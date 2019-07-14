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WSJ узнала о планах Huawei сократить сотни сотрудников в американской «дочке»

Компания Huawei планирует масштабные сокращения в своей дочерней исследовательской компании Futurewei Technologies, базирующейся в США, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Точное число сотрудников, которых планируется уволить, не называется. По словам, одного из собеседников издания, речь может идти о сотнях людей. Другой источник отметил, что некоторым работникам из числа граждан Китая предложат перейти на работу в Huawei и вернуться на родину. Нескольких сотрудников уже уведомили об увольнении, о дальнейших сокращениях могут объявить в ближайшее время, указали собеседники издания.

По данным WSJ, в Futurewei работает около 850 человек. Исследовательские лаборатории компании находятся в разных частях США. Huawei отказалась от комментариев.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, запретив ей, таким образом, покупать компоненты и технологии американских производителей. Кроме того, китайская компания находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Белый дом обвинил Huawei в сотрудничестве с разведкой Китая и возможной слежке за клиентами.