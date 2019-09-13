Google выплатил в России штраф за неудаление ссылок на запрещенные сайты

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Компания Google выплатила штраф в размере 700 000 руб., назначенный ей Роскомнадзором за то, что поисковик не удалял ссылки на запрещенные в России сайты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Штраф был назначен компании в июле. Роскомнадзор признал ее виновной в нарушении закона об информации. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске Google, утверждал Роскомнадзор.
Ведомство ведет список сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать. В этот реестр попадают ресурсы, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты.
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Главный редактор TJournal Никита Лихачев решил покинуть занимаемый пост, говорится на сайте издания. Такое решение он принял еще две недели назад. «Я останусь совладельцем компании, иногда еще буду делать что-то для родного издания, если это потребуется, но уже не на правах главного редактора», — приводятся на сайте TJournal слова Лихачева.
Пост главного редактора займет Сергей Звезда, перешедший на работу в TJournal в декабре 2016 г. «Мне раньше было довольно страшно представить, как передавать проект под ответственность кого-то другого, но я полностью доверяю Звезде», - пояснил Лихачев. Заместителем главреда будет назначен Роман Персианинов. «В то время как Звезда займется курированием материалов о повестке на TJ, Персианинов займется развитием отдела лонгридов и возьмет на себя руководство недавно анонсированной Лигой авторов TJ», — добавил Лихачев.
The Twitter Journal (позже название было сокращено до TJournal ) начал работать в качестве агрегаторам твитов в 2011 г. Лихачев был одним из основателей проекта. В 2014 г. блог-платформа наряду с VC.ru (прежнее название «Цукерберг позвонит») стали частью издательского дома «Комитет». Лихачев был главредом TJournal на протяжении последних восьми лет.
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Если руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич еще не уволена после скандала с оскорбительными высказываниями о жителях Тулуна, это повод для разбирательства, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет повод для того, чтобы задать соответствующие вопросы», — заявил он.
Ранее в соцсетях распространилась аудиозапись, где женщина описывала приезд Владимира Путина в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения. «Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты», – говорила она. пользовали соцсетей утверждали, что на записи голос Алашкевич. Сама она это отрицала. Тем не менее губернатор Сергей Левченко отстранил ее от работы на период разбирательства.
Реакция губернатора последовала только после того, как Путин снова приехал в Тулун и пообщался с жителями. Блогер Артем Павлечко пожаловался Путину на хамство Алашкевич и спросил, планирует ли чиновница извиниться перед жителями. Путин заявил, что поручит губернатору разобраться в ситуации. «Если она так сказала, то она непорядочный человек», – сказал Путин.
В конце июня в Иркутской области начался паводок, частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов. Во время наводнения погибли 25 человек. Путин несколько раз посещал пострадавшие районы, чтобы оценить ход восстановительных работ и пообщаться с жителями.
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Правительство в 2020 г. планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные – на 7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова (ее слова приводит «Интерфакс»). Она отметила, что соответствующие ресурсы для индексации предусмотрены.
Голикова напомнила, что в текущем году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, то есть выше уровня инфляции по итогам 2018 г. (4,3%). «Такой подход будет применяться и далее», – заверила вице-премьер. Социальные пенсии в апреле были проиндексированы на 2%.
Средний размер пенсии в 2020 г. составит около 15 000 руб., добавила Голикова. При этом, по ее словам, средний размер страховых пенсий по старости у неработающих пенсионеров составит 16 400 руб.
Социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на страховую пенсию. Такие выплаты назначаются по инвалидности, потере кормильца, а также по старости, если у человека, достигшего пенсионного возраста, нет необходимого трудового стажа.
Как живется пенсионерам в разных странах
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Petros Karadjias / AP
Кипр занимает 35-е место с 54%, прежде всего из-за финансовых сложностей. Рейтинг материального благополучия пенсионеров – лишь 44%, а их возможность приумножить капитал – 52%, что во многом объясняется последствиями кризиса, большим госдолгом, проблемами банков
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Pixabay
Траты на здравоохранение играют важную роль, отмечают авторы рейтинга, но оговариваются: на Кипре, например, они составляют четверть от расходов в США (в расчете на человека), однако киприот обычно живет на два года дольше среднего американца. Показатель медицинских услуг на острове – 62% (самый высокий из четырех групп), а качества жизни – 60%
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixabay
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет
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В 2020 г. материнский капитал составит 466 600 руб., заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс». Таким образом, его проиндексируют на 3,8%. Это чуть меньше, чем власти обещали ранее. В сентябре прошлого года Голикова говорила, что в 2020 г. он вырастет до 470 000 руб. Сейчас сумма выплат семьям с двумя детьми составляет 453 026 руб. В последний раз ее индексировали на 5,5% в 2015 г. (инфляция за 2014 г. – 11,36 %).
По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации. Голикова отметила, что проиндексирован будет не только размер вновь выданных сертификатов, но и остатки средств семей по частично израсходованным сертификатам.
Программа материнского капитала заработала в в 2007 г. Тогда сумма выплат, которые полагались семьям после рождения второго и последующих детей, составляла 250 000 руб. В 2008 г. ее подняли на 10,5% (годовая инфляция за 2007 г. составила 11,87%) до 276 000 руб. и затем до 2015 г. ежегодно индексировали. Самое большое повышение случилось в 2009 г., когда она выросла на 13% до 312 162 руб. (инфляция в 2008 г. – 13,28%).
В открытых данных на сайте ПФР говорится, что в прошлом году российские семьи получили около 690 000 сертификатов, а с 2007 г. — более 9 млн. На улучшение жилищных условий с ипотекой и без нее в 2018 г. было направлено почти 290 000 сертификатов, на образование — более 10 000, на накопительную пенсию 195, на социалную адаптацию — 4.
Материнский капитал семья может потратить на приобретение или строительство жилья, первоначальный взнос или погашение ипотечного кредита, образование детей или социальную адаптацию инвалидов, пенсионные накопления матери. Программа действует до 2021 г. Минтруд предлагал ранее продлить ее до 2024 г.
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В России наблюдается полное неверие бизнеса в то, что он будет защищен, заявил гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс. Причиной тому, по его мнению, является работа правоохранителей, которые возбуждают уголовные дела в отношении бизнесменов в тех случаях, где можно было бы решить спор в арбитражном или общегражданском суде.
«В ситуации, когда есть конфликт между бизнесменами, который можно было бы разрешить нормальным арбитражным или общегражданским судом, у нас появляется уголовное дело. Их список бесконечен: от позорного дела [Кирилла] Серебренникова (развалившегося, слава тебе Господи) до не менее позорного дела [Майкла] Калви. И между ними сотни тысяч [дел], которых мы не видим», – сказал Чубайс, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
При этом гендиректор «Роснано» подчеркнул, что не предлагает реформу правоохранительной системы. «У меня есть более скромное предложение: давайте изменим целеполагание. Давайте попробуем спросить с правоохранительной системы за то, что написано в нашей российской Конституции. Давайте попробуем сказать: "Дорогая правоохранительная система, ты ж сегодня что делаешь? Ты ж, по сути дела, сегодня все гражданское законодательство вместе с судебным процессом подменяешь уголовным"», – заявил Чубайс.
Президент Сбербанка Герман Греф, тоже присутствовавший на пленарной сессии, назвал предложение Чубайса бессмысленным, потому что его невозможно реализовать, а его самого – романтиком.
«Хорошо бы, чтобы все правоохранители начали вдруг защищать бизнес и закрывать уголовные дела. А что они их открывают? Они же зарабатывают на этом», – сказал Греф. Он добавил, что если бы правоохранителям платили за закрытые дела, то они бы стали возбуждать их в два раза больше, чтобы потом закрывать. При этом Уголовно-процессуальный кодекс, по мнению Грефа, можно трактовать как угодно, поэтому «можно делать, что захочешь».
Режиссер Кирилл Серебренников является фигурантом дела «Седьмой студии», которое 11 сентября было возвращено в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении. Серебренников в апреле был переведен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. 11 сентября суд отменил подписку о невыезде ему и другим фигурантам дела, а само дело вернул в прокуратуру.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви и пятеро его деловых партнеров были арестованы в феврале по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Бизнесмены вину отрицают и связывают дело с акционерным конфликтом. В апреле Калви был переведен под домашний арест.
Хроника преследований российских бизнесменов
Евгений Разумный / Ведомости
Февраль – Майкл Kалви Кто: Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Статья: 159 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). 15 февраля основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В апреле меру пресечения смягчили, отправив Калви под домашний арест. По делу арестованы еще пять человек, четверо фигурантов дела не считают себя виновными. Бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев признал вину и дал показания на других обвиняемых
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Максим Стулов / Ведомости
Март – Михаил Абызов Кто: Бывший министр по делам открытого правительства Статья: 210 ч. 3 УК (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и 159 ч. 4 УК (мошенничество в особо крупном размере). 26 марта Абызова задержали и предъявили обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.
В мае в квартире Михаила Абызова нашли наркотики. Однако, по словам его адвоката, отпечатков пальцев бывшего министра на пакетике с наркотиками не обнаружено
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Максим Стулов / Ведомости
Апрель – Алексей Хотин Кто: Владелец банка «Югра» Статья:160 ч. 4 УК (присвоение или растрата) 19 апреля 2019 г. Хотин был задержан и заключен под домашний арест. Альфа-банк подал в Мещанский районный суд пять исков против Хотина и ряда его компаний. Иски банка к Хотину связаны с ситуацией вокруг банка «Югра», у которого в июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию. Возбуждено уголовное дело: Хотину вменяют растрату 7,5 млрд руб. 20 июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к восьми связанным с Хотиным структурам на 16,8 млрд руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Июнь – Василий Бойко-Великий Кто: Основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко» Статья:160 ч. 4 УК (присвоение или растрата) 20 июня Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого на два месяца. Он был задержан по факту хищения денежных средств у банка «Кредит экспресс». Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также несколько сотрудников похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения в растрате, совершенной организованной группой
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Андрей Гордеев / Ведомости
Июнь – Давид Якобашвили Кто: Один из основателей компании «Вимм-билль-данн» Статья:159 УК (мошенничество) 18 июня ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Якобашвили. Дело было возбуждено по жалобе бывшего партнера бизнесмена по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора в Краснодарском крае на Азовском море. Давид Якобашвили не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков, которые ФСБ провела в его музее «Собрание»
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Евгений Разумный / Ведомости
Июнь – Сергей Петров Кто: Основатель и председатель совета директоров группы «Рольф» Статья:193.1 ч. 3 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) 27 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова. По данным следствия, в 2014 г. Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций. СКР полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской Panabel Limited акций компании «Рольф эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб. Петров в интервью «Ведомостям» заявил, что не планирует «возвращаться туда, где (ему) собираются что-то пришить»
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Украина начала готовить списки для проведения с Россией нового этапа обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), передает украинский телеканал «Громадське».
«Об этом мы будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе», – уточнил он. По его словам, сейчас украинская сторона готовится к встрече в нормандском формате лидеров четырех стран – Украины, России, Франции и Германии. «До конца сентября ждем встречи. Я думаю, она обязательно произойдет. Тянуть некуда», – отметил Зеленский.
7 сентября Москва и Киев обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Имена других вернувшихся в Россию в Кремле пообещали сообщить позже. В свою очередь на Украину вернулись украинские моряки, участвовавшие в конфликте в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов. Президент России Владимир Путин говорил, что обмен может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.
В Россию вернулись 35 заключенных и задержанных на Украине, столько же Россия передала соседней стране. Чтобы совершить обмен, украинский президент Владимир Зеленский помиловал 16 человек
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На фотографии – некоторые из тех людей, которых передала Украина. Кошка Маша (на фото в центре) тоже улетела в Москву. Один из заключенных «провел с ней несколько тяжелых лет и очень просил, чтобы эту кошку можно было забрать с собой», рассказала бывший омбудсмен Украины Нина Карпачева
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РИА Новости
Перед вылетом в аэропорту «Борисполь»
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РИА Новости
Кирилл Вышинский, бывший руководитель «РИА Новости Украина», перед вылетом в Москву. На Украине его обвиняли в госизмене
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Борт летел в Москву из Киева чуть более часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить, кто был возвращен, помимо Вышинского. Факт обмена с украинской стороной он подтвердил
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РИА Новости
Борт летного отряда «Россия» во Внуково-2. Среди тех, кто прилетел в Россию, есть также фигурант расследования авиакатастрофы MH17 Владимир Цемах, сообщила «Комсомольская правда»
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РИА Новости
Вернувшихся встретил Дмитрий Киселев – генеральный директор МИА «Россия сегодня»
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«Почта банк» начал собирать биометрические фотографии и записи голоса россиян для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России». Об этом сообщаетРБК со ссылкой на руководителя дирекции биометрических технологий банка Андрея Шурыгина.
Сбор биометрических данных запущен в почтовых отделениях нового формата: производственные процессы в них открыты, а рабочее место начальника находится в зале. В России таких отделений более 400. Пока необходимым оборудованием оснащено первое отделение в Москве, расположенное на улице Каретный Ряд. До конца года банк планирует запустить сбор биометрии в более чем 240 почтовых отделениях.
Единая биометрическая система была запущена Центробанком и «Ростелекомом» в конце июня 2018 г. для удаленного предоставления финансовых услуг. По закону обеспечить сбор данных в ЕБС обязаны все банки с универсальной лицензией. Сейчас биометрию собирают 155 банков в более чем 5300 отделениях.
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Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого ранее источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, пропал после того, как отправился вместе с женой и тремя детьми в июне 2017 г. на отдых в Черногорию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Российским чиновникам запрещено выезжать в эту страну, отметил он. По его словам, допустившие отъезд Смоленкова должностные лица понесли дисциплинарное наказание. «Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание – вплоть до увольнения», – пояснил источник.
Другой источник «Интерфакса» рассказал, что родственники семьи Смоленковых забили тревогу и обратились в правоохранительные органы после того, как уехавшие перестали выходить на связь. В начале сентября 2017 г. российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство» и начали их розыск. Позже были установлены обстоятельства отъезда Смоленковых в Черногорию. Через несколько месяцев после возбуждения уголовное дело об убийстве было закрыто.
Запрет для российских чиновников отдыхать в Черногории был введен весной 2017 г. после обострения двусторонних отношений из-за обвинений в причастности Москвы к попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 г.
9 сентября телеканал CNN сообщил о том, что два года назад американские спецслужбы секретно вывезли из России «ценного агента», работавшего в российском правительстве. Позже «Коммерсантъ» назвал фамилию перебежчика – Смоленков. В разные годы он работал в администрации президента, российском посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства. Источник «Ведомостей» утверждал, что Смоленков имел доступ к весьма чувствительной информации, в том числе информации спецслужб. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Смоленков работал в Кремле. По его словам, в 2016–2017 гг. его уволили внутренним распоряжением. Причину увольнения Песков не назвал. Он также не стал уточнять, был ли Смоленков уволен до или после отъезда из России.
12 сентября представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия направила запрос в Интерпол о местонахождении Смоленкова. По ее словам, он предположительно находится на территории США. Запрос был направлен после того, как появилась информация о том, что Смоленков может быть агентом ЦРУ.
Кто шпионил в пользу России
Bildarchiv Austria
Полковник Генштаба австро-венгерской армии Альфред Редль передал России в 1908–1913 гг. много военных секретов империи. Разоблачен и застрелился в 1913 г.
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ИТАР-ТАСС
Коммунист из Германии Рихард Зорге работал как немецкий журналист в Токио, передал в Москву информацию о времени нападения нацистов на СССР и направлениях главных ударов. В ноябре 1941 г. передал информацию о том, что Япония не нападет на Советский Союз, что позволило в критические дни Московской битвы перебросить с Дальнего Востока и из Забайкалья свежие дивизии, остановившие наступление нацистов
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ИТАР-ТАСС
Сотрудник иностранного отдела ОГПУ Павел Судоплатов занимался разведывательной работой в Финляндии и Западной Европе. Уничтожил одного из лидеров украинских националистов Евгена Коновальца в Голландии в 1938 г., передав ему бомбу, замаскированную под коробку конфет
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Польский еврей Леопольд Треппер – коммунист, один из руководителей советской резидентуры в оккупированной Европе во время Великой Отечественной войны
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AP
Советский разведчик Рудольф Абель – один из руководителей агентурной сети в США – арестован из-за предательства одного из резидентов, затем обменян на Глиникском мосту в Западном Берлине на американского летчика Гэри Пауэрса
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Фотохроника ТАСС
Зоя Воскресенская (по мужу Рыбкина) – детская поэтесса и разведчица – жена советского резидента в Финляндии Бориса Рыбкина. Занималась вербовкой и отправкой агентов в сопредельные страны, занималась разведывательной работой в Финляндии и Швеции под дипломатическим прикрытием. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны готовила диверсантов для отправки в тыл противника
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Кадр из фильма «Майор "Вихрь"»; Александра Краснова / ТАСС
Разведгруппа Алексея Ботяна (на фото справа) зимой 1945 г. добыла секретные планы фашистов по уничтожению польского Кракова, если бы к нему подошла Красная Армия, и установила местонахождение склада взрывчатки. 18 января, в разгар наступления советских войск, группа «лейтенанта Алеши» ликвидировала склад и спасла город от уничтожения. Ботян, отметивший 10 февраля 2017 г. юбилей, стал прототипом литературного и киногероя - майора Вихря
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Конон Молодый (псевдоним Гордон Лонсдейл) работал в Великобритании с 1951 г. и под видом канадского бизнесмена добывал ценные документы о военных и политических планах Великобритании. Раскрыт предателем в 1961 г., обменян в 1964 г. на арестованного британского шпиона Норберта Вина
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MARK WILSON / АР
Олдрич Эймс – бывший начальник контрразведывательного подразделения ЦРУ США, начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ. Выдавал военные и разведывательные секреты СССР и России, арестован ФБР в феврале 1994 г.
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М. Стулов / Ведомости
Анна Чапман арестована летом 2010 г. в США за нелегальную работу на российскую разведку. Она признала себя виновной, затем в Вене была обменяна на двоих россиян, отбывавших срок за шпионаж. Тем же летом Владимир Путин после встречи с высланными разведчиками обещал, что теперь «у них будет интересная и яркая жизнь». Сейчас Чапман разрабатывает собственную линию одежды, ведет передачу на "Рен-ТВ" и занимается благотворительностью. В 2010–2015 гг. она входила в состав директоров «Фондсервисбанка», специализирующегося на обслуживании предприятий ОПК. В 2010 г. вошла в общественный совет «Молодой гвардии», сейчас в списке совета Чапман не значится
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Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями из-за распространения их пользователями ложных сообщений о терактах, пишетРБК. Речь идет об онлайн-сервисах Mailbox.org и Scryptmail.com.
Во II квартале 2019 г. Роскомнадзор по запросу ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в компании, владеющие сервисами, – Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC, уточняет РБК со ссылкой на материалы Роскомнадзора. Согласно законодательству России, после получения запроса компании должны предоставить данные в течение ближайших 15 дней.
Роскомнадзор готовит обращения в суд в отношении обеих компаний, заявил РБК представитель службы Вадим Ампелонский. Согласно ч. 2 ст. 15.4 закона «Об информации, информационных технологиях…», неисполнение обязанностей со стороны организатора распространения информации ведет к ограничению доступа к его сервисам со стороны операторов связи на основании судебного решения, пояснил он.
Основатель SCRYPTmail LLC Сергей Крутов и пресс-служба Mailbox.org не стали комментировать данную информацию.
В начале июня Роскомнадзор внес компанию Match Group, владеющую сервисом знакомств Tinder, в реестр ОРИ. Компании из реестра должны хранить данные о пользователях и передавать их по запросу правоохранительных органов. В самой компании сообщили, что Tinder зарегистрирован в реестре для соответствия требованиям российского законодательства, но передача каких-либо данных не осуществлялась.
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Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 г. коснется 3,2 млн россиян, половина из них работают в государственных и муниципальных учреждениях, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
По сравнению с текущим годом МРОТ в 2020 г. вырастет на 7,5%, уточнил министр. На его увеличение потребуется выделить из бюджета 20,9 млрд руб. – 5,8 млрд руб. из федерального бюджета и 15,1 млрд руб. из бюджетов регионов. Расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд руб.
В 2019 г. МРОТ составляет 11 280 руб. в месяц. В августе Минтруд опубликовал законопроект об установлении МРОТ в 2020 г. на уровне 12 130 руб. в месяц. Согласно законодательству, МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения по стране за II квартал предыдущего года.
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Основатель RTP Global Леонид Богуславский продал свою долю в Ozon Holdings Ltd., головной компании интернет-ритейлера Ozon, основным акционерам Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК «Система», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Богуславский подтвердил газете, что вышел из капитала компании, но не уточнил размер доли и покупателей. В АФК «Система» и BVCP от комментариев отказались.
Перед выходом Богуславский владел около 8% Ozon, отмечает собеседник «Коммерсанта». Он выходил из капитала в два раунда, по итогам второго из которых компания была оценена в сумму около 40 млрд руб., то есть весь пакет бизнесмена мог стоить около 3,2 млрд руб.
По состоянию на 12 сентября два фонда Baring Vostok владеют в совокупности 42% Ozon, свидетельствуют данные кипрского реестра. У структур АФК «Система» находятся 37,2% ритейлера.
Ozon – один из крупнейших российских интернет-ритейлеров. Согласно прогнозам Data Insight, по итогам 2019 г. компания может занять 6% рынка онлайн-ритейла в стране и стать третьим среди всех российских онлайн-магазинов после Wildberries и «Ситилинк».