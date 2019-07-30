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Совет директоров МТС определил объем промежуточных дивидендов

Совет директоров МТС рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров 30 сентября 2019 г. промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 8,68 руб. на одну обыкновенную акцию (17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку), говорится в сообщении компании. Общая сумма промежуточных дивидендов в 2019 г. может составить 17,346 млрд руб.

В марте МТС утвердила трехлетнюю дивидендную политику, предполагающую выплату 28 руб. на обыкновенную акцию и 56 руб. – на одну американскую депозитарную расписку. Дивидендная политика, действовавшая в 2016–2018 гг., предполагала выплату до 25–26 руб. (но не менее 20 руб.) на акцию и 50–52 руб. на американскую депозитарную расписку. Тогда компания решила, что продолжит платить и ежегодные дивиденды, и промежуточные – за первое полугодие. Отмечалось, что их размер будет зависеть от денежного потока от операционной деятельности, капзатрат и долговой нагрузки.

Кроме того, утверждена новая организационная структура компании. Совет директоров согласовал создание в компании новых позиций, которые будут находиться в прямом подчинении президента: вице-президент по технике Андрей Ушацкий, директор центра искусственного интеллекта Аркадий Сандлер, директор центра Big Data Леонид Ткаченко и директор по деловой этике и комплаенс Юлия Ромашкина.

Обновленная структура компании поможет МТС реализовать технологический потенциал и внести значительный вклад в цифровизацию российской экономики, отметил председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков, чьи слова приводятся в сообщении.