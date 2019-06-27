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Юмашев вошел в совет директоров МТС

Ведомости
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Бывший глава администрации президента России Валентин Юмашев избран в совет директоров МТС, передает ТАСС с годового собрания акционеров компании. Также в совет вошли директор, заместитель председателя совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков и неисполнительный директор Polyus Gold International Limited Антониу Теодосиу.

Кроме того, в совет директоров МТС были переизбраны президент, председатель правления компании Алексей Корня, вице-президент по стратегии АФК «Система» Артем Засурский, управляющие партнеры АФК «Система» Алексей Катков и Всеволод Розанов, независимые директора Регина фон Флемминг и Томас Холтроп.

Не вошли в обновленный состав бывший председатель совета директоров МТС Рон Зоммер, независимые директора Стэнли Миллер и Вольфганг Шюссель.

Юмашев руководил администрацией президента Бориса Ельцина в 1997-1998 гг. Сейчас он является советником президента на общественных началах. Как сообщала «Медуза», после ухода из Кремля бывший глава администрации президента был одновременно советником Анатолия Чубайса, тогда возглавлявшего РАО ЕЭС, миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Петра Авена. 

Юмашев женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне Дьяченко. В 2001 г. его дочь от первого брака Полина вышла замуж за миллиардера Олега Дерипаску. Юмашев являлся гарантом мирового соглашения 2012 г. между крупнейшими владельцами «Норникеля» — Дерипаской и президентом компании Владимиром Потаниным.

Основным акционером МТС является АФК «Система» — эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,0053%. В свободном обращении находится 45,8% уставного капитала МТС. 

Новости СМИ2
Бизнес
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Ford уволит 20% сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства

Ведомости
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Американский концерн Ford уволит 12 000 своих сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства, говорится в сообщении компании. Это составляет около 20% всего персонала, пишет Bloomberg. Основная часть сокращений придется на Германию, Россию и Великобританию. Компания закроет шесть производств, включая три российских завода, таким образом число заводов сократится до 18.

Ford в конце марта заявил, что завершит выпуск легковых машин в России к июлю, а также закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легкового транспорта. В России будут собирать только легкие коммерческие автомобили Ford Transit. Ford объяснял решение убыточностью производства на территории страны. Концерн списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России.

Компания сообщала, что российские сотрудники при добровольном увольнении могут получить от 5,5 до 12 среднемесячных окладов в зависимости от стажа. Сообщалось, что из 3700 сотрудников сократят более 2000 специалистов. «Ведомости» запросили информацию о том, сколько сотрудников уже покинули Ford.

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Политика
Новости

ДНР и ЛНР согласились освободить четырех украинских пленных

Ведомости
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Председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что договорился с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) об освобождении нескольких военнопленных.

Медведчук 27 июня на встрече с лидером ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать украинской стороне ряд удерживаемых в Донбассе граждан Украины. Пушилин и Пасечник согласились их освободить. «Благодарим за этот односторонний шаг. Это должно послужить серьезным сигналом для нынешней власти», – сказал Медведчук (его цитирует ТАСС).

Освобождение пленных, по словам политика, состоится в пятницу, 28 июня, в Минске. Как уточнил Пушилин, речь идет о четырех украинцах, их имена не называются.

Встреча Медведчука с Пушилиным и Пасечником проходила в Минске. Помимо освобождения пленных на ней обсуждались реализация минских договоренностей, снятие экономической блокады и важность принятия закона об амнистии.

Кум Путина и друг России: чем известен Медведчук

Политика
Новости

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Ведомости
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Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова. Об этом он рассказал Forbes.

По его информации, следственные действия связаны с подозрениями в выводе средств за рубеж в 2014 г. «Неожиданностью для меня не стало – это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят», – рассказал Петров. Сам он и члены его семьи сейчас находятся за границей.

Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге. Представитель автодилера рассказал, что правоохранительные органы препятствуют операционной деятельности компании, блокируют доступ к рабочим местам и телефонам.

Обыски проводятся по уголовному делу о незаконном выводе средств за границу (ст. 193.1 УК РФ), сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в СК Москвы. В материалах дела говорится, что менеджеры компании сами у себя покупали акции, тем самым переводя средства за рубеж. Собеседник издания заявил, что речь идет о «громадных суммах».

Новости СМИ2
Политика
Новости

Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Ведомости
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Специалисты выпустили двух косаток и шесть белух из «китовой тюрьмы» в море, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Показатели здоровья у животных хорошие, отмечается в сообщении. На них были размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении.

Следующую группу косаток и белух планируется выпустить после возвращения команды специалистов и подготовки животных к транспортировке.

В прошлом году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух. Их поместили в вольеры бухты Средняя. ФСБ завела административные дела в отношении компаний, которые организовали «китовую тюрьму». Всех животных планируется выпустить в море в июле-августе 2019 г.

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Политика
Новости

Песков: по закону об оскорблении власти не должны наказывать за критику чиновников

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что за критику чиновников не следует привлекать к ответственности по закону об оскорблении власти, сообщает «Медуза». Он отметил, что необходимо тщательно контролировать правоприменительную практику.

«Действительно, в нем идет речь об оскорблении символов власти, символов государственности. В данном случае это никак не может проецироваться на критику представителей власти», – отметил Песков. Он подчеркнул, что в Кремле внимательно наблюдают за соблюдением закона и его применением.

Представитель Кремля добавил, что пока преждевременно говорить о необходимости внесения изменений в закон.

Телеканал «Дождь» сообщил 27 июня, что в Кремле проанализировали данные о применении закона об оскорблении власти в интернете и пришли к выводу, что все они противоречат его смыслу, поскольку новая статья появилась не для наказания за оскорбление конкретных чиновников или силовиков.

Ранее суд в Новгородской области принял решение оштрафовать жителя Малой Вишеры Юрия Картыжева на 30 000 руб. за то, что он 31 марта опубликовал в соцсети «В контакте» проиллюстрированный портретом президента пост со словами «Путин – сказочный ****». Осужденный подал жалобу в ЕСПЧ, в которой заявил, что власти вмешались в его право на свободное выражение мнения. Он утверждал, что его комментарии не относились к личности президента Владимира Путина, а касались эффективности внутренней и внешней политики, проводимой президентом.

Политика
Новости

Росавиация: экипаж разбившегося Ан-24 сообщал об отказе двигателя во время снижения

Ведомости
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Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который совершил аварийную посадку в Нижнеангарске, на подлете к аэропорту сообщал об отказе левого двигателя и передал сигнал бедствия. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель Росавиации.

Самолет Ан-24 в четверг, 27 июня, вылетел из Улан-Удэ в Иркутск с остановкой в Нижнеангарске. После посадки в аэропорту Нижнеангарска лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в техническое здание и загорелся. Салон самолета и кабина пилотов полностью выгорели, сообщало МЧС.

Два человека погибли. Это командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Еще 31 человек получили различные травмы, четверо из них были госпитализированы. Кроме того, более 20 человек обратились за медицинской помощью. Всего на борту самолета находились 43 человека.

Следственный комитет в связи с жесткой посадкой Ан-24 возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). К расследованию также приступила комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) с участием представителей Росавиации. Ространснадзор планирует провести проверку работы авиакомпании «Ангара».

Крушение самолета Ан-24 в Бурятии. Фотографии

Политика
Новости

Нацбанк Грузии оценил потери экономики от сокращения турпотока из России

Ведомости
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Нацбанк Грузии оценил в $200–300 млн потери страны от сокращения потока российских туристов, сообщается на сайте регулятора.

«По предварительным подсчетам, сокращение туристического потока из России в оставшийся период повлияет на экономику Грузии в размере примерно от $200 млн до $300 млн», – говорится в материале. По мнению экспертов Нацбанка, этот внешний шок негативно отразится на платежном балансе и курсе лари.

Грузинский лари обновил исторический минимум во вторник, 25 июня. Курс был установлен на уровне 2,83 лари за доллар США. Предыдущий минимум был 30 мая – тогда за доллар давали 2,79 лари. Еще выше курс в коммерческих банках и пунктах по обмену валюты.

По данным Российского союза туриндустрии, в 2018 г. в Грузии побывало 1,7 млн туристов из России, а по данным Росстата, совершено 1,2 млн туристических поездок. Турпоток из России – один из наиболее важных для Грузии и из-за ограничения авиаперевозок сократится поступление иностранной валюты в страну, говорили опрошенные «Ведомостями» аналитики.

Президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. Этот указ стал реакцией Москвы на массовые беспорядки в Тбилиси против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Грузинские авиакомпании также не смогут совершать рейсы в Россию.

Технологии
Новости

В рейтинге лучших вузов Forbes сменился лидер

Ведомости
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Forbes представил новый рейтинг лучших российских вузов. В этом году список возглавил Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Он набрал 54,11 балла из 100 возможных.

Издание оценивает вузы по десяти метрикам, сгруппированным по трем показателям – качество образования, востребованность выпускников и «фактор Forbes» (элитность учебного заведения и доля предпринимателей в общем количестве выпускников).

Второе место в рейтинге занял МГИМО, набрав 52,24 балла. Третье место занял Московский физико-технический институт (МФТИ) с 52,01 балла. В пятерку также вошли МИФИ и МГУ. Высшая школа экономики (ВШЭ) оказалась на восьмом месте, Российская экономическая школа (РЭШ) – на десятом.

Впервые Forbes составил рейтинг российских вузов в прошлом году. Первое место тогда заняла РЭШ. МИСиС занимал четвертое место.

Политика
Новости

Парламент лишил неприкосновенности экс-президента Киргизии Атамбаева

Ведомости
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Парламент Киргизии лишил неприкосновенности бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 27 июня, говорится в сообщении парламента. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности и привлекать их к уголовной ответственности после окончания полномочий.

Во время заседания один из депутатов Акылбек Жапаров назвал работу Атамбаева неэффективной. За период его президентства выстроился неформальный механизм управления государством, что привело к созданию барьеров в развитии экономики, увеличению внешнего долга, отметил Жапаров. Другой депутат Мурадыл Мадеминов заметил, что Атамбаев пришел в трудное время для страны.

Ранее депутатская спецкомиссия Киргизии передала в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева. По версии парламентариев, он мог быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.

Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии: она не нашла подтверждения, что Атамбаев имел отношение к узурпации власти и гонениям на прессу и политических оппонентов. Однако остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания. Если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев заявил, что ни в чем не виновен, но за поступки на посту президента готов отвечать. Возле дома Атамбаева в селе Кой-Таш с 26 июня был создан штаб для сторонников и журналистов, где собрались около четырехсот человек.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 г. Он был первым президентом, добровольно покинувшим должность после первого срока. Бывший президент два года назад инициировал выдвижение на пост президента кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова. Весной 2018 г. Атамбаев уже заявлял о наличии серьезных разногласий с Жээнбековым.

Финансы
Новости

TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO

Ведомости
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TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.

Организатором размещения станет Morgan Stanley. Renaissance Securities, Sberbank CIB и UBS Europe SE будут совместными букраннерами. Планируется, что размещение состоится вскоре после собрания акционеров.

О планах провести SPO на Лондонской бирже TCS Group объявила в начале июня. Группа хочет привлечь до $300 млн нового капитала, который ей нужен для дальнейшего роста. В 2019 г. TCS Group повысила прогноз по росту кредитного портфеля «Тинькофф банка» с «более 40%» до «как минимум 60%».

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков планирует принять участие в размещении. По словам предпринимателя, чем будет более привлекательная цена, тем больше будет его участие.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» сообщил о возможном назначении Евкурова замминистра обороны

Ведомости
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Юнус-Бек Евкуров, объявивший о намерении досрочно подать в отставку с поста главы Ингушетии, займет после отставки должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в окружении Евкурова.

Евкуров объявил о намерении подать в отставку 24 июня в видеообращении, опубликованном на официальном республиканском сайте. Позже он написал в Instagram, что решение об отставке было непростым, но правильным. Президент России Владимир Путин 26 июня принял отставку Евкурова и назначил врио главы республики 60-летнего Махмуд-Али Калиматова, который возглавлял до этого управление Росприроднадзора по Самарской области.

Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников представил властям Ингушетии временно исполняющего обязанности главы региона Калиматова. В свою очередь Евкуров пожелал новому руководителю региона быстро вникнуть в вопросы реализации национальных проектов. «И, конечно, это консолидация общества – и проекты можно реализовать, и войну выиграть», – сказал Евкуров (цитата по «РИА Новости»).

Евкуров занимал пост главы Ингушетии больше 10 лет, с 31 октября 2008 г. В сентябре прошлого года депутаты народного собрания Ингушетии почти единогласно переизбрали его. В том же месяце в республике начались волнения из-за соглашения об установлении границы с Чечней.

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