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«Газпром-медиа» купил долю работающей с блогерами Happy Monday Family

Холдинг «Газпром-медиа» инвестировал в группу компаний Happy Monday Family (HMF), специализирующейся на рекламе с участием блогеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя холдинга. Издание отмечает, что это первая в России сделка крупного телехолдинга на рынке инфлюенсер-маркетинга, объем которого в 2019 г. может превысить 10 млрд руб.

HMF занимается интеграцией брендов в контент блогеров, звезд, лидеров мнений. Если инфлюенсер работает через продюсерское агентство, оно забирает в среднем 30% дохода. В материале отмечается, что по итогам 2019 г. выручка HMF прогнозируется на уровне 500 млн руб.

Размер приобретенной доли и сумма инвестиций не разглашаются. Управление HMF сохранят основатели Николай Бункин и Евгений Сафонов, говорится в материале. В HMF входят агентство по работе с блогерами Happy Monday, сеть мобильной рекламы HPMD Network, платформа видеодистрибуции Booster, платформа для микроблогеров Influencer, а также центр по производству контента.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, рекламодатели сокращают бюджеты на ТВ-продвижение – в I квартале 2019 г. они потратили в эфире 41,5–42 млрд руб. Рынок рекламы в целом в I квартале вырос на 4% до 110,5–111,5 млрд руб. только за счет интернета (+18% до 51–51,8 млрд руб.).