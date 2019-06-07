Технологии

Новости

«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК. Накануне руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на ПМЭФ сообщал, что компания и силовое ведомство выработали «приемлемое решение».

«Наша задача – сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных», – сказал Худавердян. Он подчеркнул, что компания в любом случае обязана выполнять требования закона Яровой, как и другие игроки рынка.

Ранее сообщалось, что ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервиса «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». В «Яндексе» заявляли, что из закона, по которому ФСБ запрашивает ключи для дешифровки сообщений, не следует, что компания обязана передавать ключи, необходимые для расшифровки всего трафика. ФСБ никак эту информацию не комментировала.

6 июня вице-премьер Максим Акимов, комментируя публикации о требовании ФСБ к компании, подчеркнул, что «Яндекс» не пострадает от чрезмерного административного давления.