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ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров

Центробанк и РЖД прорабатывают внедрение биометрии для идентификации пассажиров, в будущем такая система может начать использоваться и в аэропортах на внутренних рейсах, рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

Российские банки начали собирать биометрические данные клиентов с 1 июля 2018 г. Пройдя идентификацию в системе, можно с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты на портале госуслуг. В мае этого года ЦБ с «Ростелекомом» запустили региональную информационную кампанию, чтобы рассказать людям о принципах работы удаленной идентификации, а также показать им процедуру сбора биометрии и последующую верификацию клиента при удаленном обращении в банк.

По словам Зимина, в единой биометрической системе зарегистрировано более 30 000 образцов. На начало года их было всего около 3000. На протяжении последних двух-трех месяцев регулятор наблюдает трехкратный рост количества биометрических образцов, отметил собеседник издания.

По данным Центробанка на конец мая, биометрию принимали более 5000 отделений 139 кредитных организаций.