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Юмашев вошел в совет директоров МТС

Бывший глава администрации президента России Валентин Юмашев избран в совет директоров МТС, передает ТАСС с годового собрания акционеров компании. Также в совет вошли директор, заместитель председателя совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков и неисполнительный директор Polyus Gold International Limited Антониу Теодосиу.

Кроме того, в совет директоров МТС были переизбраны президент, председатель правления компании Алексей Корня, вице-президент по стратегии АФК «Система» Артем Засурский, управляющие партнеры АФК «Система» Алексей Катков и Всеволод Розанов, независимые директора Регина фон Флемминг и Томас Холтроп.

Не вошли в обновленный состав бывший председатель совета директоров МТС Рон Зоммер, независимые директора Стэнли Миллер и Вольфганг Шюссель.

Юмашев руководил администрацией президента Бориса Ельцина в 1997-1998 гг. Сейчас он является советником президента на общественных началах. Как сообщала «Медуза», после ухода из Кремля бывший глава администрации президента был одновременно советником Анатолия Чубайса, тогда возглавлявшего РАО ЕЭС, миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Петра Авена.

Юмашев женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне Дьяченко. В 2001 г. его дочь от первого брака Полина вышла замуж за миллиардера Олега Дерипаску. Юмашев являлся гарантом мирового соглашения 2012 г. между крупнейшими владельцами «Норникеля» — Дерипаской и президентом компании Владимиром Потаниным.

Основным акционером МТС является АФК «Система» — эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,0053%. В свободном обращении находится 45,8% уставного капитала МТС.