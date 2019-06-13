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Минэкономразвития предложило субсидировать иностранных производителей кино и сериалов

Минэкономразвития разработало проект постановления о господдержке иностранных производителей, которые планируют снимать фильмы и сериалы в России. Такой документ был опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. Субсидия (или рибейт) может покрыть 25–30% от фактических затрат производителей. Первым внимание на это обратил РБК.

Роль агента по выплате субсидий возьмет на себя Российский экспортный центр. Как следует из документа, субсидию получат не сами иностранные компании, а их российские партнеры, прошедшие квалификационный тест и набравшие в нем минимум 17 баллов из 41 возможного.

Производители смогут возместить расходы на аренду сценических площадок, офисов, складов, съемочного и аудиооборудования, летательных аппаратов, осветительного оборудования, генераторов и транспортных средств. Также подлежит возмещению оплата услуг российских кинопроизводителей, звукозаписывающих компаний и организаций, занимающихся постпроизводством (монтаж звука и изображения, сведение, цветокоррекция, мастеринг), и персонала. Кроме того, речь идет о возмещении оплаты гостиничных, кейтеринговых, клининговых услуг, ремонта оборудования и техники, услугах связи и прачечных, тратах на строительство постановочных объектов, страховании и здравоохранении, покупке реквизита и бутафории, услугах аудиторов и бухгалтеров.

Авторы документа устанавливают требования к бюджетам и хронометражам фильмов, сериалов и другой аудиовизуальной продукции, которая претендует на господдержку. Как отмечается в пояснительной записке, художественный фильм должен быть длиннее одного часа, а бюджет его – больше 20 млн руб., мультфильм – длиннее одного часа при бюджете 10 млн руб. Для художественных сериалов, произведенных для телевидения и интернета, требуется быть длиннее 15 минут и дороже 5 млн руб. за серию, для анимационных сериалов – длиннее 15 минут и дороже 3 млн руб. за серию.