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Mail.ru Group и «Ростелеком» создадут предприятие в сфере школьного образования

Mail.ru Group и «Ростелеком» подписали соглашение о создании совместного предприятия в сфере цифрового школьного образования. Об этом сообщила «Коммерсанту» пресс-служба Mail.ru Group. «Ростелеком» подтвердила информацию.

Компании планируют создать ООО «Цифровое образование» и получат в нем равные доли. Инвестиции в проект они не раскрывают.

Совместное предприятие займется разработкой информационных продуктов для модернизации образовательного процесса в школах, включая дневники и коммуникационные сервисы для учителей, родителей и учеников, рассказала пресс-служба Mail.ru Group. Не исключено, отметила пресс-служба, что в дальнейшем СП будет заниматься также цифровым дошкольным и профессиональным образованием.

По мнению основателя и гендиректора «Нетология-групп» Максима Спиридонова, корпорации начали осознавать, что рынок образования стал гораздо более привлекателен, чем еще два-три года назад. Он отметил, что в сегменте, на который нацелились Mail.ru Group и «Ростелеком», уже 10 лет работает бренд группы «Фоксфорд».

На рынке уже есть несколько коммерческих цифровых продуктов для школ, но пока они не образуют экосистемы, говорит основатель и гендиректор «Фоксфорда» Алексей Половинкин. В ближайшие годы, по его мнению, систему образования ждет цифровая трансформация. Образовательная экосистема с возможностью построения индивидуальной образовательной траектории должна прийти на смену классно-урочной системы, утверждает Половинкин.