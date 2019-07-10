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РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий

Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников на рынке. Huawei не комментирует данную информацию. Одной из российских компаний, заинтересовавших Huawei, был разработчик отечественных процессоров «Эльбрус», создатель линейки операционных систем «Альт» и оборудования в сфере информационной безопасности – МЦСТ.

По информации источников издания, Huawei и МЦСТ уже несколько месяцев ведут переговоры о создании совместного предприятия. По словам источников РБК, китайская корпорация заинтересована в использовании процессора «Эльбрус» в своем оборудовании. На данный момент переговоры находятся на ранней стадии, добавили источники. По словам одного из них, так как разработка процессоров «Эльбрус» финансировалась Минпромторгом, то решение о сотрудничестве, скорее всего, будет приниматься совместно с министерством.

Помимо МЦСТ деловое предложение от Huawei также получила компания «Норси-транс» Сергея Овчинникова. «Норси-транс» занимается производством систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности. С середины прошлого года компания выпускает отечественные серверы на базе процессоров «Эльбрус» под брендом «Яхонт». «Приезжала делегация Huawei из Гонконга, предлагали $100 млн за «Норси-транс» полностью. На мой взгляд, они просто хотят, чтобы мы не делали русские серверы, а использовали серверы Huawei. Нам это неинтересно», – заявил РБК Овчинников.

По данным РБК, китайская компания также ведет переговоры о сотрудничестве и с российской компанией «Базальт СПО». «Huawei хочет лицензировать операционные системы «Альт» для использования их на своих компьютерах и серверах. Переговоры идут пару месяцев», – рассказал один из источников РБК.

В мае США обвинили Huawei в шпионаже в пользу Пекина и краже интеллектуальной собственности у американских компаний. Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении в США режима ЧС для обеспечения безопасности инфраструктуры, фактически закрыв для Huawei американский рынок.