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С «Байконура» запустили корабль «Союз» с роботом «Федором»

С космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот «Федор», сообщает «Роскосмос» на своей странице в Twitter. Он направляется к Международной космической станции.

Во время старта робот повторил фразу Юрия Гагарина: «Поехали!» На своей странице в Twitter «Федор» сообщает, что первая часть летных испытаний прошла в соответствии с заданием.

«Союз МС-14» уже был успешно выведен на околоземную орбиту. Стыковка с МКС запланирована на 24 августа в 08:30 мск.

«Федор» стал первым российским роботом-космонавтом. Он предназначен для использования при проведении особо опасных для человека операций на борту космических аппаратов, а также в открытом космосе. На МКС «Федор» пробудет две недели, и российские космонавты протестируют его системы в условиях космического полета, после чего робот 7 сентября вернется на Землю.