Tinder прокомментировал включение в реестр Роскомнадзора

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От блогера Badсomedian требуют 1 млн рублей за показ отрезков из фильма

Кинокомпания Kinodanz (недавно была переименована в KD Studios) подала иск к известному киноблогеру Евгению Баженову (публикует обзоры под псевдонимом Badcomedian). Об этом Баженов рассказал у себя на канале в Youtube. Иск был подан в Красногорский городской суд 18 января, следует их картотеки судебных дел суда, решения по нему нет. Кинокомпания потребовала от блогера выплатить 1 млн руб. компенсации, а также запретить ему использовать фрагменты их фильма в обзорах.

Претензии касаются фильма «За гранью реальности», рассказал Баженов в своем последнем блоге. Kinodanz утверждает, что Баженов нарушил нормы цитирования художественных произведений, рассказал он. Но такие нормы в законе не установлены, напомнил блогер.

Фильм «За гранью реальности» вышел в прокат в марте 2018 г. По сюжету фильма аферист Майкл собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Действие фильма происходит в Европе, а его герои – иностранцы, которые не имеют никакого отношения к России, но на производство этого фильма выделяло средства Министерство культуры, говорит Баженов. «За гранью реальности» собрал в России 126 млн руб., гораздо ниже ожиданий самих продюсеров. Фильм «не выстрелил» прежде всего из-за одновременного выхода в прокат фильма студии Marvel «Черная пантера», объясняли сами продюсеры в интервью «Кинобизнесу».

Обзор на фильм от Kinodanz Баженов выпустил 3 мая 2018 г. и назвал его «За гранью реальности» – Russian X-man и 11 друзей Мединского», потому что русский фильм во многом повторяет по сюжету голливудские картины. На данный момент обзор просмотрели почти 7 млн раз, следует из статистики Youtube.

Badсomedian – один из самых популярных русскоязычных каналов на YouTube, а кроме того псевдоним его автора Баженова. Он делает саркастические обзоры на российские современные фильмы, а также регулярно критикует Министерство культуры, которое выдает средства на производство фильмов, по его мнению, низкого качества. Канал был зарегистрирован в 2011 г., совокупное число просмотров роликов на нем превышает 660 млн. Наибольшее число просмотров на канале собрал ролик с критикой фильма «Движение вверх» – 16 млн просмотров. Или обзор фильма «Т-34» – собрал более 9 млн просмотров за три недели.

Из-за иска от Kinodanz Badсomedian приходится задерживать выпуски обзоров, и будущее канала пока под вопросом, предупредил Баженов.

В портфеле Kinodanz пока только два фильма – это «Танцы насмерть» (2016 г.) и «За гранью реальности» (2018 г.). У обоих картин довольно низкие оценки зрителей – 4 и 5 баллов соответственно из 10 возможных (данные «Кинопоиска»). Компания не раскрывала бюджет картин. В сервисе Kartoteka указан только один договор между Kinodaz и Минкультом: в 2013 г. компания получила из бюджета 24 млн руб. за продвижение фильма «13». В 2018 г. компания получила от Минкультуры субсидию на производство картины «Забытые боги» с производственным бюджетом 200 млн руб.