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Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт между собой

Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт, в ходе которого пользователи оператора жаловались на замедление работы сервисов интернет-компании. Компании сообщили об этом на своих страницах во «В контакте».

Компании достигли компромисса по спорным вопросам, отмечается в их сообщениях. «Доступ абонентов к сервисам Mail.ru Group открыт в полном объеме», – подчеркнул «Билайн». Подробности того, как конфликт был решен, они не сообщили. «Ведомости» запросили у компаний комментарий.

Пользователи «Билайна» пожаловались на замедление работы сервисов Mail.ru Group в июне. «Билайн» сообщил, что ограничение доступа его клиентов в России к сервисам Mail.ru Group зафиксировал еще 10 июня. Оператор пояснил, что Mail.ru Group в одностороннем порядке отключила прямые каналы движения трафика.

Интернет-компания объяснила отключение оператора от прямого канала бесплатного трафика тем, что тот в одностороннем порядке решил повысить в шесть раз стоимость услуг SMS. Речь идет о сервисных сообщениях, которые получает пользователь, например при смене пароля. Для пользователя такие сообщения обходятся бесплатно, но Mail.ru Group платит за каждое.

Федеральная антимонопольная служба заявляла, что сложившаяся ситуация «не является нормальной» и затрагивает «значительное количество пользователей». В этой связи она просила у компаний разъяснений.