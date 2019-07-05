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«Мегафон» может продать непрофильные активы для сокращения долгов после делистинга

«Мегафон» может выставить непрофильные активы на продажу, рассказал гендиректор оператора Геворк Вермишян агентству Reuters. Оператор рассчитывает в течение трех лет снизить чистый долг за счет этой программы продаж, роста выручки и снижения процентных ставок по кредитам. Долговая нагрузка оператора выросла после делистинга с Лондонской биржи, указывает Reuters.

Компания провела делистинг в 2018 г. и потратила на него около $1 млрд, пишет Reuters. Сейчас 70,3% капитала «Мегафона» принадлежит USM Group Алишера Усманова, 29,7% – 100%-ной «дочке» оператора «Мегафон финанс», по данным на сайте «Мегафона».

На конец марта 2019 г. чистый долг «Мегафона» составлял 363 млрд руб. – это на 23% больше, чем в декабре 2018 г. Вермишян рассчитывает, что соотношение чистого долга и EBITDA на конец 2019 г. будет «ниже 2,9, но выше 2,5», передает Reuters его слова. А в случае успешной продажи непрофильных активов показатель может опуститься ниже 2,5 в течение трех лет, надеется Вермишян.

«Мы к ней [программе продажи непрофильных активов] еще не приступили, но все то, что в телекоме не является стратегически важным и не несет стратегического преимущества или не принесет в будущем, может быть выставлено на продажу. Один из примеров – офисная недвижимость в собственности», – передает агентство слова Вермишяна. У оператора «десятки тысяч квадратных метров» офисной недвижимости в российских регионах, он может начать ее продажу уже в этом году, рассказал Вермишян. Кроме того, оператор может выставить на продажу башенную инфраструктуру. Планируемый от продажи доход Вермишян не раскрыл.

Совет директоров «Мегафона» прошлым летом решил, что сохранение статуса публичной компании «не является больше приоритетом». Публичность мешает компании проводить сделки с повышенным профилем риска, реализовывать экспериментальные партнерства, активнее сотрудничать с госкорпорациями, заявлял оператор.

Конкретного списка непрофильных активов под возможную продажу и ее утвержденного графика еще нет, заявил представитель «Мегафона» в ответ на запрос «Ведомостей».