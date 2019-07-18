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Котировки акций Netflix упали после сообщения о снижении числа подписчиков

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Акции стримингового сервиса Netflix на предварительных торгах подешевели на 11% до $322,5 за бумагу, свидетельствуют данные биржи Nasdaq (по состоянию на 12.00 мск). Это произошло на фоне снижения числа платных подписчиков сервиса в США впервые с 2011 г.

Netflix потерял 126 000 платных подписчиков в США, сейчас их число составляет 60,1 млн, говорится в отчетности компании за II квартал 2019 г. В целом число платных подписчиков за три месяца выросло на 2,7 млн, что почти в два раза ниже результата прошлого года (5,5 млн) и прогноза компании (5 млн).

Прогнозы компании не сбылись по всем регионам, но особенно это было заметно там, где выросла цена за подписку. Еще одной причиной снижения показателей во II квартале стал предложенный контент, считают в компании.

В июле на Netflix вышел третий сезон сериала «Очень странные дела», и в первые две недели месяца компания отметила привычный для нее темп роста подписчиков. Сервис ожидает, что по итогам июля – сентября 2019 г. число платных подписчиков вырастет на 7 млн – на 0,8 млн в США и 6,2 млн за рубежом.

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Недвижимость
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Мэрия Москвы подала иск против Зураба Церетели

Ведомости
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Департамент городского имущества столицы подал иск в Арбитражный суд Москвы против скульптора Зураба Церетели на 55 млн руб., свидетельствуют данные в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 15 июля, он еще не принят к производству. Суть требований не раскрывается. Иск распределен судье Кристине Хабаровой, которая специализируется на рассмотрении споров, связанных с приватизацией, правом собственности и арендой.

Церетели отказался прокомментировать «РИА Новости» информацию об иске, отметив, что его юристы сейчас занимаются этим вопросом.

Это не первый раз когда московские власти подают иск к Церетели. В 2015 г. суд обязал скульптора вернуть мастерским на Западе Москвы первоначальный вид: город предоставил ему в аренду участок на Брянской улице, где тот создал пристройки и торговые точки. В ноябре 2018 г. суд взыскал с Церетели 522 000 руб., потраченных префектурой на снос этих пристроек.

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Экономика
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Минэкономразвития сообщило о слабом росте ВВП за квартал

Ведомости
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ВВП России продолжает демонстрировать слабую динамику, по итогам II квартала 2019 г. он вырос на 0,8%, говорится в подготовленной Минэкономразвития «Картине деловой активности» за июль. В I квартале экономический рост составил 0,5%, а по итогам полугодия – 0,7%.

Основной вклад в прирост ВВП во II квартале внесла промышленность. Вклады других базовых отраслей (торговля, строительство, транспорт) были околонулевыми. Это свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в экономике, отмечает министерство. Слабость совокупного спроса также подтверждает резкое замедление инфляции до 4,5% в годовом выражении к 15 июля, снижение числа вакансий на рынке труда и падение объемов импорта.

Принципиального различия между I и II кварталами не видно – рост за счет промышленности, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Во втором полугодии промышленный рост может ускориться за счет бюджетных расходов по нацпроектам, продолжает он. Хотя по потреблению ситуация пока неопределенная, говорит экономист: замедление роста в июне остановилось, но тренд в доходах населения пока сложно назвать уверенным и поддержка от розничного кредитования будет явно сокращаться. Если во втором полугодии рост ВВП и ускорится, то весьма скромно, предполагает Долгин: по итогам года он составит 1%.

Последние месяцы между ЦБ и Минэкономразвития продолжается дискуссия о причинах экономического роста. В существенной степени росту российской экономики помогает потребкредитование, заявили в ЦБ, и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Министр экономического развития Максим Орешкин усомнился в этих выводах: при существующем уровне спроса основной драйвер экономического роста – это инвестиции, а не потребление. Главная задача ЦБ, по его словам, – обеспечивать ценовую стабильность, а для этого нужно поддерживать определенный уровень совокупного спроса в экономике. Инструментами ЦБ потенциальные темпы роста не сдвинуть, позже сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, необходимо снимать структурные ограничения.

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Бизнес
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«Транснефть» возобновила поставки нефти на Антипинский НПЗ

Ведомости
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«Транснефть» возобновила поставки нефти на Антипинский НПЗ, расположенный в Тюменской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании Игоря Демина. Прокачка на НПЗ началась в 02.00 (мск).

Перебои в работе Антипинского НПЗ мощностью 9 млн т начались в конце 2018 г. Несколько дней в декабре завод не мог закупать нефть, ему пришлось уйти в режим горячей циркуляции, при котором он работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти и не производил моторное топливо.

Аналогичная ситуация повторилась весной. В мае из-за сложной финансовой ситуации и перебоев с поставками нефти Антипинский НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. НПЗ обозначил сумму требований по делу о банкротстве в 346,4 млрд руб. К делу присоединились кредиторы НПЗ, в том числе «Абсолют банк», Московский кредитный банк и др.

После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar – компании «Сокар энергоресурс». Источники «Ведомостей», близкие к предприятию, говорили, что общая задолженность завода перед банками оценивается в $5 млрд, крупнейший кредитор – Сбербанк, на него приходится около $3 млрд. 15 июля Антипинский НПЗ сообщил, что в рамках подготовки технологических установок к запуску завершил ремонт основного производственного оборудования.

В июле был арестован бывший бенефициар Антипинского НПЗ и владелец New Stream Дмитрий Мазуров. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка.

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Технологии
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Американский сенатор попросил ФБР проверить российское приложение FaceApp

Ведомости
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Американский сенатор Чак Шумер попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию проверить российское приложение FaceApp на предмет возможных угроз национальной безопасности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Пользователи предоставляют приложению полный доступ к персональной информации, отмечает сенатор: то, что оно принадлежит российской компании, вызывает вопрос, как и когда эти данные могут быть переданы третьей стороне, в том числе правительствам других стран.

Представители FaceApp ранее отвечали на вопросы о политике конфиденциальности. В компании заявили, что не передают какие-либо данные пользователей третьим лицам. Кроме того, 99% пользователей редактируют в приложении фотографии, не входя в систему, поэтому у компании нет доступа к каким-либо данным, которые могли бы помочь их идентифицировать.

Приложение FaceApp разработано российской компанией Wireless Lab. Оно использует технологии искусственного интеллекта, чтобы пользователи могли менять внешность изображенного на фотографии человека, например, делая его старше или моложе.

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Бизнес
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На Калининской АЭС отключились три энергоблока

Ведомости
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Три из четырех энергоблоков Калининской атомной электростанции в Тверской области отключены из-за короткого замыкания в трансформаторе, сообщает «Росэнергоатом». Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился.

Отключение энергоблоков не отразилось на потребителях, сообщили «РИА Новости» в «Системном операторе единой энергетической системы». Включить энергоблоки планируется до 19 июля, пишет ТАСС со ссылкой на центр общественной информации АЭС.

Калининская АЭС находится в 125 км от Твери и в 330 км от Москвы. Она обеспечивает электроэнергией Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир и Череповец. На сайте АЭС отмечается, что в 2018 г. она выработала рекордное количество электроэнергии за всю историю эксплуатации атомных станций в стране.

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Политика
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Прокуратура США закрыла дело против Кевина Спейси о сексуальных домогательствах

Ведомости
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Прокуратура американского штата Массачусетс прекратила уголовное дело против актера Кевина Спейси о сексуальных домогательствах, сообщает CNN со ссылкой на материалы суда.

Скандал вокруг Спейси начался в октябре 2017 г., когда актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Спейси заявил, что не помнит этот момент, но готов извиниться. После этого в адрес актера последовали другие обвинения. Спейси лишили «Эмми», а Netflix отказалась снимать сериал «Карточный домик» с его участием. Кроме того, сцены с актером вырезали из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира».

Однако обвинение против актера было связано с событиями 2016 г. Бывшая телеведущая Хизер Унру заявила, что Спейси тогда домогался ее 18-летнего сына в баре Нантакета. Дело было закрыто в связи с недоступностью предполагаемого потерпевшего. Он воспользовался пятой поправкой к Конституции США, которая дает право не свидетельствовать против самого себя.

Бизнес
Новости

Renault интересуется господдержкой производства электромобилей в России

Ведомости
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Renault обсудила с Минпромторгом механизмы поддержки производства электромобилей в России, сообщило министерство. Это было одной из тем встречи министра Дениса Мантурова с руководством французского автоконцерна. Встреча была приурочена к началу выпуска новой модели Renault – купе-кроссовера Arkana. Его производство организовано на московском автозаводе «Рено Россия».

Представители Минпромторга и самой компании не пояснили, есть ли у Renault конкретные планы локализации электромобилей. Сейчас компания поставляет на российский рынок две модели электромобилей – легковой Renault Twizy (стоит от 949 000 руб.) и легкий коммерческий автомобиль Renault Kangoo Z.E. 33 (от 2 619 000 руб.).

Партнер Renault по альянсу – Nissan – электромобили в Россию не завозит. Возможность их локализации в стране не рассматривается, сказал представитель компании.

Электромобили ранее выпускал «АвтоВАЗ», контролируемый Renault. Технологически предприятие готово возобновить выпуск, но это произойдет тогда, когда возникнет «экономически обоснованный и выгодный рынок», сказал представитель «АвтоВАЗа».

Пока продажи таких машин в России невелики. За пять месяцев 2019 г. в стране было продано 119 электромобилей (41 шт. годом ранее), гласят данные «Автостата». Более половины общих продаж пришлось на Jaguar I-Pace – 61 шт. На втором месте – Nissan Leaf (35 машин), на третьем – Tesla (20 шт.).

На глобальном рынке в 2018 г. было продано 1,45 млн электромобилей и 550 000 подзаряжаемых гибридов (данные EV-volumes.com). Лидирует Tesla, на втором месте – BYD, на третьем – альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

На встрече Renault с Минпромторгом также обсуждалась возможность дифференциации мер государственной поддержки (Renault просит привязать ее к уровню локализации. – «Ведомости»), механизмы компенсации таможенных пошлин для участников СПИК (такой контракт подписан в том числе с «АвтоВАЗом» с привлечением альянса Renault-Nissan-Mitsubishi) и оптимизации экспортной логистической субсидии, перечисляется в сообщении Минпромторга.

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Политика
Новости

Зеленский решил упростить получение гражданства Украины

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, об этом сообщает его пресс-служба. В данный момент законодательство Украины запрещает второе гражданство.

Российский президент Владимир Путин 17 июля подписал указ, который упростил получение гражданства России всем жителям Донецкой и Луганской областей. С апреля текущего года такой порядок получения российских паспортов распространялся на жителей самопровозглашенных ДНР И ЛНР. В пресс-службе президента Украины отметили, что встретили это известие «с грустью и негодованием».

В сообщении отмечается, что второе гражданство может быть предоставлено «этническим украинцам из дружественных стран», стремящимся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства тем, кто «страдает от нарушения прав и свобод в своих странах».

В конце апреля Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса в упрощенном порядке. Речь шла только о жителях самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Путин пояснял, что Москва не хочет создавать этим решением проблемы Киеву, но ситуация с правами человека в Донбассе переходит границы. Позже российский президент допустил, что в будущем получить российский паспорт по упрощенной схеме смогут все украинцы.

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Экономика
Новости

Володин заявил о возможной отмене льготного НДС для пальмового масла

Ведомости
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Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет в четверг, 18 июля, внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. По его словам, соответствующая инициатива обсуждалась на совещании, которое провел с депутатами премьер-министр Дмитрий Медведев.

Володин подчеркнул, что депутатам поступали многочисленные обращения граждан о вреде от использования в пищевых продуктах пальмового масла. Спикер парламента отметил, что такое сырье снижает качество продуктов, а иногда и наносит вред здоровью. «Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим – 20%», – пояснил Володин.

По данным ФТС, в январе – мае Россия импортировала почти 410 000 т пальмового масла на $256,4 млн, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. Пальмовое масло подешевело на 7,4% во II квартале 2019 г., поскольку запасы масла в Индонезии и Малайзии остаются высокими, а спрос на него уменьшается.

РБК сообщал в июле 2018 г., что Минсельхоз рассматривал возможность повышения НДС на продукцию, содержащую заменители молочного жира, в том числе пальмовое масло. Это рассматривалось как мера стимулирования потребления «настоящего» молока и увеличения доли качественной продукции на рынке.

Льготная ставка НДС в размере 10% распространяется на большинство продуктов питания, в том числе на овощи, крупы, молоко, хлеб, мясо, рыбу (за исключением деликатесов). Такой же ставкой налога облагаются товары для детей, в том числе одежда и обувь и другая продукция. Как поясняли изданию в Минфине, в Налоговом кодексе установлен только список продовольственных товаров, на которые распространяется льготная налоговая ставка, конкретный же перечень продуктов устанавливается постановлением правительства, за разработку которого отвечает Минсельхоз. Однако в прошлом году инициатива не была реализована.

Политика
Новости

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнерах»

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, несмотря на мнение «партнеров Украины». Об этом он сообщил в видео, опубликованном на его канале YouTube.

«Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос прежде всего Украины, вопрос наших граждан», – сказал Зеленский.

По его словам, Украина благодарна государствам, которые ее поддерживают, но в то же время хочет иметь свое мнение. Он отметил, что собеседники пугали его этим разговором. «Чего бояться, когда правда на твоей стороне», – добавил он.

Первая телефонная беседа Путина и Зеленского состоялась 11 июля. Лидеры двух стран обсудили возможность работы в нормандском формате. Кроме того, обсуждалась тема урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Путин начал беседу словом «здравствуйте», вопрос о первых словах Зеленского он переадресовал украинской стороне.

В интервью немецкой газете Bild в июне Зеленский сообщал, что на первой встрече с президентом Владимиром Путиным начал бы общение с напоминания о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины. Песков в ответ на это заявлял, что президент всегда находит нужные слова для общения, а про Донбасс «надо говорить не Путину, а жителям Донбасса». 

Политика
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Стороны конфликта в Донбассе договорились о бессрочном прекращении огня

Ведомости
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Стороны конфликта на востоке Украины должны полностью бессрочно прекратить огонь с 21 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полномочного представителя России в контактной группе Бориса Грызлова. «Контактной группой было принято заявление о бессрочном режиме прекращения огня – летнем перемирии, начиная с 21 июля 2019 г.», – заявил он. Эту информацию подтвердил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Грызлов пояснил, что итогом встречи контактной группы стало и утверждение дополнительных мер для соблюдения режима прекращения огня. Пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер написала в Facebook, что в районе станицы Луганской завершено разведение военной техники и участники группы договорились о демонтаже укреплений в этом районе. Также они совместно отремонтируют мост в этой станице.

По словам Олифер, на заседании группы была подтверждена информация о местонахождении 69 граждан Украины, которых удерживают сепаратисты. В украинских тюрьмах находятся 208 человек, о которых представители Донбасса запрашивали информацию у Киева. Участники группы договорились начать юридическую подготовку к их освобождению и обмену.

Создание трехсторонней контактной группы стало следствием минских соглашений по итогам переговоров в 2014 г. В группу входят представители Украины, России и ОБСЕ. Группа приняла уже три документа, предусматривающих шаги по деэскалации конфликта, но после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Переговоры, состоявшиеся 17 июля, стали первой встречей группы после разговора президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным. После следующей встречи внешнеполитических советников лидеров государств нормандского формата могут встретиться уже сами лидеры Украины, Германии, Франции и России, заявлял Зеленский.

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