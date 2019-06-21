«Ситимобил» ввел возможность вызвать такси через «В контакте»
Агрегатор такси «Ситимобил» интегрировал свой сервис заказа поездок внутри социальной сети «В контакте», сообщили компании.
Пользователи «В контакте» теперь могут заказать и оплатить такси не выходя из соцсети. Также они могут разделить стоимость поездки с друзьями во «В контакте», выбрать как пункт назначения адрес, привязанный к странице или сообществу внутри соцсети. Платить пользователи могут в том числе через собственный сервис соцсети VK Pay, тогда они получат скидку.
Интеграция с «В контакте» даёт «Ситимобил» доступ к многомиллионной аудитории соцсети, объясняет гендиректор агрегатора Арам Аракелян, он рассчитывает, что это принесет сервису новых клиентов: «Пользователи же получат возможность заказать такси, не совершая лишних действий».
Пока такой сервис доступен жителям Москвы, Самары, Тольятти и Ярославля.
«В контакте» — крупнейшая соцсеть в России. Популярность «Ситимобил» быстро растет, особенно в крупных городах, но сейчас этот сервис уступает лидеру рынка «Яндекс.Такси». В месяц через «Ситимобил» уже совершается 4 млн поездок, сообщала прежде компания.
«В контакте» входит в холдинг Mail.ru Group, который также является совладельцем «Ситимобил».
Это первая глубокая интеграция крупного сервиса такси и соцсети в России, заявил Аракелян. В начале 2018 г. питерский сервис такси «Таксовичкоф» объявил, что его также можно заказывать, не выходя из «В контакте». Но, например, возможности оплатить поездку внутри «В контакте» этот сервис не предложил.