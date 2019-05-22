ЦБ и «Ростелеком» начали информационную кампанию в поддержку биометрической системы

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Стартовала региональная информационная кампания Центробанка и «Ростелекома» в поддержку Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом «Ведомостям» сообщили представители регулятора и «Ростелекома». Цель кампании – через СМИ рассказать людям о принципах работы удаленной идентификации, а также продемонстрировать журналистам процедуру сбора биометрии и последующую верификацию клиента при удаленном обращении в банк, сообщил представитель ЦБ. «Особенность наших встреч со СМИ заключается в том, что региональные отделения ЦБ будут участвовать в них с помощью видеоконференцсвязи», – добавил представитель «Ростелекома». Регулятор также отдельно проводит рабочие встречи с местными банками, на которых им разъясняют, как оптимизировать процессы регистрации и последующей удаленной идентификации клиентов.

О том, что ЦБ и «Ростелеком» планируют начать информационную кампанию в регионах, рассказывала в январе в интервью «Ведомостям» первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Началась кампания с Санкт-Петербурга – его представители ЦБ и «Ростелекома» посетили 16 мая. Со стороны Банка России в мероприятии участвовал и. о. директора департамента финансовых технологий Иван Зимин, со стороны «Ростелекома» – директор по цифровой идентичности Иван Беров, рассказал представитель ЦБ. В четверг, 23 мая, встреча со СМИ и банками состоится в Нижнем Новгороде, в ней примут участие начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий департамента финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин и руководитель направления продвижения проекта ЕБС «Ростелекома» Светлана Озерецковская. Затем сотрудники ЦБ и «Ростелекома» посетят Краснодар, Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург.

ЕБС, оператором которой выступает «Ростелеком», заработала летом 2018 г.: она позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, удаленно обслуживаться и в любом другом. Банки обязаны к ней присоединиться. ЕБС начала работать именно на уровне государства – и это абсолютно правильное решение, говорила в интервью «Ведомостям» Скоробогатова. «Частные системы для внутренних целей банка могут развиваться, – отмечала она, – мы никогда не говорили, что их не должно быть».

Собственную систему сбора биометрии с осени запустил Сбербанк. Президент госбанка Герман Греф в конце 2018 г. сообщил о сборе «миллионов» образцов биометрии, тогда как данные в ЕБС исчислялись тысячами. Госбанк, который спорит с ЦБ о целесообразности создания биометрической системы государством, все же присоединился к ней по закону и запустил в январе сбор биометрии в 20% отделений.

Но, как выяснили корреспонденты «Ведомостей» спустя несколько дней после этого объявления, в некоторых отделениях Сбербанка, обязанных, по данным ЦБ, регистрировать в ЕБС, сдать биометрию можно было только во внутреннюю систему Сбербанка. О проблеме передачи данных клиентов банков в собственные системы вместо ЕБС «Ведомостям» рассказывала и Скоробогатова. По ее словам, некоторые банки вместо ЕБС передают данные клиентов в свои собственные биометрические системы, вводя клиентов в заблуждение. После этого ЦБ разослал банкам рекомендательное письмо, где указал на необходимость банкам четко разъяснять клиентам, в какую именно биометрическую систему передаются их данные – в ЕБС или собственную систему банка.

Некоторые банки после того, как год назад запустилась ЕБС, самостоятельно проводили мероприятия по популяризации системы. Росбанк в течение прошлого года проводил встречи с презентацией ЕБС для региональных журналистов совместно с «Ростелекомом», рассказал его представитель. Банк также запускал несколько успешных интеграций с популярными блогерами для того, чтобы в простой и доступной форме донести информацию до различных аудиторий. «Почта банк» в прошлом году приглашал журналистов в клиентские центры в ряде городов, чтобы наглядно показать, как происходит сбор биометрических данных, говорит представитель банка. В этом году банк продолжил информационную кампанию совместно с «Ростелекомом» в Волгограде, Красноярске, Омске и Иркутске, уточнил представитель «Почта банка», добавив, что интерес региональных журналистов к этой теме возрос.