Технологии

Новости

Государство раздаст 2,3 млрд на съемки иностранных фильмов и сериалов в России

Программа рибейтов, предусматривающая компенсацию иностранным продюсерам части затрат на съемки в России, заработает уже осенью, до конца года продюсеры получат 70 млн руб. Об этом сообщила руководитель направления экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра (станет оператором программы и будет распределять субсидии) Евгения Данильченко, выступая на проходящем в Санкт-Петербурге форуме Международной ассоциации кинокомиссий Cineposium.

Этот форум впервые прошел в России, его организаторы – Российский офис кинокомиссий и Ростуризм. Его проведение приурочено к введению в России рибейтов. Этот механизм компенсаций расходов на съемки призван привлечь иностранных продюсеров, что, в свою очередь, способствует развитию местной инфраструктуры, кинопроизводства и туризма.

В 2020 г. на рибейты из федерального бюджета будет выделено 700 млн руб., а в 2021 г. – уже 1,5 млрд руб., отметила Данильченко. Таким образом будущий оператор программы официально подтвердил озвученный ранее главой Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергеем Сельяновым размер поддержки зарубежных кино- и сериальных проектов.

Между странами сегодня уже существует конкуренция за то, чтобы именно к ним приехали съемочные группы, заявил на Cineposium британский продюсер Иэн Смит (фильмы «Пятый элемент», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Планета обезьян»). «Налоговая среда в тех или иных странах и регионах становится все более важным аспектом для кинопроизводства», – добавил он.

Проект постановления о рибейтах внесло в правительство в июне Минэкономразвития. Документ предусматривает выплаты от 30 до 40% расходов на съемки зарубежных кинопроизводителей на территории России. Получать эти деньги смогут только российские партнеры иностранных кинокомпаний и телеканалов, так как Бюджетный кодекс выплаты субсидий нерезидентам запрещает.