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Рынок рекламы на Smart TV в России вырос почти до 800 млн рублей

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Рекламодатели потратили 750–800 млн руб. в прошлом году на продвижение через экраны телевизоров и другой техники, подключенной к интернету (connected TV, CTV), подсчитала рекламная ассоциация IAB Russia. За год такие бюджеты выросли почти в четыре раза. Это первая публичная оценка расходов российских рекламодателей в этом сегменте.

Оценка аналитиков основана на данных крупнейших продавцов рекламы на Smart TV – компании IMHO и Ivi Smart House (подразделение одноименного онлайн-кинотеатра, которое выступает как агент еще нескольких видеосервисов).

К CTV аналитики ассоциации относят Smart TV, ТВ-приставки, медиаплееры и игровые консоли. В прошлом году охват для рекламы на такой технике составил 17,3 млн россиян, или 12% жителей страны. В России большая часть рекламы размещается на Smart TV, указано в отчете IAB Russia.

Сейчас продвижение на экранах CTV – маленькая ниша рынка интернет-рекламы в России. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2018 г. рекламодатели потратили на продвижение в сети 203 млрд руб., что на 22% больше, чем годом ранее.

Впрочем, IAB прогнозирует, что рекламные бюджеты для CTV и дальше будут быстро расти. Так, к 2020 г. в Европе этот рынок превысит $1 млрд, полагают аналитики, среднегодовые темпы роста составят 33%.

10 главных фильмов 2018 года

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Канадский премьер пообещал начать поставки оружия на Украину

Ведомости
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Канада включила Украину в список государств, которым Оттава может поставлять оружие, заявил в эфире канадского телеканала CBC премьер Джастин Трюдо по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Трюдо заявил, что Канада продолжит сотрудничество с Украиной, чтобы гарантировать, что она получает необходимую ейподдержку, как от канадских военных инструкторов, так и посредством поставок необходимого оборудования. В своем Twitter Трюдо написал, что Канада поддерживает украинский народ и будут защищать суверенитет Украины. 

Трюдо также отметил, что Канада продолжит санкционную политику в отношении России из-за ситуации на Украине. В частности, он указал, что украинские моряки, которые были задержаны российскими пограничниками в керченском проливе в прошлом году, продолжают находиться в заключении. Это серьезно беспокоит руководство Канады, добавил Трюдо.

Ситуацию с задержанием моряков обсуждали на саммите в Осаке президенты России и США, об этом сообщал Владимир Путин: «Мы объяснили, что там происходит, говорили на эту тему, но решения пока нет», – отмечал Путин. Он уточнял, что необходимо дождаться решения суда по вопросу нарушения моряками российского законодательства. Три корабля Военно-морских сил Украины в ноябре прошлого года нарушили порядок прохождения территориальных вод России при следовании из Черного в Азовское море. Моряков задержали и теперь обвиняют в нарушении государственной границы.

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Политика
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Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодке

Ведомости
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Министерство обороны России опровергает сообщение о том, что оно уведомило норвежские власти о взрыве газа на подводном аппарате, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа. Он уточнил, что после проверок норвежские специалисты не зафиксировали повышения уровня радиации.

Минобороны России 2 июля сообщило, что днем ранее «в российских территориальных водах на научно-исследовательской подводной лодке, предназначенной для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе изучение рельефа дна возник пожар. В результате погибли 14 моряков, из них семь – капитаны первого ранга, двое – Герои России. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», — заявили в Минобороны.

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Стиль жизни
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Три российских режиссера вошли в список членов Американской киноакадемии

Ведомости
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Три российских режиссера вошли в список членов Американской киноакадемии, выбирающей претендентов на премию «Оскар». Об этом свидетельствуют данные на сайте академии.

В категорию «Короткий метр и анимация» вошли Михаил Алдашин и Игорь Ковалев. В категорию «Режиссеры» – кинорежиссер Сергей Дворцевой.

Михаил Алдашин – режиссер-аниматор. Работал на студии «Пилот», в настоящее время – креативный продюсер по короткометражным проектам «Союзмульфильма». Среди его работ в качестве режиссера и сценариста – «Букашки», «Про Ивана-дурака», «Бессмертный».

Игорь Ковалев – один из основателей студии «Пилот». Среди его работ в качестве художника – «Приключения капитана Врунгеля», «Пластилиновая ворона», в качестве режиссера – «Следствие ведут колобки». Работал в США, в частности был художником-мультипликатором «Симпсонов».

Сергей Дворцевой – российский и казахстанский кинорежиссер. Снял картины «Тюльпан» и «Айка». Лауреат премии «Ника», также получал главный приз конкурсной программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

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Политика
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Евросовет согласовал кандидатуры на ключевые посты

Ведомости
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Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС, сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

По его словам, на пост руководителя Еврокомиссии выдвинут германский министр обороны Урсула фон дер Ляйен, на пост главы европейской дипломатии – испанец Жозеп Боррель, на пост главы Европейского центробанка – директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. На пост председателя Евросовета, который сейчас занимает Туск, выдвинута кандидатура бельгийского премьера Шарля Мишеля. Чтобы все эти назначения состоялись, предложенные Евросоветом кандидатуры должен одобрить новый состав парламента ЕС.

Европейский совет не сразу смог согласовать будущих руководителей институтов ЕС. Саммит начался в воскресенье и проходил с остановкой всю ночь на понедельник. В понедельник из-за отсутствия договоренностей европейских лидеров по кандидатурам саммит был приостановлен до вторника.

Урсула фон дер Ляйен – первая женщина на посту министра обороны ФРГ, занимающая пост с 2013 г. Она стала первой в истории женщиной, кандидатуру которой выдвинули на пост главы Еврокомиссии.

Шарль Мишель – бельгийский политик. С 2014 г. занимает пост премьер-министра Бельгии. Лагард с 2011 г. является главой МВФ. До этого в течение нескольких лет занимала пост министра экономики Франции. По информации Reuters, Лагард приостановит исполнение обязанностей главы МВФ на период выдвижения на пост главы ЕЦБ. Жозеп Боррель – испанский политик, который возглавляет МИД Испании с июня 2018 г.

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Путин сообщил о семи капитанах первого ранга среди погибших подводников

Ведомости
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Среди 14 погибших моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате 1 июля, половина были капитанами первого ранга. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, которая транслировалась на сайте агентства «РИА Новости».

«В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семь – капитаны первого ранга, двое – Герои России», – сказал президент.

Путин поручил Шойгу вылететь в Североморск и лично заслушать доклады по поводу гибели моряков. Произошедшее президент назвал большой потерей для флота и армии.

Ранее Путин отменил свою поездку на фестиваль «Реки России», поручив выступить на мероприятии вице-премьеру Ольге Голодец. Вместо этого было объявлено о том, что президент проведет незапланированную встречу с Шойгу.

О том, что 1 июля на глубоководном аппарате российского Военно-морского флота произошел пожар, сообщило ранее 2 июля Минобороны. По данным министерства, моряки погибли от отравления продуктами горения. На каком аппарате произошел пожар и почему, министерство не уточнило.

Источник «Ведомостей» рассказал, что пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны. Следственный комитет начал доследственную проверку гибели моряков.

Бизнес
Новости

WADA выявило почти 300 российских атлетов с подозрительными допинг-пробами

Ведомости
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявило почти 300 подозрительных допинг-проб российских спортсменов, говорится в сообщении агентства. «WADA выявило для исследования 298 атлетов (с 578 образцами допинг-проб) с наиболее подозрительными данными», – отмечается в сообщении.

Агентство проанализировало данные 43 из этих 298 спортсменов, составило пакеты доказательств и передало их в международные спортивные федерации. Эти федерации изучат доказательства и определят те случаи, в которых могли быть нарушения антидопинговых правил, подчеркнуло WADA.

В ближайшее время агентство намерено передать федерациям данные и о других спортсменах. «По нашей оценке, к концу 2019 г. все приоритетные случаи будут расследованы WADA», – говорится в сообщении.

Исполком WADA в сентябре 2018 г. восстановил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, которых оно было лишено с 2015 г. Главным условием для этого было предоставление Россией до 31 декабря доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории.

Россия сорвала условленный дедлайн. Делегация WADA приезжала в Россию 17 декабря, но не смогла получить данные. Извлечь их ей удалось только в январе 2019 г. Несмотря на это, исполком WADА решил не применять санкции в отношении РУСАДА.

Как сообщало WADA, оно извлекло 2262 образца из московской лаборатории.

Политика
Новости

Врио губернатора Мурманской области прокомментировал гибель российских подводников

Ведомости
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Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис назвал страшной трагедией гибель 14 российских моряков-подводников. Об этом он написал в Facebook.

«Мы готовы оказать все необходимое содействие Северному флоту, Мурманская область и флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты», – отметил он.

Ранее 2 июля Минобороны сообщило, что в результате пожара 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. По данным ведомства, смерть подводников наступила из-за отравления продуктами горения.

После произошедшего аппарат находится на военно-морской базе в Североморске (Мурманская область), отмечало Минобороны. Источник «Ведомостей» рассказал, что речь идет об одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны.

Президент Владимир Путин после гибели российских моряков отменил свое участие в форуме «Реки России», в ближайшее время он планирует встретиться с министром обороны Сергеем Шойгу. Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку.

Политика
Новости

Путин встретится с Шойгу после гибели российских моряков

Ведомости
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Президент Владимир Путин в ближайшее время встретится с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Путин отменил свое участие в форуме «Реки России». По поручению президента к участникам форума обратится вице-премьер Ольга Голодец, добавил представитель Кремля.

На уточняющий вопрос «Ведомостей» о том, связано ли изменение планов Путина с гибелью российских моряков-подводников, Песков ответил: «Да, связано».

2 июля Минобороны сообщило, что в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. Пожар начался 1 июля при изучении рельефа дна, подводники погибли от отравления продуктами горения. На каком именно аппарате произошел пожар и почему, министерство не уточнило. Источник «Ведомостей» рассказал, что пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС) – подлодок, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны.

Следственный комитет начал доследственную проверку гибели моряков.

Политика
Новости

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Ведомости
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Вице-спикер Госдумы, руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее (ПАСЕ) Совета Европы Петр Толстой заявил об уплате Россией взноса в бюджет Совета Европы за текущий год, передает ТАСС. «Россия заплатила свой взнос в Совет Европы за 2019 г., мы исполняем свои обещания, кто бы что ни говорил», – отметил Толстой.

В свою очередь пресс-секретарь генсекретаря Совета Европы Дэниель Хольтген подтвердил РБК перечисление Россией взноса. При этом «РИА Новости» он сообщил, что в бюджет совета была перечислена сумма в размере 33 млн евро. «Факт выплаты Россией взноса соответствует тому, что ранее обещал <...> министр иностранных дел России Сергей Лавров. То есть он всегда заявлял, что, как только у России в полном объеме будут восстановлены все ее права в ПАСЕ, взнос ею будет выплачен», – пояснил ТАСС Хольтген.

Ранее, 25 июня, на заседании ПАСЕ было принято решение о восстановлении полномочий российской делегации. В частности, Россию восстановили в правах и пригласить участвовать в заседаниях ассамблеи, которые ее делегация не посещала с 2016 г., когда российская сторона была ограничена в правах из-за присоединения Крыма.

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Технологии
Новости

В Германии Facebook оштрафовали на 2 млн евро за сокрытие данных о жалобах

Ведомости
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В Германии Facebook оштрафовали на 2 млн евро за раскрытие только определенной категории жалоб, тем самым соцсеть искажала реальную ситуацию по злоупотреблениям свободой слова на своей платформе, сообщил минюст страны.

Закон о защите интернета в Германии вступил в силу в начале 2018 г. Согласно ему запрещается распространение агрессивных постов и комментариев в соцсетях. Интернет-компании обязаны блокировать и удалять такие сообщения по жалобам пользователей, а также публиковать данные о числе подобных обращений.

У немецких пользователей Facebook есть два способа пожаловаться на агрессивные посты и комментировать: сообщить о нарушениях правил сообщества через стандартную форму соцсети или использовать специальную форму, созданную для исполнения закона о защите интернета. Найти вторую форму гораздо сложнее, отмечается в сообщении ведомства, через нее отправляется гораздо меньше жалоб и именно об этих обращениях отчитался Facebook по итогам первой половины 2018 г. Компания сообщила о получении 886 жалоб, из которых 362 относятся к уже удаленным или заблокированным сообщениям. Минюст считает, что, публикуя только данные о жалобах, полученных через специальную и труднодоступную форму, Facebook искажает реальную ситуацию. Для сравнения: Google и Twitter сообщили, что за прошедший год получили миллионы жалоб от немецких пользователей.

В России к запрещенному к распространению контенту относится пропаганда суицида, наркотиков, тюремной тематики, а также информация, оскорбляющая власть, и фейковые новости. В российском законодательстве не содержится требований по обязательному раскрытию числа жалоб такого рода.

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Авто
Новости

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Ведомости
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«АвтоВАЗ» с 3 июля приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Компания объяснила это решение срывом поставок комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (Нижний Новгород). «АвтоВАЗ» подчеркнул, что «делал все возможное для недопущения этой ситуации и принимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства».

Компания отметила, что оставляет за собой право взыскать понесенные убытки. На доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки произошедшее не повлияло, добавил «АвтоВАЗ».

Группа компаний «Автокомпонент» позиционирует себя как лидера в области производства изделий из пластмасс и полимерных композитов. В нее входят две производственные компании – в Нижнем Новгороде и Тольятти. Последняя была открыта в 2012 г. для производства комплектующих для Renault и «АвтоВАЗа». «Ведомости» направили запрос «Автокомпоненту».

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