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Правительство подписало соглашения с бизнесом о развитии технологий

Правительство подписало соглашения о разработке перспективных технологий с крупными российскими госкомпаниями, передает корреспондент «Ведомостей». Со стороны компаний подписи поставили их руководители, а со стороны правительства – вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Борисов. Документы были подписаны в присутствии президента Владимира Путина. Глава государства напомнил о необходимости как можно скорее гарантировать России технологический суверенитет.

«Нам некогда «принюхиваться» к теме, проблеме. Нужно работать прямо сейчас и работать активно, – заявил Путин. Он добавил, что ожидает от компаний настоящего лидерства – технологического, кадрового, финансового. «В свою очередь государство в нашем случае окажет компаниям-партнерам всю необходимую помощь для развития высокотехнологичных направлений», – добавил он.

Как пояснил собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом подготовки документов, соглашения заключены с компаниями, которые признаны главными в разработке соответствующих технологий. За право заключить такие соглашения шла борьба между компаниями, добавил он. При этом Акимов сказал «Ведомостям», что основные затраты по соглашениям понесут сами компании: «Это история не про бюджетные деньги». Объем затрат госкомпаний на разработки станет известен ближе к осени, уточнил Акимов.

Согласно заключенным соглашениям о намерениях, «Сбербанк» займется разработкой искусственного интеллекта, РЖД будет развивать квантовые коммуникации, «Росатом» – отвечать за квантовые вычисления и технологии создания новых материалов и веществ, «Ростех» – за квантовые сенсоры, технологии распределенного реестра и новые направления узкополосной беспроводной связи для интернета вещей. Кроме того, «Ростелеком» совместно с «Ростехом» будет развивать беспроводную связь нового поколения 5G.