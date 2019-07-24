Технологии

Новости

Агаларов отказался от строительства космодрома Восточный из-за угрозы банкротства

Crocus Group Араза Агаларова не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный, если государство не пересчитает стоимость предложенного компании проекта. Об этом бизнесмен сообщил в интервью The Bell. Предполагалось, что Crocus Group построит стартовый стол для сверхтяжелой ракеты «Ангара», власти оценили проект в 40 млрд руб. Но смета с такой суммой не учитывает реальные расценки, в ней не хватает около 8 млрд руб., пояснил Агаларов. По его словам, для Crocus Group участие в проекте на таких условиях грозит банкротством.

Агаларов рассказал, что в правительстве проходило совещание на тему строительства космодрома с участием вице-премьера по вопросам ОПК Юрия Борисова. «Все долго ругались – почему первая очередь не достроена, почему вторая медленно строится. Когда спросили меня, я сказал, что есть две новости. Первая – что вторую очередь космодрома за два года построить можно. Вторая – что за те деньги, которые предусмотрены, нельзя. Если увеличите стоимость, через два года все получите. Если нет – извините», – заключил бизнесмен.

В январе Борисов сообщил, что «Роскосмос» расторг контракт с производственно-строительным объединением (ПСО) «Казань», которое должно было строить стартовый стол для «Ангары» на космодроме Восточный. Причина – тяжелое финансовое положение строительной организации. Премьер Дмитрий Медведев тогда же раскритиковал «Роскосмос» за болтовню и срыв сроков строительства объектов космодрома.

Позже гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уточнил, что контракт не расторгнут, а приостановлен для доработки проектной документации. Он добавил, что возможными подрядчиками при возведении стартового стола могут стать три компании – «Крокус», который входит в Crocus Group, «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Но, как уточнил Агаларов в интервью The Bell, Ротенберг и Тимченко также отказались участвовать в проекте на текущих условиях.

Как с Восточного запустили вторую в истории космодрома ракету