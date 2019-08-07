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ФАС возбудила дело против Минпросвещения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Министерства просвещения, говорится в письме службы министерству, с которым ознакомились «Ведомости». Министерство нарушило закон о конкуренции, установив непредусмотренные требования к товарам и услугам, следует из письма. ФАС уже сформировала комиссию по расследованию нарушения.

Претензии ФАС касаются порядка формирования Федерального перечня учебников, сказал «Ведомостям» представитель одной из компаний, которые подавали жалобу на министерство. Споры о перечне издатели и министерство ведут с 2014 г., когда его сократили в 2,5 раза. Тот перечень должен был действовать до 2017 г., но сформировать его так и не удалось. В итоге последний перечень учебников был утвержден только в конце 2018 г., после дополнительной экспертизы учебников. По ее итогам перечень сократили еще почти на 20% до 986 наименований учебников.

Издатели не согласились с новым перечнем: их не устроила ни процедура отбора, ни результаты. Издатели подали жалобу в ФАС на порядок формирования перечня. В итоге в апреле прошлого года служба вынесла предупреждение Министерству просвещения и обязало его вернуть в перечень исключенные учебники. Но ведомство этого так и не сделало.

Действия или бездействие чиновников, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции влекут наложение на них штрафа от 15 000 до 50 000 руб., говорит партнер юридической фирмы «Нафко» Павел Иккерт. «Такие меры административного воздействия достаточно сложно соотнести с размером ущерба, который могут причинить действия Минпросвещения участникам рынка учебной литературы, но важно понимать, что решение ФАС обязательно к исполнению, а оно, по общему правилу, содержит в себе требование устранить допущенное нарушение», — напоминает он.

Представители ФАС и Министерства просвещения не ответили на запрос «Ведомостей».