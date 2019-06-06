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Жаров анонсировал закон о миллионных штрафах для сайтов перед блокировкой

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, который предусматривает введение прогрессивных штрафов для интернет-ресурсов, нарушающих российское законодательство, сообщил в интервью «Интерфаксу» руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Сейчас у ведомства есть только один инструмент для таких случаев – блокировка, отмечает Жаров. Новый законопроект предполагает введение штрафов в несколько миллионов рублей. В частности, это коснется компаний, которые нарушают требование по локализации баз данных российских пользователей в России.

«Я думаю, что для Facebook, Twitter, Google даже миллионы, десятки миллионов рублей не сильно страшно», – сказал Жаров РБК. По его словам, сам факт нарушения закона и публичная информация о штрафах приводят к колебанию стоимости акций компаний.

В апреле суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter за несвоевременное предоставление информации о локализации данных россиян в России на 3000 руб. В Роскомнадзоре заявили, что могут направить социальным сетям новые требования локализовать данные. У компаний будет 6–9 месяцев на содержательный ответ ведомству. Согласно российскому законодательству сервис, который отказался переносить данные в Россию, может быть заблокирован.