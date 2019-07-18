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Котировки акций Netflix упали после сообщения о снижении числа подписчиков

Акции стримингового сервиса Netflix на предварительных торгах подешевели на 11% до $322,5 за бумагу, свидетельствуют данные биржи Nasdaq (по состоянию на 12.00 мск). Это произошло на фоне снижения числа платных подписчиков сервиса в США впервые с 2011 г.

Netflix потерял 126 000 платных подписчиков в США, сейчас их число составляет 60,1 млн, говорится в отчетности компании за II квартал 2019 г. В целом число платных подписчиков за три месяца выросло на 2,7 млн, что почти в два раза ниже результата прошлого года (5,5 млн) и прогноза компании (5 млн).

Прогнозы компании не сбылись по всем регионам, но особенно это было заметно там, где выросла цена за подписку. Еще одной причиной снижения показателей во II квартале стал предложенный контент, считают в компании.

В июле на Netflix вышел третий сезон сериала «Очень странные дела», и в первые две недели месяца компания отметила привычный для нее темп роста подписчиков. Сервис ожидает, что по итогам июля – сентября 2019 г. число платных подписчиков вырастет на 7 млн – на 0,8 млн в США и 6,2 млн за рубежом.