г. матчи английской премьер-лиги показывал телеканал «Матч ТВ». По данным Mediascope, чемпионат Англии по футболу – один из самых популярных у российских зрителей. Больший интерес у зрителей вызывал только российский футбол.