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Московский суд наложил арест на компьютерную программу

Лефортовский районный суд Москвы едва ли не впервые в истории российского судопроизводства наложил арест на компьютерную программу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, сделано это было по ходатайству следователей ФСБ в рамках дела бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского.

Как утверждает «Коммерсантъ», уголовное дело в отношении 60-летнего Ковалевского возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). После того, как ему было предъявлено официальное обвинение, следователи ФСБ обратились в суд с требованием арестовать компьютерную программу, созданную Ковалевским.

Речь может идти об одном из вариантов интегрированной информационной системы «Соцстрах», отмечает «Коммерсантъ». По его данным, ФСБ считает Ковалевского виновным в том, что он зарегистрировал права на использование созданной им программы, внедрил ее в ФСС, получая за это серьезное вознаграждение.

Ковалевский вину не признает. Его защитники в суде настаивали, что обвинение, предъявленное их клиенту, необоснованно, а компьютерная программа не является разновидностью имущества. Однако Лефортовский суд, а впоследствии и апелляционная инстанция Мосгорсуда пришли к выводу, что программу можно признать предметом преступления, пишет издание.