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Обладателям анонимных электронных кошельков запретят пополнение через терминалы

Обладателям анонимных электронных кошельков могут запретить пополнять их через терминалы и офисы операторов сотовой связи, пишет РБК со ссылкой на поправки в закон о национальной платежной системе, одобренные Советом Федерации. Они предполагают, что клиент, чью личность нельзя идентифицировать, сможет пополнить кошелек только через свой банковский счет. Сейчас физлица могут пополнять такие электронные кошельки, не предоставляя свои документы.

Как рассказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, такие меры необходимы, чтобы власти могли предотвратить финансирование терроризма и распространение наркотиков, могли идентифицировать личность плательщика и заблокировать его счет в случае проведения незаконных операций.

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов посчитала, что ежегодно в России совершается 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн руб. Более 10 млн человек являются владельцами анонимных кошельков. В Ассоциации назвали принятые Совфедом меры избыточными: подобные кошельки уже нельзя использовать для платежей за рубеж или переводов другим физическим лицам, с анонимного кошелька нельзя снять и деньги в наличной форме. В результате подобной реформы зарубежные системы могут уйти из России, а национальные — перестать развиваться, прокомментировали изданию ситуацию в «Яндекс.Деньги», заверив, что анонимных владельцев кошельков у компании — не более 10%. В Qiwi также подчеркнули, что подавляющее число пользователей владеют идентифицированными кошельками. В Paypal новые меры не комментировали.

В апреле «Коммерсантъ» сообщил еще об одной инициативе в отношении владельцев подобных кошельков. Ассоциация «Электронные деньги» по просьбе Банка России подготовила меморандум, в котором упорядочиваются отношения владельцев электронных кошельков и операторов таких сервисов. Документ признает законной комиссию за неиспользование такого кошелька, но вводит правила ее взимания. Если кошелек не используется больше года, комиссия должна быть не больше 10 руб. в день. Документ обязывает оператора заранее и минимум дважды информировать клиента о будущих комиссиях – не менее чем за месяц до списания и не позднее чем за три дня.