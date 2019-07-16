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Фонд Абрамовича профинансируют три режиссерских дебюта

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» Романа Абрамовича профинансирует создание трех режиссерских дебютов — «Китобой», «Молоко птицы» и «Тенерифе», сообщили в пресс-службе фонда.

Фильм «Китобой» по собственному сценарию снимает выпускник ВГИКа Филипп Юрьев. Он рассказывает о 15-летнем чукотском охотнике, который влюбляется в американку из вебкам-чата и отправляется к ней через Берингов пролив. Продюсерами фильма стали Алексей Учитель и Кира Саксаганская.

«Молоко птицы» — история 16-летнего жителя Приднестровья, который решает сбежать из родной деревни в Европу. Режиссером и сценаристом стал выпускник киношколы «Свободное кино» Евгений Марьян. Роль матери главного героя сыграла Елена Лядова.

Картина «Тенерифе» (рабочее название — «Общага») основана на романе Алексея Иванова «Общага-на-Крови». Его снимает Роман Васьянов, работавший в качестве оператора над фильмами «Стиляги», «Ярость» и «Отряд самоубийц».

Все три отобранных фильма касаются общечеловеческих проблем и смыслов, они рассказывают о жизни и проблемах молодых людей, рассказал председатель экспертного совета «Кинопрайма» сценарист и режиссер Павел Чухрай, слова которого приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что у них не было договоренности поддерживать исключительно дебюты, но именно эти три проекта вызвали самый большой интерес.

О запуске фонда «Кинопрайм» стало известно прошлой осенью. Абрамович – его единственный учредитель. Исполнительным директором стал Антон Малышев, до осени 2018 г. занимавший аналогичную должность в Фонде кино.