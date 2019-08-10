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На смартфонах Huawei может появиться голосовой помощник «Алиса»

Huawei и «Яндекс» ведут переговоры о внедрении голосового помощника «Алисы» в смартфоны китайской компании. Об этом сообщил журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг. «У нас есть смартфоны, колонки, планшеты, и все эти девайсы должны иметь голосового помощника. Мы надеемся на хорошее партнерство», – приводит его словам «РИА Новости».

По словам Чанга, Huawei и «Яндекс» обсуждают совместную работу по широкому спектру вопросов: речь идет о поисковой системе, сервисах музыки, такси, погоды и других.

Чанг отметил, что переговоры пока продолжаются и говорить об их итогах рано. «Есть много проектов, мы ведем переговоры два месяца, но впереди еще много работы», – сказал он. Сейчас обсуждаются технические детали, то есть то, как внедрить сервисы «Яндекса» на смартфоны Huawei, уточнил Чанг.

Как выглядит первый смартфон «Яндекса»