Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G

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«Медуза» нашла возможного автора Telegram-канала, выложившего данные протестующих

В пятницу 9 августа, накануне митинга на проспекте Сахарова, в Telegram-канале «Товарищ майор», у которого почти 30 000 подписчиков, был опубликован документ с личными данным более 3000 человек. В подписи к нему утверждалось, что эти люди – сторонники Алексея Навального. Также говорилось, что штаб Навального сам по ошибке выложил всю базу в свой чат. Через некоторое время файл был удален.

Как выяснила «Медуза», в базу попали участники несогласованных акций 27 июля и 3 августа, люди, которые оставляли свои подписи в поддержку кандидатов в Мосгордуму, а также случайные люди. Команда Навального сообщила изданию, что никогда не вела базу своих сторонников или волонтеров в таком формате. Некоторые опрошенные «Медузой» люди отметили, что в базе содержатся данные, которые они оставляли полицейским при задержании на акциях протеста. В частности, один человек сказал, что в документе указан выдуманный адрес, который он сказал полиции. Другие заметили, что данные совпадают с теми, которые они давали при покупке sim-карты. Например, журналистка Нина Абросимова, которая освещала митинг 27 июля, обнаружила в базе свою мать, на которую зарегистрирован ее номер мобильного.

«Медуза» разыскала человека, который ранее был администратором «Товарища майора». По данным издания, им оказался некий Виталий Тайсаев. В своих социальных сетях он указал, что работает в медиа и Telegram, занимается SMM-маркетингом. Связаться с ним по телефону «Медузе» не удалось, в переписке Тайсаев заявил корреспонденту, что сейчас не имеет отношения к каналу, но «продвигал его в 2017 г. месяца два под запрос».

На вопрос, почему к аккаунту привязан его номер телефона, мужчина ответил, что, возможно, передал заказчику ту sim-карту. Тайсаев сказал, что, по его информации, канал «Товарищ майор» перепродавался два раза, но кто его нынешний владелец, он не знает. Тех, по чьему заказу он администрировал «Товарища майора», Тайсаев тоже назвать не смог, но предположил, что это могут быть люди «из какой-то околокремлевской тусовки».

Позже в беседе с интернет-изданием Baza Тайсаев рассказал, что в 2017 г. к нему обратились с просьбой поразвивать Telegram-канал некие «люди, связанные с правительством, с властью». Назвать имена заказчиков он категорически отказался.