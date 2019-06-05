Технологии

Новости

МТС и Huawei договорились вместе развивать 5G в России

Российский мобильный оператор МТС и китайская Huawei подписали соглашение о пилотных запусках в России сетей 5G в 2019-2020 гг. и развитии этой технологии, говорится в сообщении компаний. Церемония подписания соглашения прошла в Кремле в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Компании планируют внедрять технологии и решения 5G и интернета вещей (IoT) на инфраструктуре МТС, запускать тестовые зоны и пилотных сети 5G, в том числе и на инфраструктурных объектах. «Huawei обладает огромным опытом в развитии сетей пятого поколения, возглавляя гонку на пути к этой технологии», – отметил гендиректор Huawei в регионе Евразия Эйден У. Он добавил, что Huawei получила более 16 000 патентов в области 5G и рассчитывает, что совместные c МТС усилия приблизят эпоху 5G в России.

Ранее все российские операторы заявили о готовности к тестированию 5G. Так, «Вымпелком» обещал несколько пилотных зон для тестирования таких технологий до конца года. Оператора планирует провести на них тесты, которые позволят ускоренно разворачивать фрагменты сети 5G в будущем и продемонстрировать приложения в области виртуальной реальности, медицины и интернета вещей, говорил его представитель. «Мегафон», ранее тестируя сети 5G, показывал возможности удаленной ультразвуковой диагностики, комплекса связи для оперативных служб города и единой мониторинговой платформы окружающей среды, перечислил его представитель.