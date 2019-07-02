Рынок рекламы на Smart TV в России вырос почти до 800 млн рублей
Рекламодатели потратили 750–800 млн руб. в прошлом году на продвижение через экраны телевизоров и другой техники, подключенной к интернету (connected TV, CTV), подсчитала рекламная ассоциация IAB Russia. За год такие бюджеты выросли почти в четыре раза. Это первая публичная оценка расходов российских рекламодателей в этом сегменте.
Оценка аналитиков основана на данных крупнейших продавцов рекламы на Smart TV – компании IMHO и Ivi Smart House (подразделение одноименного онлайн-кинотеатра, которое выступает как агент еще нескольких видеосервисов).
К CTV аналитики ассоциации относят Smart TV, ТВ-приставки, медиаплееры и игровые консоли. В прошлом году охват для рекламы на такой технике составил 17,3 млн россиян, или 12% жителей страны. В России большая часть рекламы размещается на Smart TV, указано в отчете IAB Russia.
Сейчас продвижение на экранах CTV – маленькая ниша рынка интернет-рекламы в России. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2018 г. рекламодатели потратили на продвижение в сети 203 млрд руб., что на 22% больше, чем годом ранее.
Впрочем, IAB прогнозирует, что рекламные бюджеты для CTV и дальше будут быстро расти. Так, к 2020 г. в Европе этот рынок превысит $1 млрд, полагают аналитики, среднегодовые темпы роста составят 33%.
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