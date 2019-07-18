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Госдума приняла законы, уточняющие определение шпионской техники

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, уточняющих понятие «спецсредства» и исключающих попадание под него таких устройств, как, например, GPS-трекеры для отслеживания геолокации животных. Поправки вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Теперь под шпионскими устройствами понимаются средства, которые специально созданы для скрытного получения информации без ведома ее обладателя. При этом оговаривается, что к специальным техническим средствам не будут относить гаджеты бытового назначения, которые могут записывать аудио и видео или же отслеживать геолокацию и фотографировать. Но на таких устройствах должны быть открыто размещены элементы управления или маркировка, указывающая на назначение прибора.

Необходимость поправок в соответствующий закон обсуждалась на одной из больших пресс-конференций президента, которая прошла в конце 2017 г. Журналисты рассказали Путину историю фермера, решившего купить GPS-трекер, чтобы отслеживать местонахождение коровы, постоянно отбивавшейся от стада. В 2017 г. мужчина по интернету заказал из Китая устройство для слежения, оборот которого на территории России запрещен. При получении гаджета в отделении Почты России в селе Лопатки Лебяжьевского района Курганской области он был задержан. В результате фермер стал фигурантом уголовного дела. После обращения к Путину началась проверка. В результате дело было закрыто.

Статья 138.1 УК о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, в старой редакции предусматривала штраф до 200 000 руб. либо лишение свободы на срок до четырех лет.