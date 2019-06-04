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Tinder прокомментировал включение в реестр Роскомнадзора

Ведомости
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Внесение Tinder в реестр организаторов распространения информации не означает передачу данных о российских пользователях властям, заявил «Коммерсанту» представитель сервиса.

Компания зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона, отметил собеседник газеты. Но никакие данные она не передавала, подчеркнул он.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что внес компанию Match Group, владеющую Tinder, в реестр организаторов распространения информации. По закону входящие в реестр компании должны хранить данные о пользователях и передавать их по запросу правоохранительных органов.

Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. На сегодняшний день приложение доступно более чем в 190 странах.

Новости СМИ2
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Forbes назвал Jay-Z первым в мире рэпером-миллиардером

Ведомости
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Jay-Z стал первым в мире рэпером, состояние которого достигло $1 млрд, сообщает Forbes.

При оценке состояния артиста журнал учитывал его доходы и стоимость долей рэпера в нескольких компаниях, а также его расходы, которые предусматривает «образ жизни суперзведы». Итоговые цифры были подтверждены внешними экспертами.

Самым дорогим активом Jay-Z, по оценкам Forbes, стал бренд шампанского Armand de Brignac — $310 млн. Рэперу также принадлежат доли в коньячном бренде D’Ussé ($100 млн), стриминговом сервисе Tidal ($100 млн) и Uber ($70 млн).

Путь Jay-Z к успеху впечатляет, отмечает Forbes, потому что до начала музыкальной карьеры он торговал наркотиками. В 1996 г. он основал собственный лейбл и выпустил первый альбом Reasonable Doubt. Рэпер получил 22 премии «Грэмми», а 14 его альбомов возглавляли список Billboard 200.

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Новости

Apple отказалась от iTunes

Ведомости
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Apple на конференции для разработчиков WWDC 2019 представила новую операционную систему – macOS Catalina. В ней компания отказалась от программы iTunes.

iTunes заменят три отдельных сервиса – Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts. Все, что было в медиатеке пользователя в iTunes, будет доступно в этих приложениях. iPhone и iPod теперь будут синхронизироваться с компьютером через Finder, отмечает The Verge.

Кроме того, на конференции Apple представила новую версию iOS с темным режимом и отдельную операционную систему для iPad.

Ранее Bloomberg сообщал, что Apple может объявить об отказе от iTunes на конференции. Сервис был запущен в январе 2001 г.

Технологии
Новости

На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны

Ведомости
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В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Информация об этом появилась на портале Единого информационного пространства столичных мировых судей.

Прокотол был зарегистрирован 21 мая в мировом судебном участке N 389 Басманного района Москвы. Дата его рассмотрения не уточняется.

Представитель «Коммерсанта» сообщил «Ведомостям», что пока не знает о раскрытии какой именно информации идет речь, официальных претензий издательский дом пока не получал.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, если юридическое лицо будет признано виновным в разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, ему грозит административный штраф в размере от 400 000 до 1 млн руб.

В апреле в газете «Коммерсантъ» был опубликован материал о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В тот же день о возможном уходе Матвиенко с поста сообщил и телеканал «Дождь». Через месяц два журналиста «Коммерсанта» – специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов – сообщили об уходе из издания из-за этой статьи. Они пояснили, что такое решение принял акционер «Коммерсанта» Алишер Усманов. Вслед за ними заявления об уходе написали еще 11 журналистов издания. Специальный корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных в открытом письме в Facebook пояснил, что журналисты ушли из-за того, что отказались раскрыть источники, информация от которых стала поводом для заметки.

Представитель Усманова заявил, что бизнесмен узнал об увольнении журналистов из СМИ. Матвиенко также отрицала причастность к увольнению.

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Бизнес
Новости

Группа ГАЗ попросила 100 млн евро на проекты на Кубе

Ведомости
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Находящаяся под санкциями группа ГАЗ Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера. В группе ГАЗ отказались комментировать информацию.

В октябре 2018 г. сообщалось, что группа ГАЗ запустила на Кубе сборочное производство автомобилей «ГАЗ» и «Урал». Борисов тогда выражал надежду, что эти автомобили будут продаваться не только на Кубе, но и в других странах Карибского бассейна.

Как писал «Коммерсантъ», в конце марта гендиректор группы ГАЗ Владимир Сорокин направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить 29,5 млрд руб. господдержки, угрожая дефолтом и падением производства на 40%. В 2018 г. из-за санкций группа увеличила кредитный портфель на 20,7 млрд руб. до 73,6 млрд руб., а оборотный капитал – на 24,7 млрд руб. На увеличение оборотного капитала концерн потратил все собственные средства, включая прибыль.

Позже в правительстве подтвердили факт обращения компании за дополнительной господдержкой, уточнив, что решение о ее предоставлении пока не принято. Группа ГАЗ оказалась под санкциями в апреле 2018 г. вместе с другими компаниями Дерипаски. В декабре 2018 г. управление минфина США по контролю над иностранными активами опубликовало условия отмены санкций с некоторых активов бизнесмена – Дерипаска должен был отказаться от контроля над ними, но группы ГАЗ это не касалось. В марте 2019 г. предприниматель подал в суд в Вашингтоне иск к минфину, потребовав отменить санкции против него.

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Технологии
Новости

От блогера Badсomedian требуют 1 млн рублей за показ отрезков из фильма

Ведомости
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Кинокомпания Kinodanz (недавно была переименована в KD Studios) подала иск к известному киноблогеру Евгению Баженову (публикует обзоры под псевдонимом Badcomedian). Об этом Баженов рассказал у себя на канале в Youtube. Иск был подан в Красногорский городской суд 18 января, следует их картотеки судебных дел суда, решения по нему нет. Кинокомпания потребовала от блогера выплатить 1 млн руб. компенсации, а также запретить ему использовать фрагменты их фильма в обзорах.

Претензии касаются фильма «За гранью реальности», рассказал Баженов в своем последнем блоге. Kinodanz утверждает, что Баженов нарушил нормы цитирования художественных произведений, рассказал он. Но такие нормы в законе не установлены, напомнил блогер.

Фильм «За гранью реальности» вышел в прокат в марте 2018 г. По сюжету фильма аферист Майкл собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Действие фильма происходит в Европе, а его герои – иностранцы, которые не имеют никакого отношения к России, но на производство этого фильма выделяло средства Министерство культуры, говорит Баженов. «За гранью реальности» собрал в России 126 млн руб., гораздо ниже ожиданий самих продюсеров. Фильм «не выстрелил» прежде всего из-за одновременного выхода в прокат фильма студии Marvel «Черная пантера», объясняли сами продюсеры в интервью «Кинобизнесу».

Обзор на фильм от Kinodanz Баженов выпустил 3 мая 2018 г. и назвал его «За гранью реальности» – Russian X-man и 11 друзей Мединского», потому что русский фильм во многом повторяет по сюжету голливудские картины. На данный момент обзор просмотрели почти 7 млн раз, следует из статистики Youtube.

Badсomedian – один из самых популярных русскоязычных каналов на YouTube, а кроме того псевдоним его автора Баженова. Он делает саркастические обзоры на российские современные фильмы, а также регулярно критикует Министерство культуры, которое выдает средства на производство фильмов, по его мнению, низкого качества. Канал был зарегистрирован в 2011 г., совокупное число просмотров роликов на нем превышает 660 млн. Наибольшее число просмотров на канале собрал ролик с критикой фильма «Движение вверх» – 16 млн просмотров. Или обзор фильма «Т-34» – собрал более 9 млн просмотров за три недели.

Из-за иска от Kinodanz Badсomedian приходится задерживать выпуски обзоров, и будущее канала пока под вопросом, предупредил Баженов.

В портфеле Kinodanz пока только два фильма – это «Танцы насмерть» (2016 г.) и «За гранью реальности» (2018 г.). У обоих картин довольно низкие оценки зрителей – 4 и 5 баллов соответственно из 10 возможных (данные «Кинопоиска»). Компания не раскрывала бюджет картин. В сервисе Kartoteka указан только один договор между Kinodaz и Минкультом: в 2013 г. компания получила из бюджета 24 млн руб. за продвижение фильма «13». В 2018 г. компания получила от Минкультуры субсидию на производство картины «Забытые боги» с производственным бюджетом 200 млн руб.

Политика
Новости

Трамп сообщил о выводе большей части «российских людей» из Венесуэлы

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети Twitter сообщил о том, что Россия проинформировала американские власти о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы. Являются ли россияне, покинувшие страну, военными, Трамп не уточнил.

В марте ряд латиноамериканских СМИ – колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medyaнаписали о прибытии двух российских самолетов и группы из 99 военнослужащих под командованием генерал-майора Вооруженных сил Василия Тонкошкурова. Представитель МИД России Мария Захарова впоследствии пояснила, что военные приехали в Каракас по действующим межправительственным соглашениям и пробудут там столько, сколько потребуется. Военный атташе посольства страны в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес сообщал «Интерфаксу», что речь об участии российских военных в боевых операциях не идет.

Власти США резко отреагировали на прибытие российских военных. Трамп встретился с женой лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо и заявил, что Россия «должна убраться» из Венесуэлы.

В конце января 2019 г. в Венесуэле состоялись президентские выборы, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. Парламент не признал итогов голосования. Председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Российские власти поддержали режим Мадуро. США, страны Европы и государства Латинской Америки признали Гуайдо.

Санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения США ввели в 2017 г. В прошлом году и в начале 2019 г. Вашингтон усилил санкционный режим. Американские власти, в частности, ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA, обвинив ее в спонсорстве режима Мадуро. В марте под санкции Вашингтона попал также российский банк «Еврофинанс Моснарбанк». США обвинили кредитную организацию в связях с PDVSA. В мае министерство торговли США внесло Венесуэлу в список стран, представляющих определенную угрозу национальной безопасности.

Что происходит в Венесуэле

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Технологии
Новости

Владелец эксклюзивных прав на показ АПЛ в России объявил цены на подписку

Ведомости
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Сервис «Okko спорт», входящий в Rambler Group, объявил стоимость подписки на матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), которую он в 2019–2022 гг. будет эксклюзивно показывать на территории России, говорится в сообщении сервиса в Instagram.

До 31 июля 2019 г. зрители смогут оформить предзаказ на сезонный абонемент по специальной цене – 2990 руб. С 1 августа по 30 сентября стоимость абонемента составит 3990 руб. После этого продажи сезонных абонементов прекратятся, но болельщики смогут приобрести права на месячную или суточную подписку – за 549 и 199 руб. соответственно. Подписчики сервиса получат доступ к прямым трансляциям 380 матчей сезона, а также доступ к аналитическим, информационным и развлекательным передачам, созданным АПЛ и видеоредакцией «Okko спорт», сказано в сообщении.

Тарифы «Okko спорт» заметно выше расценок на подписку на три тематических канала «Матч.Футбол», на которых в этом году можно было посмотреть большинство матчей АПЛ. Например, у «Триколора» ежемесячная подписка на футбольные каналы, которые в этом году показывали матчи не только английского, но и испанского, немецкого и итальянского чемпионатов, стоит 380 руб. в месяц.

Rambler Group сообщила в апреле 2019 г., что приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Английской премьер-лиги. Компания указывала, что информационную поддержку проекту с АПЛ будут оказывать и другие медиаактивы группы. Сумма трехлетнего контракта компанией не раскрывалась, но источник «Коммерсанта» утверждал, что за трансляцию английского футбола Rambler Group предложила АПЛ 7 млн евро в год. Шеф-редактором «Okko спорт» будет телекомментатор Владимир Стогниенко.

С 2015 г. матчи английской премьер-лиги показывал телеканал «Матч ТВ». По данным Mediascope, чемпионат Англии по футболу – один из самых популярных у российских зрителей. Больший интерес у зрителей вызывал только российский футбол.

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Новости

Владелец BitTorrent заплатил рекордную сумму за обед с Уорреном Баффеттом

Ведомости
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Китайский бизнесмен, основатель криптовалюты Tron и владелец торрент-трекера BitTorrent Джастин Сан заявил о том, что в 2019 г. стал победителем благотворительного аукциона за право пообедать с американским миллиардером Уорреном Баффеттом. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter. За обед Сан заплатил рекордные $4,57 млн. «Я также приглашаю лидеров рынка технологии блокчейн встретиться с титаном инвестиций. Я надеюсь, что это принесет всем пользу», – добавил он.

Пятидневный аукцион на eBay, победителем которого стал Сан, завершился 31 мая. Изначально имя победителя не называлось, писал Reuters. Все вырученные средства поступят благотворительному фонду The Glide Foundation, который собирает средства для помощи бездомным и сотрудничает с Баффеттом с 2000 г. Выручка от первого составила всего $25 000, а от всех вместе взятых торгов – более $35 млрд. В истории аукциона Сан заплатил рекордную сумму. В прошлом году неизвестный заплатил за обед с миллиардером $3,46 млрд. Баффетт рассказывал, что обеды с ним обычно длятся примерно три часа, в ходе которых он обсуждает со своими собеседниками самый широкий круг вопросов. Единственная запретная тема, которая принципиально не обсуждается на обеде, – это будущие инвестиции генерального директора Berkshire Hathaway.

Сан – основатель и владелец многих сервисов и платформ. Он является основателем приложения Peiwo, китайского аналога Snapchat, децентрализованной платформы развлекательного контента Tron, основанной на блокчейне и использующей одноименный токен. Bloomberg со ссылкой на данные CoinMarketCap.com пишет, что Tron является десятой по величине криптовалютой в мире с капитализацией $2,56 млрд. В 2018 г. Сан купил торрент-трекер BitTorrent. В 2017 г. бизнесмен входил в азиатский топ-30 миллионеров моложе 30 лет по версии Forbes.

Баффет – один из крупнейших в мире инвесторов и председатель Berkshire Hathaway Inc. Его совокупное состояние Forbes оценил в 2019 г. в $82,5 млрд. Баффетт занял третью строчку глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно обновляет издание, уступив основателю Amazon Джеффу Безосу и основателю Microsoft Биллу Гейтсу. В прошлом Баффет критиковал криптовалюты, отмечает Bloomberg. По данным агентства, ранее он говорил, что из этого актива не производится никакой ценности, но в этом году назвал технологию блокчейна важной.

Миллиардеры какого столетия оказались успешнееФото

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Политика
Новости

МВД России: несколько тысяч жителей Донбасса обратились за российским гражданством

Ведомости
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МВД России приняло несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства от жителей Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте ведомства. Они будут рассмотрены в соответствии с президентским указом в срок до трех месяцев.

МВД обещает принимать решения о предоставлении гражданства в кратчайшие сроки после проведения необходимых проверок. В Ростовской области пока работают четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о приобретении российского гражданства жителями ДНР и ЛНР.

Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получить российское гражданство в упрощенном порядке. Он объяснил это решение гуманитарными целями. По его словам, у Москвы нет желания создавать проблемы для новой украинской власти, но Россия не может терпеть ситуацию, при которой жители Донбасса лишены гражданских прав. МИД Украины тогда назвал решение России продолжением агрессии и призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. Кроме того, Киев пожаловался на указ Путина в Совет Безопасности ООН. Германия и Франция осудили решение российского президента и заявили, что оно противоречит минским договоренностям.

После вступления президентского указа в силу сообщалось об очередях из желающих получить российское гражданство. При этом МВД сообщало, что, согласно результатам опроса, около 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство.

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Политика
Новости

СК возбудил дело о хищениях на «Тольяттиазоте» на сумму более 2,5 млрд рублей

Ведомости
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот» на общую сумму более 2,5 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.

Следователи возбудили дело об организации преступного сообщества, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Преступления инкриминируются в зависимости от роли каждого бывшему председателю совета директоров компании Сергею Махлаю, его сыну и экс-президенту «Тольяттиазота» Владимиру Махлаю, бывшему гендиректору «Тольяттиазота» Евгению Королеву, владельцу швейцарского офшора Ameropa AG Эндрю Циви, председателю комитета по стратегии «Тольяттиазота» Александру Макарову, а также другим фигурантам дела. По версии следствия, в 2002–2004 гг. эти люди вошли в состав преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Махлаем.

Кроме того, следствие предъявило обвинение участнику этого преступного сообщества Александру Попову, являющемуся председателем правления «Тольяттихимбанка». По версии следствия, Попов и группа его соучастников незаконно приобрели право на принадлежащие «Тольяттиазоту» объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд руб., в 2008 г. они уклонились от уплаты налогов на сумму не менее 320 млн руб., в 2009–2010 гг. приобрели путем мошенничества право на принадлежащие «Тольяттиазоту» участок земли и находящиеся на нем объекты производства на сумму не менее 228 млн руб.

«Тольяттиазот» более 10 лет находился в состоянии конфликта между миноритарием компании – «Уралхимом» – и Махлаями. «Уралхим» купил акции завода в 2008 г. у структур «Реновы». «Уралнефтехим» требовал предоставить отчетность и выплатить дивиденды, но безуспешно. В 2012 г. по заявлению «Уралхима» было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2008–2011 гг. «Тольяттиазот» экспортировал аммиак и карбамид по заниженным ценам через Ameropa и Nitrochem Distribution (тоже принадлежит Циви).

«Коммерсантъ» писал в сентябре 2018 г., что Владимир и Сергей Махлаи, Циви и Королев находятся за пределами России, несмотря на то что они арестованы российским судом заочно. «Уралхим» сообщил, что признан потерпевшим по данному делу. В сообщении компании отмечается, что другими потерпевшими стали государство и несколько акционеров ПАО «Тольяттиазот» – как организаций, так и граждан. «Тольяттиазот» в свою очередь заявил, что считает обвинения в адрес Попова и новое уголовное дело «заранее спланированной при участии правоохранительных органов акцией». По мнению компании, целью нового расследования является оказание давления на суд, рассматривающий уголовное дело 2012 г.

Махлай входит в рейтинг богатейших россиян по версии Forbes. Издание оценило его состояние в 2019 г. в $900 млн.

Бизнес
Новости

Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области по делу о хищении 700 млн рублей

Ведомости
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Басманный суд Москвы отправил под стражу до 30 июля 2019 г. бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которого подозревают в хищении 700 млн руб., сообщает ТАСС. Судья установила, что уголовное дело в отношении Конькова возбуждено законно, подозрения в отношении него являются обоснованными, и удовлетворила ходатайство следствия, отмечает агентство.

Коньков заявил в Басманном суде, что не признает вину. «Трактовки, которые делает следствие, – они далеки от истины, поэтому я не признаю себя виновным», – передает его слова «Интерфакс».

Конькова задержали 1 июня, сообщил Следственный комитет России (СКР). В отношении Конькова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные группой лиц либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до десяти лет со штрафом до 1 млн руб. Вместе с бывшим губернатором был задержан также управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин, следует из сообщения СКР. По версии следствия, Коньков, Гришин и иные, пока не установленные лица, похитили из бюджета 700 млн руб., переведя их на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО».

Компания «Ивановский бройлер» является единственным производителем мяса птицы, полуфабрикатов, колбасной и деликатесной продукции в регионе, сообщается на ее сайте. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», она была основана в 2000 г., сейчас находится в стадии ликвидации. В качестве головной компании указана инвестиционно-консалтинговая компания «Провинция».

Коньков стал главой Ивановской области в 2013 г., в 2017 г. ушел по собственному желанию. В сентябре прошлого года он был избран депутатом Ивановской областной Думы по единому областному избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия».

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