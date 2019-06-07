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В России впервые за историю упал трафик с пиратских ресурсов

В России впервые в истории замедлился темп роста пиратского трафика, сказал на Питерском международном экономическом форуме генеральный директор Group IB Илья Сачков.

«Вопреки прогнозам общий объем пиратского трафика в 2018 г. увеличился всего на 10% (в позапрошлом году был 12%) – это самый низкий показатель по динамике за последние годы», – сказал он. Но выросла доля потребления пиратского контента с мобильных устройств в 2018 г. до 31% с 23% годом ранее. Абсолютный показатель потребления такого контента на мобильных устройствах увеличился на 40% в сравнении с 2017 г.

Антипиратский закон действует в России с 2013 г. Изначально антипиратские меры предполагали простую блокировку сайтов с нелицензионным контентом до подачи иска по существу, но правообладатели назвали эту меру недостаточной. Год спустя была принята вторая версия закона, которая позволила владельцам прав добиваться вечной блокировки пиратских сайтов, а также документ распространился с пиратских фильмов на музыку, книги и софт.

В 2017 г. депутаты приняли поправки о блокировке «зеркал» пиратских сайтов. Кроме того, законопроект обязал поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты и их «зеркала». В 2018 г. руководитель Роскомнадзора Александр Жаров отчитывался президенту, что в России заблокированы все крупнейшие пиратские сайты.